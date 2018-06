Aquarius : le documentaire EXODOS nous montre la vie des sauveteurs de migrants

En réaction à la situation critique que traversent les membres d'équipage de l'Aquarius et le combat politique qui s'engage autour de l'action de ces bénévoles au sein de l'ONG SOS Méditerranée, le réalisateur Fabien Guillermont a décidé de mettre en ligne la totalité du film EXODOS, réalisé à bord de l'Aquarius en septembre-octobre 2016.

EXODOS (70 min) retrace la vie et l'expérience des personnes à bord de l'Aquarius, un navire de sauvetage en mer Méditerranée, entre le 14 septembre et le 6 octobre 2016. Le 3 octobre, il effectua le sauvetage de 723 personnes à bord d'un petit bateau en bois à la dérive au large des côtes libyennes.

La mer en est le personnage principal, elle se découvre sous différents angles : rose et scintillante sous la lumière de l'aube, sombre et terrifiante au regard de la lune. Le film montre les mouvements d'hommes et de femmes, leur traversée et leur rencontre au coeur de ce no man's land, territoire indompté et meurtrier.

Selon Fabien Guillermont, il est nécessaire, dans le contexte actuel, que les gens aient accès à cette information et comprennent la difficulté de telles opérations, ainsi que leur durée, et les complications qu'elles peuvent engendrer.

Il y a une douzaine de bénévoles et 7 ou 8 médecins et infirmier(e)s uniquement à bord pour prendre soin des personnes secourues. Il faut non seulement pouvoir leur donner à tous, déjà très fragilisés, un accès à de l'eau potable, mais aussi à de la nourriture. Ces opérations à bord d'un bateau surchargé prennent plusieurs heures.

Certaines personnes sont dans un état de fatigue extrême où blessées et nécessitent des soins urgents et importants.

Leur refuser l'accès au port est une mise en danger volontaire des personnes à bord, aussi bien les 629 personnes secourues que les membres d'équipage et de l'ONG.

Le film à été tourné en septembre 2016, dans une situation politique moins extrême, alors qu'à l'époque il y avait encore une dizaine de bateaux de sauvetage aux côtés de l'Aquarius. Plusieurs ont cessé leur activité depuis ou ont été mis en arrêt par les autorités européennes avant d'être relaxés.

L'Aquarius est un des seuls navires civils qui continue ses opérations au large des eaux territoriales libyennes. Il paraît nécessaire de mettre en avant la réalité de l'action effectuée face à une situation politique de plus en plus complexe, et la fermeture des frontières de l'Europe.