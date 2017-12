Alors que le Nouvel An approche, l’armée ukrainienne bombarde délibérément les zones civiles et utilise des armes à sous-munitions

Alors que les discussions sont en cours à Minsk pour mettre en œuvre une nouvelle trêve pour le Nouvel An et les fêtes de Noël, la situation actuelle ne prête guère à l’optimisme sur la façon dont les habitants du Donbass risquent de fêter la nouvelle année.

Depuis plus d’une dizaine de jours maintenant, la situation s’est aggravée en plusieurs endroits du front, dont les localités situées sur le pourtour de Gorlovka, et Dokouchayevsk, qui ont été la cible de bombardements lourds de l’armée ukrainienne.

Au cours des 35 violations du cessez-le-feu commises par les FAU durant les dernières 24 h, cinq maisons et une station essence ont été endommagées à Dokouchayevsk, un civil y a été blessé, une maison a été endommagée à Zaïtsevo (au Nord de Gorlovka), et 19 immeubles d’habitation, une polyclinique et deux jardins pour enfants se sont retrouvés sans lumière ni chauffage à Golmovsky (banlieue Nord de Gorlovka).

Cette coupure de chauffage est liée au fait que les bombardements de la nuit dernière ont endommagés des lignes électrique, privant de courant quatre stations de chauffage qui alimentent la périphérie Nord de Gorlovka. À Dokouchayevsk, un pipeline de gaz a aussi été endommagé par des shrapnels lors de ces bombardements.

Durant ces dernières 24 h, l’armée ukrainienne a tiré 196 obus d’un calibre interdit par les accords de Minsk, y compris des obus d’artillerie de 152 mm et 122 mm et des missiles guidés antichars.

En plus des victimes et destructions civiles, ces tirs ont fait un mort et trois blessés parmi les soldats de la République Populaire de Donetsk (RPD).

Et comme si tous ces crimes de guerre ne suffisaient pas, l’armée ukrainienne a de nouveau utilisé des armes interdites non seulement par les accords de Minsk, mais aussi par les traités internationaux, pourtant signés par l’Ukraine.

Après les tirs contre la station d’épuration de Donetsk avec des munitions au phosphore le 8 décembre, l’armée ukrainienne a en effet utilisé des armes à sous-munitions remplies de shrapnels durant les dernières 24 h.

Comme l’a déclaré le commandant en second du commandement opérationnel de l’armée de la RPD, Édouard Bassourine, « il semble que l’Ukraine a décidé de tester toutes les armes prohibées sur les civils et les soldats de notre République ! Qu’est-ce que ce sera la prochaine fois ? Des armes chimiques et biologiques ? ».

En attendant c’est toute la périphérie Nord de Gorlovka qui se retrouve sous la menace d’une attaque de l’armée ukrainienne, au vu de l’augmentation importante des bombardements sur cette zone, ainsi que la propagande active menée côté ukrainien pour présenter la ville de Gorlovka comme vivant dans la misère (afin de faire croire aux soldats ukrainiens qu’ils seront des libérateurs sûrement).

Le village de Zaïtsevo, qui est actuellement coupé en deux par la ligne de front, est aux premières loges pour subir les conséquences d’une telle attaque.

Voir le reportage vidéo fait à Zaïtsevo, avec l’interview de la cheffe de l’administration du village, Irina Dikoune :

Nous ne pouvons qu’espérer que l’armée ukrainienne renonce à un tel plan, qui provoquerait un bain de sang à l’approche du Nouvel An.

Christelle Néant

