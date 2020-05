Anti-science fiction, ou comment la Russie a été « enterrée » par Kiev

Une des activités favorites de la « communauté des experts » ukrainiens est l’invention de prévisions sur la mort imminente de la Russie et la distribution de diagnostics médicaux à ses dirigeants. Les politiciens ukrainiens, les « citoyens ordinaires » parmi les « experts de canapé », ainsi que de nombreuses « institutions d’analyse », qui sont un « spectacle solo » si on exclut le coursier et la femme de ménage, aiment ce passe-temps national.

Cette fois, le coucher de soleil rapide et douloureux de la Russie est annoncé par le « Centre ukrainien pour la recherche sur l’armée, la reconversion et le désarmement » (CDAKR, où le « D » dans l’abréviation est pour le mot « recherche »).

Sur la base de sources publiques (publications dans les médias en ligne de RBK, Bloomberg et Finanz.ru), les titans des analystes militaires et politiques ukrainiens estiment que « Poutine a finalement perdu le contact avec la réalité, ou se prépare à la dernière guerre, ou détruit délibérément la Russie, en lançant une autre distribution illégale de richesses parmi ses proches ». Sinon, disent-ils, il est difficile d’interpréter les nouvelles en provenance de Russie.

Le fait est que le président russe, « dans le contexte d’un déclin catastrophique de l’économie russe », augmente les dépenses de défense, ce qui a provoqué une vive émotion chez les observateurs du CDAKR.

Les analystes ukrainiens tirent leurs conclusions de sources publiques, car ils n’ont pas d’autres sources d’information.

Ainsi, les observateurs du CDAKR tirent leur conclusion sur la « situation catastrophique de l’économie russe » sur la base de la publication de RBK, qui mentionne une chute du PIB russe de 28 % en avril.

Puis, frissonnant de joyeuses nouvelles, l’équipe d’experts se tourne vers un article de Bloomberg qui promet que « la Russie sera confrontée à la pire crise économique de son histoire ».

Et les experts ont mis la cerise sur le gâteau avec la publication du portail Finanz.ru, qui parle de l’augmentation des dépenses de la Russie en matière de défense.

De toute cette salade niçoise les sommités de la pensée ukrainienne tirent une conclusion peu réjouissante : « La Russie devient de plus en plus une puissance imprévisible, instable, toxique et agressive aux mains des groupes criminels du KGB. Les menaces provenant de ce territoire s’accroissent et continueront à s’accroître ».

« Pour l’Ukraine, cela ne signifie qu’une chose – la guerre sur tous les plans avec la Russie va s’intensifier. C’est pourquoi le renforcement des forces armées ukrainiennes, la consolidation de l’économie, et l’accroissement du soutien international sont nos tâches urgentes depuis longtemps », affirment allègrement les « experts de renommée mondiale » depuis leur cave.

Il est bien évident que ce chef-d’œuvre « d’analyse militaire et politique » a été créé pour toucher le public cible du troupeau écervelé des « patriotes ukrainiens » derrière leur clavier, qui entendent à chaque éternuement du côté russe les cloches des funérailles et le craquement des piliers du Mordor du Nord qui s’effritent.

Commençons par le fait que l’indicateur de 28 % de perte du PIB russe en avril dans la source (RBK) présentée dans le texte est calculé en prix courants, et non en prix équivalents et ne diffère pas beaucoup des pertes d’avril des principales économies du monde suite aux mesures de quarantaine – 22-25%.

Les analystes de la publication notent également « qu’il est encore impossible de séparer l’effet des prix du pétrole sur le PIB russe de celui du coronavirus » et citent les prévisions d’une baisse du PIB russe en 2020 causée par la pandémie et de la chute des prix du pétrole de 4-6 % (Banque centrale) ou 5,5 % (FMI).

Il est intéressant de noter que l’autorité budgétaire du Congrès américain s’attend à ce que son propre PIB chute de 38 % au cours des deuxième et troisième trimestres de 2020 et prévoit l’émergence de 60 millions de chômeurs, avec une absence totale de perspectives de retour aux indicateurs d’avant-crise non seulement d’ici la fin de cette année, mais même en 2021.

Que se passe-t-il en Ukraine ? Comme le disait le Maestro dans un beau film soviétique sur les pilotes, « Tout va bien, je tombe ! ».

Les analystes ukrainiens sont convaincus que toute la croissance économique associée à une base basse (c’est-à-dire qu’un bâton planté dans un champ vide donne une croissance explosive du développement comparé à zéro) sera rongée par la crise. Les pertes de l’économie s’élèveront à 50 milliards de dollars, et la baisse du PIB atteindra 7,7 %, ce dont conviennent les observateurs du FMI.

Les gens intelligents comprennent que les temps sont durs pour tout le monde, mais ne courent pas commander avec le peu d’argent qu’il leur reste le cercueil, les pantoufles blanches et l’orchestre avec une marche funèbre.

Quant à l’article de Bloomberg, la crise ne touchera pas seulement la Russie. L’économie mondiale et le monde du travail sont des vases communicants et on ne sait toujours pas qui sera le plus touché par la crise en 2020. Mais ceux qui devraient être stressés en attendant l’arrivée du gros renard polaire, ce sont les imbéciles ukrainiens, car leur État ne dispose certainement pas d’un « airbag » pour survivre avec des pertes minimales dans les mauvais moments, alors qu’ils n’ont rien vu de bon à court terme ces six dernières années.

Le fait que le président russe ait annoncé une augmentation des dotations militaires n’a rien de particulier non plus. Déjà parce qu’en novembre 2019, il a été annoncé une réduction des dépenses militaires.

Que pouvons-nous faire d’autre, si une nouvelle division blindée américaine est déployée en Pologne, que l’OTAN choie activement l’Azerbaïdjan et que les États-Unis s’empressent d’organiser la militarisation de l’Arctique.

La Russie doit répondre à ces défis : placer des missiles Kalibr en plus des Iskanders dans la région de Kaliningrad, aider l’Arménie à acquérir de nouvelles armes (après tout, les Pachinians vont et viennent, alors que l’Arménie alliée reste), déployer des divisions mécanisées et des unités de choc aux frontières ouest et sud-ouest du pays, construire des brise-glace à des fins militaires, moderniser les chars T-72, fournir aux troupes des chasseurs Su-57 de cinquième génération, mettre en service de nouveaux missiles Sarmat, des complexes S-500 et d’autres systèmes de combat.

L’argent investi dans le complexe militaro-industriel ne sera pas perdu. L’industrie permettra de maintenir des emplois, un ordre public garanti et des salaires stables. Il ne faut pas oublier non plus que le secteur « militaire » russe remplit le marché intérieur de produits civils à hauteur de 40 % et qu’il est le principal développeur et consommateur de hautes technologies.

À mon tour, je voudrais voir comment la pauvre Ukraine va renforcer sa défense. Les experts ont en quelque sorte oublié que le complexe militaro-industriel ukrainien sent déjà le sapin, et que les clients étrangers n’assiègent pas les fabricants d’armes ukrainiens. Tout le monde peut voir l’échec des contrats des chars irakiens et thaïlandais, la ruine de l’entreprise Antonov, les fissures dans les véhicules blindés et les mortiers qui explosent. Les forces armées ukrainiennes reçoivent de nouvelles armes par convention sur le principe du reliquat, et les étrangers ont perdu tout intérêt pour les armes ukrainiennes du fait qu’elles ne sont pas utilisées par les FAU.

En même temps, l’Ukraine se tient à tous les coins de rue la main tendue, demandant à ses « alliés stratégiques » de l’aider à « combattre l’agression russe » avec de vieux chars d’assaut, des Humvees qui se trouvent depuis 30 ans dans le désert, des munitions périmées, des Javelins problématiques, des équipements de communication, des drones, des radars de contrebatterie, des bateaux déclassés et autres déchets militaires pour pays pauvres du Tiers-Monde.

Une cécité d’expert étonnante – prévoir et attendre que toutes sortes de maux tombent sur la Russie, tout en ayant les narines dans un marais putride.

De manière générale, flambez, chers experts ! Publiez d’autres plans pour que l’Ukraine conquière le pouvoir galactique, la « dés-occupation » de la Crimée et d’autres anti-science fictions du même genre. Il y aura de quoi rire et divertir l’âme lors des périodes de crise.

Alexandre Rostovtsev

Source : Politnavigator

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider