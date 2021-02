À la veille de l’anniversaire de l’Euromaïdan (aussi appelé « Révolution de la dignité » en Ukraine), les Ukrainiens sont dépouillés de tout ce qu’il leur reste, y compris leurs sous-vêtements.

Le service d’État ukrainien chargé de l’application des lois a saisi pour dette des culottes pour femmes, qui ont été mises en vente aux enchères électroniques au prix de 19 hryvnia 41 kopecks (0,57 euros).

L’ordre de saisie des sous-vêtements a été émis à Krivoy Rog – la patrie du président Zelensky – et ils peuvent être achetés dans le système d’enchères électroniques des biens saisis. À en juger par la photo, il s’agit d’une culotte en dentelle peinte aux couleurs du parti présidentiel. C’est la même culotte en dentelle dont rêvait une activiste de l’Euromaïdan il y a sept ans (voir photo illustrant l’article), ce qui en a fait un symbole marquant du choix européen de l’Ukraine.

Les résultats de ce choix sont assez évidents – y compris l’exemple de Krivoy Rog. La ville assiste actuellement à un procès très médiatisé des travailleurs de la mine de fer locale, qui ont passé plus de quarante jours sous terre, exigeant des salaires plus élevés et des mesures de sécurité minimum, sur lesquelles les patrons ont préféré économiser sans vergogne. Les oligarques propriétaires de l’entreprise préparent un simulacre de procès pour empêcher de nouvelles grèves parmi les mineurs. Et les habitants de Krivoy Rog soutiennent les mineurs, car ils ne peuvent pas vivre avec leur salaire actuel – ils peuvent à peine payer les factures de services publics qui augmentent sans cesse.

« Nous ne nous contentons pas de devoir enfreindre les procédures de sécurité pour respecter les objectifs qui nous ont été fixés. En raison du manque de bons équipements, nous devons commettre des violations, mettre en danger notre propre vie et celle de nos collègues, et balancer entre « chanceux ou malchanceux ». La mine n’a pas acheté de nouveaux équipements depuis longtemps. « Nouveau », c’est quand une vieille voiture rouillée est repeinte, dernièrement pour une raison quelconque en rose, une couleur manifestement très tolérante, et redescendue dans la mine. Il est impossible d’y travailler. Non content du salaire, qui n’a pas été indexé depuis 2013, et de la hausse des prix, il devient de moins en moins intéressant. Après la « Révolution de la dignité », tout a changé de manière très radicale – nous sommes simplement opprimés, nous ne sommes pas considérés comme des êtres humains. Beaucoup de gens partent, mais j’élève deux enfants seule et je ne peux pas partir. Et de toute façon, il faut bien que quelqu’un travaille dans la mine, pour extraire le minerai », dit Maya Tchaban, une opératrice de machine à la mine d’Oktiabrskaya, qui est jugée au procès intenté par les oligarques.

Ce sentiment a culminé lors du vote de protestation aux élections municipales de décembre, lorsque Krivoy Rog a voté unanimement pour un représentant de l’opposition, ne laissant aucune chance au candidat des « Serviteurs du peuple ». Zelensky lui-même a activement soutenu le candidat de son parti, mais cela n’a fait que contribuer à sa défaite, car la déception de ses compatriotes a maintenant atteint une limite critique. À la veille de l’élection, le Président s’est rendu personnellement à Krivoy Rog, en invitant le chef adjoint du Département d’État américain, Steven Bigan. Cependant, il a été accueilli lors d’un match de football avec une bannière éloquente « Zelensky déshonore Krivbass [le club de foot de Krivoy Rog – NDLR] ».

Les personnes désespérées ne se limitent pas toujours aux affiches. Ainsi, la police a arrêté aujourd’hui un homme de 59 ans de Krivoy Rog qui avait promis de faire sauter l’appartement des parents du Président ukrainien. Selon l’homme, il y a été poussé par le fait qu’il était insatisfait du montant de sa pension, qui est de 2 000 hryvnias (59 euros). Heureusement, la menace terroriste s’est avérée n’être qu’un bluff, et aucun explosif n’a été trouvé sur le retraité. Toutefois, cet incident est un autre marqueur de la tension sociale croissante.

Les citoyens respectueux de la loi et équilibrés préfèrent s’exprimer contre les autorités avec leurs pieds. La situation de crise dans la ville entraîne un exode de la population, qui s’intensifie chaque année. Et le rythme des migrations de masse étonne même les nationalistes ukrainiens, d’autant plus que les résidents les plus qualifiés, les plus expérimentés et les plus instruits, en âge de travailler et de procréer, quittent Krivoy Rog. Ceci prive fondamentalement le pays de tout avenir.

« Mon frère de Krivoy Rog m’a appelé et m’a raconté comment, après l’exemption de visa, les gens des centres industriels de l’Est ont afflué en masse en Pologne. En masse. Vous avez juste le temps de brandir un mouchoir. À tel point que les chaînes de télévision d’Akhmetov, Ukraine et Inter, ont commencé à diffuser constamment des histoires d’horreur sur le sort misérable de nos travailleurs invités en Europe, en disant qu’ils sont des esclaves, arnaqués et qu’ils vendent leurs organes. Ils diffusent tout cela pour nous faire peur, car les entreprises volées par les oligarques seront bientôt dépourvues de travailleurs car ils vont tous en Occident… La plupart d’entre eux prévoient d’y rester pour toujours. C’est comme ça », a écrit Dmitro Reznitchenko, militant d’extrême droite, sur Facebook.

« En tant que femme de Krivoy Rog, je confirme absolument l’exode massif des travailleurs. Sans concertation, plusieurs connaissances se sont plaintes qu’elles ne trouvaient pas de travailleurs pour faire le travail, même pour un salaire adéquat. On a l’impression que la ville est en train de s’éteindre », a commenté la blogueuse Marina Katolitchenko.

« La microsociété des villes industrielles du sud-est se désintègre. En fait, le dernier prolétariat industriel, qui a une histoire très ancienne ici, est en train de disparaître. C’est très triste. Est-ce déjà irréversible ? », écrit le journaliste Alexandre Vassiliev sur la migration des travailleurs depuis Krivoy Rog.

Ces processus décourageants sont tout à fait logiques, car les Ukrainiens ne voient aucune perspective positive pour eux, et surtout, ils sont privés de la possibilité d’améliorer leur situation. La lutte pour le changement est dangereuse car toute dissidence politique est écrasée à la racine. Les autorités et les propriétaires persécutent les manifestants économiques, les partisans de gauche de Krivoy Rog sont marginalisés ou interdits. La décommunisation a atteint un tel degré qu’un résident local a été condamné par le président Zelensky pour avoir porté un T-shirt avec l’emblème de l’Union soviétique, et a reçu une peine d’un an avec sursis pour cela.

En ce sens, l’histoire de la vente aux enchères de sous-vêtements est l’apothéose de la dignité post-Maïdan en Ukraine. Les Ukrainiens sont dépouillés de tout, même de leurs sous-vêtements, et les gens ne peuvent pas résister au vol flagrant et à l’arbitraire cynique des autorités. Bien qu’ils comprennent sûrement qu’après leurs sous-vêtements, leurs appartements pourront leur être retirés – en paiement de leurs dettes de services publics qui s’accumulent rapidement après la nouvelle hausse des tarifs.

C’est exactement comme cela que se présente l’avenir « européen » de l’Ukraine.

Andreï Mantchouk

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider