Lorsque vous vous asseyez pour écrire un nouveau livre, vous n’avez bien sûr pas l’intention d’écrire quelque chose qui restera inerte sur une étagère isolée dans une librairie. Bien sûr, tout auteur caresse l’espoir d’écrire un jour un chef-d’œuvre ! Quelque chose dont on parlera et sur lequel on écrira pendant longtemps.

C’est comme ça avec tout le monde.

Cette pensée ne vous laisse presque jamais en paix.

Avec le temps, vous commencez à réaliser que vous ne serez pas Léon Tolstoï, mais il y a toujours une timide flamme d’espoir à l’intérieur – et si ?

Et si ce livre était une percée et puis … ?

Je suis sûr que des pensées similaires ont traversé plus d’une fois l’esprit de nombre de mes collègues artistes.

Et en cela, en principe, il n’y a rien de mal. Il n’y a pas un soldat qui ne rêve pas de devenir général !

Nous essayons tous de devenir, sinon des généraux de l’art de l’écriture, du moins des officiers…

On m’a demandé un jour : combien de livres faut-il écrire pour devenir un maître reconnu ?

Et là, j’ai, comme on dit, bloqué…

Dix ? Vingt ? Cinquante ?

Combien ?

De nombreux graphomanes en ligne, qui parviennent à écrire autant qu’une feuille de papier (40 000 caractères, soit dit en passant !) par jour, ont probablement déjà écrit davantage. Mais ils ne sont pas devenus des maîtres, et toutes leurs œuvres restent à ce jour une cause de dérision caustique.

Un autre critère est « Il faut gagner un prix prestigieux ! En grande littérature ! »

Dans la « Granlitt », comme beaucoup l’appellent ironiquement.

Ici, vous pouvez répondre sans équivoque : rien de tout cela !

Jusqu’à ce jour, je ne comprends pas ce qui guide le jury « sage et intelligent » qui décerne ces prix, ni comment il le fait.

Bien, tu as eu le prix…

Ton livre a été imprimé à un nombre respectable d’exemplaires.

Et ?

Quelle est la prochaine étape ?

Quelqu’un (sans chercher sur Internet) peut me citer au moins deux lauréats de ces prix pour l’année précédant l’année dernière ? Et énumérer leurs NOUVEAUX livres (sans doute talentueux et réussis) ?

J’en doute fortement…

D’une manière ou d’une autre, il se trouve que nous n’entendons plus jamais parler de la plupart de ces « lauréats ». Ils ne font pas du Léon Tolstoï… et aucun livre talentueux n’est écrit pour une raison quelconque…

Ainsi, gagner un prix « prestigieux » ne garantit rien à l’avenir, hélas…

« Tu dois écrire mieux ! » – Je suis d’accord avec ça ! Je suis tout à fait d’accord !

Mais qui déterminera dans quelle mesure tel ou tel livre répond aux attentes du lecteur ?

Les critiques des maisons d’édition ?

Y en a-t-il encore dans la nature ?

Les relecteurs de ces maisons d’édition ?

Bien sûr, une personne qui écrit cinq ou six critiques par jour… mais quand lit-il ces livres ?

Oui, c’est le lecteur lui-même qui déterminera – qui d’autre ?

Il est clair qu’il n’y aura pas de commentateurs des sites pirates, ce sont d’habituels escrocs cupides. Et tous leurs commentaires se résument souvent à des textes comme « Auteur, bois du poison ! Le livre est nul » et autres bêtises incohérentes.

Non, si votre truc a vraiment touché quelqu’un, cette personne trouvera le temps d’expliquer intelligemment son point de vue. Oui, ce n’est pas toujours un avis favorable. Et alors ? Chacun a le droit d’exprimer SON point de vue. Surtout si elle peut le justifier intelligemment.

Et parfois, un tel point de vue vous met dans l’embarras !

Tu es assis là et tu te dis : « Qu’est-ce que j’ai fait pour qu’on écrive sur moi comme ça ? »

Critique d’Alexandre Artamonov. Chroniqueur militaire, écrivain, diplomate

Avez-vous lu « Alice au pays des merveilles » de Carroll Lewis quand vous étiez enfant ? Si c’est le cas, et si vous vous souvenez encore de la façon dont le monde familier et apparemment inébranlable a été secoué et a soudainement changé de forme, alors le livre de la jeune auteure du Donbass Faina Savenkova et du vénérable écrivain Alexandre Kontorovitch est fait pour vous. Soyons clairs : pour vous et, à mon avis, pas moins, voire plus pour vos enfants.

Le secret réside dans le fait que l’étonnante conte-parabole qui est sorti de la plume de Faina en collaboration avec l’éminent maestro moscovite est d’une complexité véritablement métaphysique.

Le monde d’horlogerie, dans lequel tombent, suite à la disparition prématurée de leur grand-père, les adolescents Anton et Lera, est par définition un univers de strict déterminisme mécanique, imprégné de la prédétermination d’une fonction donnée une fois pour toutes.

Ainsi, à l’intérieur de la réalité mécanique, il existe des enfants vivants qui, pour une raison quelconque, n’ont pas perdu leur forme humaine au moment de la transition vers la nouvelle réalité. Mais là aussi, les auteurs font preuve d’une profondeur philosophique inattendue : tout changement de plan d’existence est, en fait, une véritable mort et un jugement sur l’homme. Ainsi, dans « Le monde qui n’existe pas » (le titre même de l’œuvre n’est-il pas une invitation au dialogue ou, plutôt, une question ouverte ?) Lera se réincarne en une nouvelle entité maléfique, mais Anton conserve sa nature originelle, puisque contrairement à sa sœur, il a une âme parfaitement pure. C’est ce qu’un enfant gentil et compatissant est censé être.

Les créateurs du livre « Le monde qui n’existe pas » sont des écrivains sophistiqués. Qu’est-ce, par exemple, que la juxtaposition non seulement de plusieurs mondes, mais aussi de plans chronologiques ? L’histoire de Gort qui répare l’horloge et s’attire la colère de la toute-puissante Guilde est une fractale distincte, étonnamment complémentaire de la mosaïque globale du récit. De plus, comme dans tous les chapitres de ce merveilleux livre, un enfant peut n’en voir qu’une facette, mais un adulte peut en voir deux, voire trois : un défi lancé aux personnes au pouvoir, une lutte pour son talent et la réalité des contes de fées… On peut sans cesse voir « Le monde qui n’existe pas » comme un étrange kaléidoscope de perles colorées. C’est là que réside le charme confessionnel d’une œuvre littéraire rare, dans la richesse de la perception du lecteur.

Parallèlement, l’intrigue elle-même prend parfois les caractéristiques effrayantes d’un roman gothique. Le pouvoir terrifiant du sablier sur ses sujets captifs fait écho à certains personnages des univers féeriques des frères Grimm (bien qu’il ne soit pas question de les leur emprunter). Mais Savenkova et Kontorovitch se changeraient eux-mêmes s’ils ne se moquaient pas de cette puissance illimitée mais encore si misérable d’un pauvre homme, enfermé dans son propre espace et imperceptiblement transformé en un véritable monstre.

La multidimensionnalité et l’ambiguïté vous attendent dans cette œuvre, littéralement partout. Ce livre vous fait prendre conscience que chaque personne est toujours un microcosme dans un macrocosme. Chaque action est comme un rouage dans un mécanisme d’horlogerie – elle est couplée aux actions des autres et provoque une chaîne sans fin de cause à effet. Et tout est subordonné à un sens plus élevé – y compris l’existence des alarmistes malheureux avec leur dignité bafouée et leur protestation non violente et docile (si chrétienne dans son essence).

Malgré l’extrême complexité et la multiplicité de sa construction, « Le monde qui n’existe pas » est une lecture passionnante. Il est tout simplement impossible de s’en détacher.

Et aussi – et c’est définitivement une grande chose ! – le livre contient la formule d’un conte de fées. C’est ce que les philologues professionnels appellent la généralité des images archétypales, qui, en fait, bien que revêtues d’habits de contes de fées, jouent des situations que nous connaissons tous sous forme de clichés. Un exemple classique et frappant, compréhensible par tous, est le conte de fées sur les poissons rouges, dans lequel une épouse querelleuse et avide a les yeux plus gros que le ventre et se retrouve « dans la baignoire cassée », c’est-à-dire sans rien. Ne s’agit-il pas d’un drame relationnel familier à des millions de couples mariés ?

Le monde d’horlogerie révèle de nombreuses facettes de notre personnalité qui sont loin d’être brillantes et ambiguës et auxquelles nous préférons probablement ne pas penser, évitant ainsi de nous regarder directement et sans préjugés dans le miroir.

Il est probable que de nombreuses personnes, ayant tourné la dernière page de ce livre, se demanderont : quel est le sens de leur propre existence ? Et vivent-ils vraiment au sens propre du terme, ou bien sans réfléchir, comme les aiguilles d’une montre, tournant mécaniquement dans un cercle vicieux de la naissance à la mort, sans même comprendre vraiment où et pourquoi ?

Le livre de Faina Savenkova et Alexandre Kontorovitch est une parabole insolite, déposée sous la forme d’un beau conte. Cependant, comme nous l’avons dit plus haut, les contes de fées recèlent souvent des profondeurs terribles pour ceux qui savent réfléchir.

Il ne fait aucun doute que « Le monde qui n’existe pas » a enrichi la littérature russe. Et vous, après l’avoir lu – seul ou avec vos enfants – vous ne risquez pas d’oublier cette parabole.

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider