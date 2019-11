Un ancien député de la Verkhovna Rada, Evgueni Balitski a déclaré que le Donbass et la Crimée ne reviendront jamais au sein de l’Ukraine, que les habitants des deux républiques populaires détestent leur ancienne patrie, et que les négociations à Minsk sont nécessaires pour instaurer un cessez-le-feu et permettre une partition légale et civilisée de l’Ukraine.

Evgueni Balitski a déclaré, dans une interview accordée à la chaîne Youtube Intervizor, que l’Ukraine ne pourra jamais récupérer la Crimée et surtout le Donbass, dont les habitants détestent le pays qui a tué des milliers d’entre eux.

« De quelle dignité parlez-vous ? Que nous nous battons dans notre pays et que nous nous entre-tuons ? La munition se fiche de qui elle tue, elle vole et touche une fille avec une sacoche ou un séparatiste. Et même s’il est séparatiste, il est toujours Ukrainien avec un passeport ukrainien. La Crimée ne reviendra pas. Ni la Crimée ni le Donbass ne reviendront. Tous ces formats de Minsk, tout ce qui s’y passe, c’est du temps de procrastination pour dire aux Ukrainiens à la télévision : « Encore un peu, et nous allons régler cela ici », » a déclaré l’ancien député.

D’après Balitski, l’objectif principal des négociations qui se déroulent à Minsk est de mettre fin à la phase active du conflit dans le Donbass, et d’acter légalement la partition de l’Ukraine.

« L’essentiel est d’avoir la paix. C’est une bonne chose que les troupes se retirent, du moins pour ne pas s’entre-tuer, car en aucun cas le Donbass ne reviendra, oubliez-le. Je parle très souvent en Crimée avec des gens qui viennent de la République Populaire de Lougansk et de la République Populaire de Donetsk. Ils nous détestent. Après qu’ils ont été massacrés, et que des obus ukrainiens leur ont été tirés dessus, comme le pilote Volochine qui a tiré sur Lougansk avec son avion, ils ne reviendront pas vers nous. Il faut seulement plus rapidement terminer et officialiser cette situation pour l’inscrire dans la législation ukrainienne. Tout le reste n’est qu’une tromperie et un discours pour nous amener au fait que « vous n’avez pas de pain dans le réfrigérateur – c’est normal », » a conclu Balitski.

Le réalisme de cet ancien député de la Rada ferait bien d’inspirer les membres du gouvernement ukrainien. Il serait bon aussi que l’ensemble des territoires du Donbass, qui ont voté en 2014 pour leur séparation de l’Ukraine soient concernés par la légalisation de la partition du pays.

Ce serait pour Kiev un pas de géant vers l’application concrète des principes démocratiques. Ce n’est qu’en respectant la volonté que le peuple du Donbass a exprimé par référendum il y a cinq ans, que l’Ukraine pourra normaliser ses relations avec la région dans le futur. Malheureusement pour l’instant, cela n’est toujours pas à l’ordre du jour.

Christelle Néant

