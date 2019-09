Algérie (20/09/2019) : Un vendredi historique

Si le pays va à l’échec et si la violence prend le relais, les journalistes algériens, principalement (El Watan, Liberté, Soir d’Algérie...) seront totalement responsables :

Les journalistes n’informent pas, ils manipulent et manigancent selon leurs propres intérêts, c’est-à-dire selon les objectifs des milliardaires criminels qui les engraissent !

Ce sont les journalistes et les médias qui ont détourné l’opinion publique de la véritable solution qui peut remettre le pays sur la voie de la raison : Ma proposition est publiée, expliquée et rappelée quotidiennement depuis plus de dix ans :

J’ai des centaines de fois rappelé qu’un pays hors la loi ne vaut rien et ne peut rien construire. J’ai expliqué que la situation algérienne est une équation insolite jamais connue dans l’histoire de l’humanité et donc ne peut avoir comme solution le remplissage des bidons des urnes de la haute trahison ! La Transition honnête et responsable que je préconise n’est donc pas un « choix », c’est le passage obligé, c’est la seule voie, c’est la seule issue qui peut redresser le pays totalement détruit par plusieurs décennies pendant lesquelles a fleuri le trépieds de l’apocalypse : TOUT EST ILLÉGITIME ? ILLICITE ET ILLÉGAL !

Au lieu d’expliquer au peuple qu’ion ne peut pas asseoir un pays sur les fondements pourris du régime hors la loi, lâche, terroriste et criminel... Les journalistes s’accrochent au « marches populaires », entretiennent l’atmosphère polluée par la désinformation et espèrent contourner la transition ; ils rêvent d’une fausse transition et d’un faux changement qui validerait les fortunes illégitimes et diaboliques et les acquis mal acquis : Ce qui n’autoriserait pas la paix, la sérénité et le développement...

Ici comme ailleurs et partout dans le Monde : Les journalistes et les médias sont aujourd’hui le plus grand fléau de l’humanité !

PS : A ce jour, il n y a rien qui indique que le pays va dans la bonne voie, tout n’est que diversion, calcul et magouilles.





Toutes les institutions ont failli, y compris l’armée qui n’avait pas pris ses responsabilités afin d’empêcher L’ÉCHEC NATIONAL !

Qui veut vraiment dialoguer ???

QUI A PEUR DE LA SIMPLE VÉRITÉ ?

RAPPEL DE 2011 : « LA VÉRITÉ, TOUTE LA VÉRITÉ »

