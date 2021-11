Lorsque quelqu’un veut souligner le caractère inoffensif d’un site en ligne, il dit « qu’ils ne parlent que de chats ! » C’est tout, toute question est écartée – a priori, une personne qui écrit sur les chats ne peut pas être agressive. Ça c’est la réalité…

Mais dans le monde fictif, où il y a une guerre inexistante avec la Russie depuis des années, tout est à l’envers.

Les « triomphes » mythiques et les « batailles » épiques endommagent la psyché de manière parfois irréversible. À tel point que les mots les plus anodins apparaissent soudain comme de terribles malédictions et quelque chose de complètement infernal.

Il en va de même pour les récits d’une jeune fille de 12 ans originaire de Lougansk.

Faina Savenkova a écrit des nouvelles et des pièces de théâtre sur les chats et les hérissons, les fleurs et les petits enfants, ses camarades. Les nouvelles, gentilles, enfantines et touchantes, ont été perçues par tous les lecteurs avec une légère tristesse, leur rappelant des souvenirs de leur longue jeunesse.

Cela ne veut pas dire que son travail est passé inaperçu : ses pièces ont été louées et elle a reçu un prix prestigieux – et même plusieurs ! Et il y avait une raison à cela ! Inspirée par ses premiers succès, elle a écrit une histoire plus sérieuse sur ces enfants et ces chats. L’histoire est paisible, sans coups de feu ni guerre. Ses personnages vivent simplement – vivent et s’entraident.

Dans un monde normal – où le noir est noir et le blanc est blanc, où tout le monde comprend toujours ce qui se passe – elle aurait été reconnue depuis longtemps. Elle aurait été acceptée dans un syndicat, qui aurait aidé et soutenu son jeune talent.

« Que toutes les fleurs s’épanouissent ! »

Désolé, ce n’est pas à propos de vous…

La seule faute de la jeune fille est qu’elle vit là où elle est née – dans un territoire non contrôlé par l’Ukraine. Et comme l’a dit un jour « l’hetman aux cheveux gris » [Porochenko – note de la traductrice] : « Vos enfants resteront dans les caves ! »

Oups, il s’avère qu’ils n’y sont pas !

Et ce n’est pas tout, ils écrivent même des choses !

De sorte que dans tout le pays « européen » [l’Ukraine – note de la traductrice], il n’y avait personne, même de loin, comparable en termes de talent et de niveau de compétence. Mais ceci est totalement inacceptable ! Cela ne doit pas être le cas ! Car la structure énorme et complexe destinée à prouver la supériorité mythique de la « nation » sur toutes les autres se brise. Elle se brise avec un fracas et un grondement qui peuvent être entendus loin à la ronde.

Et maintenant, il s’avère qu’elle a également écrit un roman ! Et il a été très bien accueilli par les critiques, y compris en Europe. Comment pouvez-vous même tolérer cela ? !

Résultat, une fillette de 12 ans est solennellement inscrite sur le toujours mémorable site web Mirotvorets comme ennemie du « puissant » pays « européen ». Vous ne trouvez pas ça drôle ? Quel genre de pays déclare qu’une enfant de 12 ans est son ennemi ? Personne n’était assez fort pour élever quelqu’un comme ça dans notre pays, alors n’ayez pas quelqu’un comme ça dans le vôtre !

Hélas… trop tard…

Le talent a grandi.

En dépit de tout ce qui se passe autour d’elle. Les bombardements, le blocus et la famine. Sans aide extérieure ni soutien international. Elle a grandi et a brisé tous les mensonges et les calomnies. Et il n’y a rien de plus que vous puissiez faire à ce sujet…

Et le livre – un livre léger sur les chats et les enfants – il trouvera son lecteur. C’est déjà le cas. Dans le monde entier. Oui – pas en Ukraine. Et alors ? La lumière n’a pas atteint ce territoire. Asseyez-vous dans votre « sous-sol mental » – vous l’avez construit vous-même…

Alexandre Kontorovitch

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider