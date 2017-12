Alexandre Zakhartchenko annonce que l’échange de prisonniers aura lieu le 27 décembre, après une rencontre avec le Patriarche Cyrille

Après toutes les tentatives de sabotages du processus d’échange des prisonniers que la partie ukrainienne (et surtout le SBU) a menées durant les dernières semaines, la réalisation de l’échange au format 306 contre 74 semblait totalement irréalisable avant la fin de l’année.

Mais aujourd’hui, en ce jour de Noël (pour ceux qui le fêtent selon le calendrier grégorien), il semble qu’un miracle soit sur le point de se produire.

Lors d’une réunion du Patriarche de Moscou et de Toute la Russie, Cyrille avec les chefs des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL), Alexandre Zakhartchenko et Léonid Passetchnik, et avec le représentant de l’Ukraine pour le sous-groupe humanitaire du Groupe de Contact à Minsk, Viktor Medvedtchouk, un accord semble avoir été trouvé pour organiser l’échange de prisonniers après-demain, le 27 décembre.

À l’issue de cette réunion de plus d’une heure, le Patriarche Cyrille a exhorté les croyants orthodoxes à prier pour la paix dans le Donbass, et a exprimé son espoir que l’échange de prisonniers au format 306 contre 74 ne soit que le premier pas vers un échange de tous les prisonniers entre l’Ukraine et les deux Républiques Populaires.

« J'espère que l'échange de prisonniers qui doit avoir lieu amorcera un processus à grande échelle d'échange des prisonniers, car tous ceux qui sont depuis un certain temps en captivité ne sont pas inclus dans les listes. J'exprime le vif espoir que des efforts supplémentaires pour libérer tous ceux qui sont en détention suivront cette première étape. Après tout, notre peuple est des deux côtés. Qui d'autre s’afflige autant que l'Église russe qui s'attriste de tout ce qui arrive quand le frère lève la main contre son frère ? » a déclaré le Patriarche.

Il a souligné que les questions de l’échange des prisonniers et de la résolution pacifique du conflit sont très importantes pour l’Église orthodoxe russe.

Le chef de la RPD, Alexandre Zakhartchenko a lui aussi commenté le résultat de cette réunion.

« Aujourd’hui a eu lieu un événement important, les dernières conditions ont été discutées et le 27 de ce mois aura lieu un échange au format « 306 contre 74 », » a déclaré le chef de l’État.

« J’espère que la partie ukrainienne tiendra ses promesses, » a conclu Alexandre Zakhartchenko.

Nous ne pouvons désormais qu’espérer que l’échange aura bien lieu à la date prévue, et que Daria Mastikacheva fera partie des prisonniers remis à la RPD, suite à son inclusion sur la liste des prisonniers demandés.

Ce retournement inattendu de situation concernant cet échange qui semblait totalement compromis encore hier, montre que même lorsqu’on pense que la situation est sans issue, il y en a encore parfois de l’espoir.

« Alors que nous pourrions perdre courage, il ne faut jamais perdre espoir. » H. Jackson Brown, Jr.

« L’espoir c’est ce qui meurt en dernier. » Proverbe irlandais.

Christelle Néant

