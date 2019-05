Après la liesse de la Fête Nationale, on passe directement au divertissement de l’Eurovision. Et les 6 millions de RÉFUGIES PALESTINIENS ?

Le 15 mai 1948, l’État d'Israël proclamait son indépendance. A présent, pour le 71 ième anniversaire de la Fête Nationale, ce fut l'occasion de feux d'artifice, de concerts, de fête et de barbecues sur les plages et dans les parcs. Une liesse populaire bien compréhensible. Je vais cependant ici m'attarder plutôt sur le revers de la médaille : Le 15 mai 2019, les Palestiniens commémorent le 71 ième anniversaire de la « Nakba » (= la Catastrophe) qui a suivi 1948. La Catastrophe, c'est un nettoyage ethnique violent par lequel la plus grande part de la population ''Arabe'' a été chassée vers les territoires voisins. Leurs biens ont ensuite été ''confisqués'' de par la loi dès 1950 (1). Le droit au retour (garanti par le Droit International) leur a aussi été refusé. Ces réfugiés et leurs familles forment aujourd'hui un peuple d'environ six millions de personnes disséminés dans différents pays, qui attendent le bon vouloir de la Communauté Internationale.

( évocation de l'attention portée par la Communauté Internationale aux intérêts des réfugiés Palestiniens, au fil du temps... ) ( humour noir )

Les indigènes Palestiniens « Arabes » ont donc été déplacés par la force puis dépossédés « légalement » de leurs terres et autres biens. Aujourd'hui, Israël occupe pratiquement toute la Palestine historique. Et ce mouvement n'est pas terminé : il est en cours de consolidation.

Quelle est la responsabilité des « Grandes Puissances » envers ces gens ? Car nous avons autorisé le principe d'une colonisation, puis, après les évènements qui ont suivi le vote validé à l'ONU, nous avons fait mine de ne pas savoir comment ces indigènes étaient traités. Enfin, nous avons permis et permettons que cet éloignement se perpétue.

Plan de l'Article :

> Combien sont-ils, ces damnés de la terre ?

> S'informer pour se construire sa propre opinion.

> Aujourd'hui, quels sont les problèmes ?

> Quelles solutions ?

>>> COMBIEN SONT-ILS, ces damnés de la terre ?

Selon les derniers chiffres UNRWA des Nations Unies, ils sont 5,5 millions. Soit la population cumulée des villes de Paris + Marseille + Lyon + Toulouse + Nice + Nantes + Montpellier + Strasbourg !

A cela, il conviendrait d'y ajouter 1 million de personnes relatives aux réfugiés de 1948 jamais enregistrés à l'UNRWA. Et 1,1 autre million pour les réfugiés de 1967.

En voici le détail (Français) en (2), avec commentaires et explications.

Les réfugiés sont parqués dans 58 camps au Moyen Orient. La moitié est aujourd'hui apatride. Par ailleurs, les jeunes (- 15 ans) représentent presque 50%.

Les plus gros effectifs se trouvent en Jordanie (2,2 millions), dans la Bande de Gaza (1,4 millions), en Cisjordanie (0,8 million), en Syrie (0,6 million), au Liban (0,5 million.

Régulièrement, l'ONU répète que « les réfugiés qui désirent rentrer dans leurs foyers et vivre en paix avec leurs voisins devraient y être autorisés le plus vite possible » et que « des dédommagements devraient être versés pour les propriétés de ceux qui ne veulent pas revenir ». C'est la résolution 194 de l'ONU, de décembre 1948. On avait donc su, et l'ONU avait réagi.

>>> S'INFORMER POUR SE CONSTRUIRE SA PROPRE OPINION.

Il y a beaucoup d'enfumage ou de clichés dès que l'on touche à la Palestine et à Israël : dans les Médias, de par nos Politiques, de par les Trolls qui pullulent dès que ces sujets sont abordés.

Les informations qui nous sont servies sur le « conflit » israélo-palestinien sont la plupart du temps biaisées, parcellaires, ou simplement absentes. Nos opinions sont donc souvent basées sur des a priori.

Mais on peut s'informer, si on le souhaite :

(GRAPHIQUE = Morts résultant du conflit : Israéliens -bleu- et Palestiniens -rouge- par année calendaire)

L'organisation à but non lucratif Américaine If Americans Knew (Anglais) ( https://ifamericaknew.org/ ) propose une vaste palette d'informations et d'analyses documentées : sur la qualité de l'information des Médias (https://ifamericaknew.org/media/pressure.html ), sur les données historiques ( https://ifamericaknew.org/history/ ) et le nettoyage ethnique ( https://ifamericaknew.org/history/refugees.html ), etc etc

Ils proposent aussi un suivi chiffré sur toute une série d'indicateurs. La plupart des chiffres sont fournis par l' ONG israélienne B'Tselem qui a reçu le Prix des Droits de l'Homme de la République Française 2018 .

Une ONG Israélienne, ADALAH (= Justice), s'est fixé pour mission de promouvoir les Droits de l'Homme en Israël, et en particulier ceux de la minorité Palestinienne. (Anglais) ( https://www.adalah.org/en/content/view/7189 )

Cette ONG a du pain sur la planche, avec les 65 lois israéliennes qui discriminent directement ou indirectement contre les minorités (essentiellement celles ''Arabes''). (Anglais) ( https://www.adalah.org/en/law/index )

En particulier, la Loi État-nation (3), « qui présente plusieurs des caractéristiques de l'apartheid, garantit le caractère ethnico-religieux d’Israël comme exclusivement Juif et consacre les privilèges dont jouissent les citoyens Juifs, tout en ancrant simultanément la discrimination à l'égard des citoyens palestiniens et légitimant l'exclusion, le racisme, et l'inégalité systémique. » « La loi consacre donc la suprématie Juive sur les citoyens Palestiniens. » (4) Adieu aux Droits de l'Homme.

Adalah a introduit un recours en Justice contre cette Loi État-nation. ( https://www.adalah.org/en/content/view/9574 )

Nombre de ministres israéliens importants traitent les indigènes Palestiniens d'étrangers et d'ennemis. La ministre de la Justice Ayelet Shaked elle-même considère que le Sionisme doit primer sur les Droits de l'Homme . Pour eux, la Loi État-Nation est protectrice. Mais est-ce le cas ? ( https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/israel-la-loi-etat-nation-207167 )

A mon sens, l'inégalité systémique des citoyens Israéliens n'est bonne pour personne sur le long terme, tant en Israël que hors d’Israël.

L'Association Américaine Jewish Voice for Peace milite par contre pour « une paix fondée sur l'égalité des droits ». (Anglais) (https://jewishvoiceforpeace.org/ )

JVP propose un dossier constitué de nombreux articles sur les événements post 1948 (Anglais) : https://jewishvoiceforpeace.org/topics/1948-war/

Cette association dénonce l'opacité d’Israël, qui bloque l'accès aux archives d'époque qui permettrait de faire la lumière sur une réalité dissimulée au public.

A ce propos, un film documentaire vient de sortir aux USA et Canada au titre évocateur : « 1948 Creation & Catastrophe> par Andy Trimlett et Ahlam Muhtaseb, avec la contribution de trois historiens Israéliens : Benny Morris, Ilan Pappe et Avi Shlaim. Voici deux liens vers une présentation du documentaire (Anglais) : ( https://www.youtube.com/watch?v=uuLPhGBPq38 ) ( https://www.1948movie.com/ )

J'ai cherché à documenter le Sionisme, dans ses différentes phases, pour me construire une opinion. Je vois trois étapes principales dans le processus Sioniste :

Le Sionisme Chrétien, qui remonte à 1841, propose « la restauration des Juifs en Palestine » ( https://www.agoravox.fr/commentaire5483471 ). Ce Sionisme Chrétien s'est depuis développé. Il s'est ensuite basé sur une analyse ''intégriste'' des textes qui visent souvent à ''aider Dieu'' à réaliser des Prophéties pour, au final, amener les Juifs à se convertir au Christianisme...

Aux USA, la religion, la Politique et le lobbying semblent profondément intriqués, y compris dans la politique étrangère, et particulièrement pour le Sionisme.

( https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/aucune-sympathie-des-chretiens-209744 )

( https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/lobbyisme-pro-israel-et-democratie-212702 )

Le Sionisme Juif apparaît un peu plus tard, vers 1896 avec Theodor Herzl. Lequel a inventé les modalités opérationnelles nécessaires à sa mise en œuvre :

( https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/vaincre-l-antisemitisme-par-le-213131 )

A partir du début des années 1900, il apparaît que le mouvement Sioniste aura obtenu des Grandes Puissance l'autorisation d'une ''colonisation''. Cette autorisation préalable était essentielle pour "une mission qui serait autrement la plus injustifiable des expérimentations", écrivait Theodor Herzl.

Cependant, cette autorisation revenait à accepter d'ignorer le Droit International pour cette colonisation, et à revenir sur la parole donnée au Peuple Palestinien, parole liée au''sacred trust of civilization'' (correspondant au droit d'auto-détermination des peuples).

La mise en œuvre Opérationnelle du Sionisme commence bien avant 1948. En 1919 et 1936, des Commissions sont nommées, qui mettent clairement en évidence l'incompatibilité d'une ''colonisation'' avec le Droit International. Qu'importe ! Le principe des transferts de population est défini, et les préparatifs effectués. Suivent les transferts violents de populations ''Arabes'' vers les pays voisins, et les transferts ''organisés'' de populations Juives de remplacement du Maroc et d'Irak. ( https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-sionisme-la-declassification-209989 )

Sur ce sujet du Sionisme, l'apparente incohérence entre les Valeurs que nous affichons et les orientations ou déclarations de nos gouvernements successifs (de tous bords) m'a toujours fasciné. Je m'étais préparé un résumé du processus, construit sous cet angle de vue : ( https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-viol-de-nos-actuels-principes-214231 )

>>> AUJOURD'HUI, QUELS SONT LES PROBLEMES ?

Tout d'abord, il est clair que les gouvernements des USA et d’Israël n'ont aucune intention d'apporter une solution aux problèmes des réfugiés Palestiniens. C’est-à-dire apporter une solution pour les réfugiés. Les Grandes Puissances sont d'ailleurs sur la même ligne (mis à part quelques paroles verbales de courtoisie).

Le sort des réfugiés Palestiniens ne les intéresse absolument pas. Leur unique préoccupation est de faire disparaître ces réfugiés Palestiniens des statistiques internationales. De la sorte, ils n'existeront plus. Ce qui rendrait donc inopérant le discours de l'ONU sur la résolution 194, etc. Et l’État d’Israël ne pourrait plus être critiqué sur la base de la violation du Droit International sur ce thème.

:: :: ::

L'Amérique est très active pour aider Israël à se « débarrasser » de son problème de réfugiés Palestiniens. Les USA veulent d'abord réduire d'au moins de 90% le nombre de réfugiés Palestiniens ''officiels''. C'est-à-dire ceux qui comptent pour l'ONU. La solution la la plus simple serait de contraindre amicalement les pays qui les accueillent à absorber ces réfugiés dans leur population. Ensuite, on pourrait verser trois sous aux 5 ou 10 % des réfugiés restants pour éteindre toute revendication et tout droit.

Mais les réfugiés représentent des populations extrêmement importantes, en pourcentage de la population de ces États d'accueil. D'où un risque important de déstabilisation des pays voisins d’Israël, sans avoir éteint les sentiments d'injustice et d'humiliation des ex-réfugiés. Et, en cas d'action violente de quelques-uns de ces derniers, Israël saurait intervenir sur ces pays voisins pour « assurer sa sécurité », et y installer des structures « pour se défendre »...

:: :: ::

Les Médias US, en cohérence avec les opinions de leur clientèle, sont très pro-Israël. Ce biais a été mesuré avec statistiques & graphiques (Anglais) : ( https://israelpalestinenews.org/associated-press-double-standard-israel-palestine-reporting/ ). Je constate que les médias européens grand public ne proposent pas de vues contrastantes sur ces sujets.

Cependant, les jeunes Américains sont de plus en plus portés à vivre pour des Valeurs, et à délaisser l'esprit de clan. Ils vont sur internet pour s'informer, et se désolidarisent de plus en plus des méthodes et des pratiques 'ethno-culturelle' d’Israël.

Or, le système mis en place avec l'AIPAC a besoin de représentants pro-Israël au Congrès pour voter les grosses dotations financières en faveur d'Israël et pour obtenir le veto US à l'ONU sur toute condamnation d’Israël.

Dans les années à venir, le vent peut tourner en Amérique. Et il faut donc essayer de clore cette histoire de réfugiés Palestiniens au plus tôt. La stratégie du pourrissement n'est plus suffisante.

>>> QUELLES SOLUTIONS ?

Plutôt que de prétendre défendre le Droit International et les Droits de l'Homme, tout en acceptant ou encourageant le contraire, pourquoi ne pas simplement abandonner cette voie ? Après tout, les Droits sont des constructions intellectuelles, qui peuvent être remplacées par d'autres objets conceptuels.

Par exemple, chaque État pourrait agir comme il l'entend dans le cadre de ses propres alliances du moment ? Et les victimes/ vaincus se débrouilleraient si/ comme ils peuvent. Partant du point où nous nous trouvons, le cheminement vers sa mise en œuvre serait minimal. ( https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/l-ordre-du-monde-de-henry-207974 )

On peut aussi préférer, plutôt que de continuer à chercher le contournement du droit international pour ces réfugiés, de s'y soumettre. Dans ce cas, il conviendrait de considérer la responsabilité écrasante des « Grandes Puissances », qui devraient donc faire face aux conséquences des actions qu'elles ont autorisé puis encouragé et facilité.

Dans ce cadre, je vois donc trois possibilités pour ces réfugiés :

> Ceux pour qui le droit au « retour » aura été activé. Le volume de ce volet dépend beaucoup de la structure finale retenue pour l’État d’Israël.

> Ceux, volontaires, qui seraient acceptés comme citoyens des pays d'accueil actuels.

> Les autres, à qui devra être accordé la citoyenneté et le statut de réfugié politique dans les Grandes Puissances.

Pour tous, les Grandes Puissances et Israël devront leur verser les indemnités prévues par le Droit International.

Il apparaît qu'il y a deux familles de structures possibles pour l’État d’Israël :

> État-nation « type Renan »

Cette solution est me semble-t-il proche de la solution préconisée par le Président d’Israël Reuven Rivlin, dans ses multiples déclarations de 2015. Il évoquait la nécessité de « valeurs communes » pour tous les Israéliens dans un « melting-pot » qui doit les amener à former « un seul peuple ».

La meilleure assurance pour la pérennité de l’État-Refuge pour les Juifs du monde se trouve alors dans la cohésion du « peuple Israélien ».

( https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/israel-en-danger-206669 )

Je note que l'approche de Simone Veil après la guerre WW2 allait elle aussi vers une plus grande intégration « entre égaux », dans tous les domaines, vers une sorte de « peuple Européen ».

> État-nation « ethno-culturel »

C'est clairement la voie préférée des derniers gouvernements Israéliens : un État où les murs Israéliens (de béton ou de lois) protègent le « peuple Juif ».

En outre, la puissance militaire d’Israël et l'appoint de la politique US (qui tend à affaiblir ou fragmenter les autres États du Moyen-Orient) permettront à Israël de s'affirmer comme la puissance régionale, ce qui garantira sa pérennité en autonomie.

Au final, les Grandes Puissances auront autorisé, cautionné et aidé (directement et indirectement) à priver le peuple Palestinien du Droit International & des Droits de l'Homme auxquels ces Grandes Puissances ont toujours prétendu adhérer.

Quelle crédibilité reste-t-il à ces Grandes Puissances, aux yeux du monde et des peuples ??

Prendre soin des réfugiés Palestiniens peut contribuer à les aider à remonter la pente.

JPCiron

:: :: :: :: :: :: :: : NOTES :: :: :: :: :: :: :: :

….. (1) - Absentees’ Property Law

https://www.adalah.org/en/law/view/538?mc_cid=10d00c521b&mc_eid=36b5e401d4

….. (2) – Palestine : de la Nakba au déplacement permanent.

https://plateforme-palestine.org/IMG/pdf/brochures_nakba_corrigee_2019.pdf

….. (3) – Israel's Jewish Nation-State Law

https://www.adalah.org/uploads/uploads/Basic_Law_Israel_as_the_Nation_State_of_the_Jewish_People_ENG_TRANSLATION_25072018.pdf

….. (4) - Israeli parliament approves by a vote of 62-55 the Jewish Nation-State Basic Law that enshrines Jewish supremacy over Palestinian citizens. The law has distinct apartheid characteristics and requires racist acts as a constitutional value.

The Israeli Knesset voted 62 to 55 on 19 July 2018 to approve the Jewish Nation-State Basic Law that constitutionally enshrines Jewish supremacy and the identity of the State of Israel as the nation-state of the Jewish people.

This law – which has distinct apartheid characteristics – guarantees the ethnic-religious character of Israel as exclusively Jewish and entrenches the privileges enjoyed by Jewish citizens, while simultaneously anchoring discrimination against Palestinian citizens and legitimizing exclusion, racism, and systemic inequality.

( https://www.adalah.org/en/content/view/9569 )

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :