Après le Brexit, « Rule, Britannia ! »

« C’est oublier qu’avant de rejoindre le rang des laquais serviles de Washington, Londres était au centre d’un empire aux frontières inégalées. »

Ben, c’est justement le cœur du problème. Pas mal d’anglais, pas seulement des vieux colonels nostalgiques de l’empire des indes n’ont pas vu que le monde avait évolué, et qu’il ne savait à rien de bomber le torse quand on n’a plus de muscles...L’article très superficiel, ne traite pas non plus du problème de l’immigration, qui a été en réalité la goutte d’eau qui a fait débordé le brexit, dans une Angleterre ultra libérale, et qui a laminé les salaires des plus pauvres, les mettant en compétition avec les polonais : Bruxelles étant montré comme le bouc émissaire. Rien de changé, l’europe a été montré comme l’origine du mal, vieux réflexe de toujours. Quand à la disparition de la frontière physique de l’Irlande du nord, appartenant toujours au royaume uni, c’est justement l’europe qui l’a imposée. Ces imbéciles n’avaient même pas anticipé les conséquences catastrophiques. Des économistes faisaient remarqué qu’avant que la date du brexit soit patente, le fret des marchandises sera impacté bien avant, par l’absence d’accord et d’incertitude, un porte container mettant une quinzaine de jours d’un continent à l’autre.