Alexandre Zakhartchenko : « Personne n’a jamais mis le Donbass à genoux et personne ne le fera jamais »

Le 22 janvier, lors d'une rencontre avec des représentants des médias, le chef de la RPD a commenté l'incident du tir sur un autobus au poste de contrôle d'Yelenovka.

Alexandre Vladimirovitch, le corps de l'homme assassiné n'est pas encore froid, que la partie ukrainienne a déjà désigné le coupable. Selon Kiev, les forces armées de la République Populaire de Donetsk sont inconditionnellement responsables.

J'étais sur les lieux de cette terrible tragédie hier, et j'ai dit que, selon la partie ukrainienne, nous sommes toujours à blâmer pour tout. Les dinosaures se sont éteints - les forces armées de la RPD sont coupables, Hillary Clinton a perdu les élections - la Russie est à blâmer, le volcan a explosé - la Russie est à blâmer, le bus a été détruit à Volnovakha - la RPD est à blâmer... C'est idiot de répondre à de telles accusations. Nous avons invité à plusieurs reprises des experts ukrainiens ici : venez, voyez, enquêtez. J'étais là personnellement et j'ai vu d'après le trou laissé par la balle d'où ils ont tiré. C'est un territoire contrôlé par les soldats ukrainiens. La distance est petite, et un sniper pourrait le faire. Le tir de sniper a en même temps couvert le travail d'une mitrailleuse. Par conséquent, je trouve ces accusations non fondées et ridicules.

Les autorités en charge de l'enquête au sein de la République Populaire de Donetsk ont rassemblé des éléments de preuve pour chaque bombardement. Les éléments de preuve indiquent que certaines personnes ont commis des crimes. Dans tous les cas, le coupable est toujours le même - un soldat ukrainien. Y a-t-il eu des initiatives de la part de l'Ukraine de travailler en tant que groupe mixte d'experts dans le cadre de ces enquêtes ?

Il n'y a jamais eu aucune tentative de leur part. Je tiens à souligner que nous n'appelons pas les experts ukrainiens à travailler sur une base continue. Nous n'avons pas besoin des organes d'enquête ukrainiens dans la République. Mais, dans les dossiers controversés, quand ils nous accusent de ce que nous n'avons pas commis, nous sommes prêts à accepter leurs experts. Ils peuvent jeter un coup d’œil sur les sites. Cependant, je doute beaucoup de l'objectivité des résultats de ces enquêtes.

Il est clair que les experts ukrainiens ne diront jamais la vérité, mais si ces cinq ou dix personnes s'assurent que la vérité est de notre côté, c'est une victoire. Tandis que l'Ukraine utilise tous les moyens pour intimider, faire taire, provoquer la panique et les querelles. Nous en avons été témoins hier. Et j’attire votre attention sur le fait que le meurtre a été commis à la veille du troisième anniversaire de la tragédie de Bosse.

Tout est fait pour fatiguer notre population et la pousser à se rendre. Mais ils ne réussiront jamais : « Personne n'a jamais mis le Donbass à genoux et personne ne le fera jamais » - ce n'est pas une expression éculée, mais un fait. Ils ne peuvent pas comprendre à qui ils ont affaire. Les gens du Donbass n'abandonnent pas !

Source : Site officiel du chef de la RPD Alexandre Zakhartchenko

Traduction : Christelle Néant