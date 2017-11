Après quatre jours de confrontation en RPL, Igor Plotnitsky démissionne

Le 22 novembre au soir, le MGB (Services de Sécurité d'État) de la RPL publiait l'interview d'Igor Kornet dans laquelle il indiquait que l'opération de recherche des personnes travaillant pour Kiev se poursuivait, avec l'aide du MGB de la RPD.

Malgré l'arrestation d'une dizaine de personnes, Igor Kornet indiquait alors qu'il restait des personnes à arrêter et même à identifier, afin de détruire totalement ce réseau d'agents subversifs. Il a réitéré aussi ses accusations concernant le fait que certains de ces agents de Kiev s'étaient infiltrés très profondément dans les structures du pouvoir de la République.

Concernant l'attitude de Plotnitsky, Kornet a tenu à réaffirmer que le chef de la RPL a été trompé par son entourage infiltré d'agents de cette cinquième colonne ukrainienne, et qu'il n'est donc pas en conflit avec le chef de l'État, mais seulement avec ces agents de Kiev.

Poursuite des révélations sur les agents de Kiev présents en RPL

Le lendemain, 23 novembre, le MGB de la RPL publiait la vidéo des aveux d'un major du 8e régiment d'opérations spéciales des Forces Armées Ukrainiennes, Sergueï Ivantchouk, qui impliquent la directrice de la compagnie de télévision et de radio d'État, Anastasia Chourkayeva.

Il déclare dans cette vidéo qu'un groupe de sabotage-reconnaissance ukrainien a utilisé le garage d'un proche de Chourkayeva pour stocker des armes et des munitions. Il a aussi expliqué que cette cache dans laquelle ces armes et ces explosifs étaient stockés avait été fournie par Vadim Boïko, qui avait aussi fourni au groupe de sabotage-reconnaissance des informations qu'il avait obtenues d'une nièce d'Anastasia Chourkayeva.

Le 24 novembre, le MGB de la RPL publie plusieurs autres révélations, comme le fait que la chef de l'administration du chef de la RPL avait fait pression lors de l'enquête sur ce faux coup d'État en 2016.

Le premier vice-procureur général, Sergueï Gorenko a ainsi déclaré qu'Irina Teizman et Evgueni Seliverstov avait fait pression lors de l'enquête, et que le procureur général Vitaly Podobry avait fait pression sur l'enquête criminelle visant le ministre de l'Intérieur, Igor Kornet.

Dans la foulée, le MGB de la RPL a confirmé que, conjointement avec le MGB de la RPD, ils avaient arrêté plus de 10 saboteurs qui avaient opéré en 2014 sur le territoire des deux républiques.

L'opération conjointe des deux Services de Sécurité d'État a été couronnée de succès et a mené à l'arrestation de plusieurs agents ukrainiens qui avaient menés des actes terroristes, enlevé et tué des gens en RPD et en RPL en 2014.

Hier le MGB procédait aussi à la vérification de l'implication de la directrice de la compagnie de télévision et de radio d'État Anastasia Chourkayeva dans la propagation de fausses informations pendant l'opération de recherche et d'arrestation des membres de ce groupe subversif, qui a eu lieu ces derniers jours.

Madame Chourkayeva est soupçonnée d'avoir organisé la diffusion de fausses informations dans les médias d'état de la République, ainsi que dans les médias contrôlés par le SBU pendant que le MGB de la RPL menait cette opération spéciale visant à démanteler ce réseau d'agents subversifs ukrainiens.

Les documents en possession du MGB de la RPL montrent que Chourkayeva était en contact avec des journalistes ukrainiens qui travaillent directement sous le contrôle de la Direction Principale de Renseignement du ministère de la Défense ukrainien et de services de renseignement étrangers.

Le matériel récupéré confirme que la tâche principale de ces désinformations étaient de discréditer les forces de l'ordre de la république, ainsi que les chefs du MGB et du ministère de l'Intérieur.

Parmi les fausses informations fabriquées par Chourkayeva, se trouvait entre autre, le fait que des hommes armés auraient tiré sur une ambulance, et l'arrestation du ministre des Communications.

Tout cela confirme les accusations initiales formulées par Igor Kornet au début de cette confrontation.

Le même jour, une information est parue dans certains médias (comme Rusvesna) et sur les réseaux sociaux concernant le fait qu'Igor Plotnitsky aurait quitté Lougansk pour Moscou.

Igor Plotnitsky démissionne

Et ce soir, l'information est tombée officiellement sur le site de l'agence d'information de Lougansk et sur celui de l'agence russe TASS : Igor Plotnitsky démissionne de ses fonctions de chef de l'État pour raisons de santé.

L'annonce a été faite par Leonid Passetchnik, le chef du MGB de la RPL qui devient chef par intérim de la République en attendant de prochaines élections. Il a d'ailleurs tenu à réaffirmé son attachement au respect des accords de Minsk, dans la continuité de son prédécesseur, et comme la Russie l'a fait encore aujourd'hui par la voix du porte-parole du président russe.

Igor Plotnitsky a été nommé comme représentant de la RPL pour l'application des accords de Minsk, afin que sa démission de chef de l'État n'hypothèque pas ces mêmes accords (car sa signature s'y trouve).

« Aujourd'hui, Igor Plotnitsky a démissionné pour raisons de santé. Il a subi de nombreuses blessures au combat, et les effets d'une commotion cérébrale. Conformément à sa décision, j'exercerai les fonctions de chef de l'État jusqu'aux prochaines élections, » a-t-il déclaré.

L'annonce faite par Passetchnik a été confirmée par des déclarations de Sergueï Kozlov, président du conseil des ministres de la RPL et de Vladimir Degtiarenko, président du Conseil Populaire (parlement) de la RPL.

Nos contacts en République Populaire de Lougansk, ont eux aussi confirmé la validité de ces déclarations.

Cette démission devrait dénouer la situation, et la situation en RPL va pouvoir, je l'espère, revenir à la normale.

Christelle Néant

