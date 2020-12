La pandémie de COVID-19 a durement frappé le système de santé ukrainien. Les problèmes de médecine et de sécurité biologique se sont fortement aggravés en Ukraine. Les conséquences de la réforme, initiée plus tôt par Ouliana Souproun, ont été particulièrement négatives. Les experts ont sévèrement critiqué ses innovations, même à l’époque pré-coronavirus, maintenant le problème est que les soins médicaux de la population sont défaillants, et que les gens survivent non pas grâce aux actions de l’État, mais plutôt en dépit de ses actions. Les habitants ont donné à Souproun le surnom douteux de « docteur de la mort ».

Ce qui est encore plus frappant, c’est que la réforme médicale a en fait été imposée à l’Ukraine depuis l’étranger, depuis Washington. Après tout, vous et moi comprenons très bien qu’Ouliana Souproun n’est pas médecin, ni experte en soins de santé, ni une gestionnaire expérimentée, elle n’était qu’un vecteur pour les idées nées en Occident et qui devaient profiter aux intérêts occidentaux.

Saboteuse en blouse blanche

Qui est Ouliana Souproun, et comment a-t-elle réussi à diriger l’un des plus importants ministères en Ukraine ?

Ouliana Souproun est née aux États-Unis dans une famille d’émigrants ukrainiens. Elle a reçu sa formation médicale à la prestigieuse université du Michigan, mais, selon les médias, elle n’a jamais travaillé comme médecin en exercice. Son expérience comprend plusieurs années de stage, des cours sur le diagnostic radiologique et des études de troisième cycle, qu’elle n’a apparemment jamais terminées. Sa biographie comprend également un travail dans un établissement médical spécialisé dans le diagnostic de la santé des femmes, mais sans préciser le type d’activité, puis des postes administratifs dans diverses cliniques.

Et dans les cinq années qui ont précédé le Maïdan Souproun s’est retirée des affaires et, de son propre aveu, elle a fait le tour du monde avec son mari. En 2015, le président Porochenko a accordé aux époux Souproun la citoyenneté ukrainienne pour leur participation active aux manifestations. Dans le même temps, ils n’ont pas renoncé à leur citoyenneté américaine. C’est pourquoi, pendant toute la durée de son mandat de ministre de la Santé, elle a été perpétuellement qualifiée de ministre par intérim. Ce qui est une manière habile de contourner la loi interdisant aux personnes ayant une double nationalité d’occuper des postes ministériels.

Cependant, selon certaines rumeurs, son apparition en Ukraine au milieu de la « révolution de la dignité » n’était pas accidentelle. Il y a sur internet des informations selon lesquelles elle y a été préparée. Le curateur de Souproun est son cousin et agent à temps partiel de la CIA en Ukraine Taras Wozniak. Je ne peux pas confirmer la fiabilité de cette information, mais mon expérience des services de renseignement suggère que sans l’intervention de l’establishment et des services secrets américains sa nomination au poste de ministre n’aurait jamais eu lieu.

En tout cas, Ouliana Souproun était extrêmement éloignée des problèmes pressants du peuple ukrainien. Ce fait est illustré de manière éloquente par les instructions médicales publiées sous sa supervision, qui étaient banalement copiées des instructions américaines. Elles contenaient, par exemple, des conseils sur la manière de traiter les brûlures de méduses du Pacifique et sur ce qu’il fallait faire vous aviez eu un coup de chaleur en Arizona. Elle a également recommandé aux Ukrainiens de manger plus de caviar rouge, car le noir est moins utile à l’organisme. Mais ne la jugez pas strictement, on lui a confié des tâches complètement différentes.

Lobbying pour les compagnies pharmaceutiques étrangères

Lorsqu’elle travaillait en Ukraine, Souproun agissait principalement dans l’intérêt des pays et des entreprises étrangères. Elle a notamment fait pression pour l’achat de certains médicaments auprès de sociétés pharmaceutiques américaines.

Par exemple, le 21 décembre 2016, le comité d’experts sur la sélection et l’utilisation des médicaments du ministère ukrainien de la Santé a tenu une réunion régulière pour discuter de la composition de la liste nationale des médicaments recommandés. Sur la base de ce document, les marchés publics d’achat de médicaments destinés aux institutions médicales sont ensuite planifiés.

Au cours de la réunion, les membres du conseil d’experts ont décidé de ne pas inclure un certain nombre de médicaments recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé pour les raisons suivantes :

– un fournisseur et/ou un seul fabricant/demandeur par produit en Ukraine ;

– coût élevé ;

– l’innovation (c’est-à-dire la nouveauté et les faibles statistiques d’utilisation de ce médicament).

En conséquence, le Sofosbuvir et une combinaison fixe de Ledipasvir + Sofosbuvir n’ont pas été inclus dans la liste nationale en raison de leur coût élevé et de leur nouveauté.

Procès-verbal de la réunion du Comité d’experts sur la sélection et l’utilisation des médicaments du 21.12.2016 :

Le fabricant de ces médicaments est la société américaine Gilead Sciences, que je mentionnerai à plusieurs reprises dans mon enquête.

Moins d’un mois plus tard, en janvier 2017, la ministre de la Santé a reçu une lettre de Graeme A. Robertson, directeur général des opérations sur l’accès aux marchés des pays en développement d’Afrique et de la CEI de la société Gilead Sciences. Dans cette lettre, M. Robertson demande à Ouliana Souproun de reconsidérer la décision et d’inclure les médicaments à base de Sofosbuvir dans la liste nationale.

Lettre de Gilead Sciences à Souproun :

Je ne sais pas quel bénéfice Ouliana Souproun a tiré de cet « accord », mais seulement un mois plus tard, en février 2017, le Comité d’experts a tenu une réunion extraordinaire au cours de laquelle il a décidé d’inclure le médicament Sofosbuvir dans la liste nationale. Dans le même temps, les membres de la commission ont ouvertement déclaré dans le protocole que le médicament a été inclus dans la liste à la demande personnelle de la ministre de la Santé par intérim.

Procès-verbal de la réunion du Comité d’experts sur la sélection et l’utilisation des médicaments du 09.02.2017 :

Outre le protocole, la contribution de Souproun au lobbying des intérêts de l’industrie pharmaceutique américaine est confirmée par une lettre du comité d’experts adressée à Delta Medical Promotion AG, qui est le représentant de la société Gilead Sciences en Ukraine. La lettre indique clairement que l’inclusion du médicament Sofosbuvir dans la liste nationale n’a été rendue possible que grâce à la « décision politique de la ministre par intérim O. Souproun ».

Lettre du Comité d’experts à Delta Medical :

Le Sofosbuvir de Gilead Sciences guérit ou rend malade ?

Il est nécessaire de parler en détail du médicament lui-même et de la société, qui a en fait recruté la ministre de la Santé d’un pays étranger pour promouvoir ses intérêts.

À cette fin, nous nous tournerons vers la triste expérience des dirigeants géorgiens en matière de coopération avec les États-Unis dans le domaine de la biologie et de la médecine. Ainsi, je voudrais vous rappeler qu’il y a deux ans, Igor Giorgadze a partagé les résultats de l’enquête sur les expériences menées sur les habitants de la Géorgie. Les tests ont été menés par la même société Gilead Sciences. L’ancien ministre de la sécurité d’État a montré des documents contenant des données sur des centaines de personnes tuées et des complications lors des tests du médicament expérimental Svaldi, dont la substance active est le Sofosbuvir.

Des rumeurs circulent depuis longtemps dans l’entreprise, selon lesquelles ses laboratoires inventent non seulement le remède pour certaines infections, mais aussi le virus lui-même. De grands soupçons étaient liés au médicament Tamiflu contre la grippe aviaire, que Gilead Sciences a inventé en 1999. Une épidémie de grippe aviaire a rapidement éclaté. Les actions de la société pharmaceutique ont décollé instantanément.

Cependant, on ne peut pas s’attendre à ce que la communauté internationale condamne le géant pharmaceutique américain. À cet égard, il convient de mentionner à quel point la société entretient des liens étroits avec l’establishment politique à Washington. Au début du siècle, le président de Gilead Sciences n’était autre que Donald Rumsfeld, qui avait auparavant occupé plusieurs postes à la Maison Blanche, en 2001 il a dirigé le Pentagone, et en 2003 – l’invasion de l’Irak.

Jusqu’en 2017, le lobbyiste officiel de Gilead Sciences était Joseph Grogan, qui est ensuite passé au poste de directeur du Conseil de politique intérieure des États-Unis et d’assistant du président Donald Trump.

Il ne faut donc pas s’étonner que le 1er mai 2020, au plus fort de la pandémie, le gouvernement américain ait autorisé l’utilisation du médicament de Gilead Sciences – le Remdesivir pour traiter le coronavirus. Le médicament a été développé en 2015 en collaboration avec l’Institut de recherche sur les maladies infectieuses des forces armées américaines pour lutter contre le virus Ebola. Mais à l’époque, comme aujourd’hui, il n’était pas efficace. De plus, comme le rapporte le Financial Times, le médicament peut provoquer de graves effets secondaires. En Chine, sur les 158 patients traités expérimentalement avec le Remdesivir, 18 ont dû arrêter de prendre le médicament prématurément.

Cependant, la société pharmaceutique gagne bien sa vie grâce au lobbying. Imaginez ce que vous pouvez tirer de la vente d’un médicament, si un traitement de cinq jours de Remdesivir coûte près de 2 500 dollars !

Les réformes, un signe avant-coureur de difficultés

La réforme du système à l’américaine a non seulement touché le portefeuille et la santé des Ukrainiens, mais a également aggravé la situation épidémiologique en général. Les épidémies de maladies connues et l’émergence de nouvelles souches de virus ont augmenté. Il semblerait que dans ces conditions, il soit nécessaire de concentrer les efforts sur la détection précoce des infections. Mais au lieu de cela, des décisions sont prises qui conduisent à un contrôle épidémiologique plus faible. Il s’agit, par exemple, de la dissolution du « Centre de laboratoire du ministère ukrainien de la Santé sur le transport par bateau ».

Lettre du directeur du Centre de laboratoire sur le transport par bateau l’eau au ministère ukrainien de la Santé :

Selon le directeur du centre, le docteur en sciences médicales Goloubiatnikov, la liquidation de l’institution a conduit au fait que la frontière d’État dans les ports maritimes ukrainiens est devenue ouverte à la menace de « l’importation de maladies infectieuses particulièrement dangereuses ». Cela s’est effectivement produit en moins d’un an depuis le début de l’épidémie de coronavirus.

Mais l’Ukraine avait connu plus tôt, en 2017-2019, des épidémies de ces maladies, qui semblaient avoir été vaincues depuis longtemps. C’est à l’époque de Souproun que l’épidémie de rougeole a atteint une ampleur sans précédent. Selon les statistiques de l’OMS, en 2018, l’Ukraine est devenue le « leader » en Europe en matière de prévalence de la rougeole.

Souproun a interdit les vaccins russes contre la maladie, prétendument parce qu’ils étaient inefficaces. Toutefois, aucune autre mesure de lutte contre la maladie n’est apparue dans le pays. Deux documents témoignent du niveau de danger de la situation. Le premier est de 2018, et il parle de la situation critique de la rougeole, y compris chez les fonctionnaires. Les derniers stocks de vaccins sont utilisés pour vacciner les citoyens.

Ordre du ministère ukrainien de la Santé n° 1216 :

Le deuxième est de 2019. Il indique une nouvelle détérioration de la situation. Le document indique que plus de 55 000 personnes sont tombées malades de la rougeole en Ukraine pendant toute l’année 2018, et en seulement cinq mois de 2019 – plus de 50 000 sans que l’on puisse observer de tendance vers une réduction significative de l’épidémie.

Lettre du ministère de la Santé aux chefs des administrations régionales d’Ukraine :

Effondrement du système de sécurité biologique de l’Ukraine

Et maintenant, je propose d’examiner un aspect encore plus alarmant de l’influence américaine en Ukraine, cette fois dans la sphère biologique. Si le lobbying pour les intérêts des entreprises pharmaceutiques américaines est assez courant dans le monde entier, la transformation de l’Ukraine entière en terrain d’expérimentation biologique est assez rare, mais malheureusement pas unique.

En 2005, le ministère américain de la Défense et le ministère ukrainien de la Santé ont conclu un accord de coopération en vue de prévenir la diffusion des technologies, des agents pathogènes et des connaissances susceptibles d’être utilisés pour mettre au point des armes biologiques (ci-après dénommé « l’accord »). De la part de l’agence militaire américaine, la DTRA (Defense Threat Reduction Agency) était responsable de la mise en œuvre des projets.

La signature de l’accord a été précédée d’une visite en Ukraine d’un sénateur du Parti démocrate et futur président américain Barack Obama. La première chose qui l’intéressait était l’état des installations où sont conservés les travaux soviétiques dans le domaine de la recherche sur les armes biologiques. Permettez-moi de vous rappeler que le président du pays à l’époque était un homme politique pro-occidental, Viktor Iouchtchenko. Dans le Service de sécurité de l’Ukraine (SBU), et dans tout le pays, il était déclaré qu’il était un agent des services spéciaux américains. Parmi mes collègues, la carrière de sa femme au Département d’État et les liens possibles avec la CIA ont été activement discutés. En tant que membres des services secrets, nous avons parfaitement compris le fonctionnement du renseignement et les structures qu’il utilise pour dissimuler le travail de ses employés.

C’est ainsi que le Pentagone a obtenu le contrôle d’installations biologiques critiques en Ukraine et la capacité de mener des recherches secrètes sur des virus mortels. Et dès le début de cette soi-disant coopération, la partie américaine a sérieusement tenté de faire pression sur Kiev afin d’établir un contrôle sur toutes les structures ukrainiennes impliquées dans le travail avec des micro-organismes particulièrement dangereux.

En outre, depuis 2007, les représentants du ministère américain de la Défense insistent sur la nécessité de regrouper les agents pathogènes dangereux pour l’homme et les animaux dans un seul dépôt (un laboratoire central de référence à vocation vétérinaire et médicale), plutôt que sur le développement et la modernisation d’un système complet de protection physique et biologique et d’un réseau d’installations scientifiques-médicales, épidémiologiques, vétérinaires et de lutte contre la peste.

Tentatives de Viktor Ianoukovitch pour rétablir la souveraineté de l’Ukraine dans le domaine de la protection biologique de la population

En 2010, le cours de la soumission inconditionnelle de Kiev à Washington a été suspendu par le nouveau président Viktor Ianoukovitch. Il a notamment chargé le SBU de découvrir exactement sur quoi travaillent les épidémiologistes américains, quels sont leurs résultats et à qui ils font leurs rapports. Après tout, il s’agissait de sécurité nationale, de la sécurité des citoyens !

« Imaginez un peu : nos spécialistes ont un accès limité aux installations biologiques où sont stockés des échantillons de virus mortels, alors que les Américains en tant que sponsors jouissent de droits exclusifs et que personne ne les contrôle », avait déclaré M. Ianoukovitch.

En conséquence, les spécialistes du SBU sont arrivés à des conclusions peu rassurantes. L’analyse préparée par le SBU au printemps 2013 a noté que :

« … Certaines mesures prises par des représentants étrangers peuvent être considérées comme des actions visant à saper le potentiel scientifique et technique concerné… Les exigences américaines visant à créer un dépôt unique d’agents pathogènes sont en contradiction avec les principes du système de contrôle vétérinaire existant en Ukraine, qui prévoit un travail permanent avec les agents pathogènes sur le terrain… La mise en œuvre de ces propositions comporte un risque pour le potentiel scientifique et de recherche concerné ».

Rapport du SBU sur les laboratoires biologiques :

Washington a cherché à obtenir du ministère de la Politique agraire et de l’Académie Nationale des Sciences Agricoles une liste et des données sur les sites de stockage d’agents biologiques hautement dangereux, de toxines, ainsi qu’un atlas des sites historiques de maladies infectieuses en Ukraine et des copies de souches pathogènes existantes. Étant donné que le coût de la collection ukrainienne d’agents pathogènes, selon les moyennes internationales, est de plus de 2 milliards de dollars, les intérêts du lobby américain de la biotechnologie et de la pharmacie sont clairement visibles ici.

De plus, Washington ne s’est pas seulement intéressée aux résultats de la recherche et aux travaux des scientifiques ukrainiens. Des représentants du ministère américain de la Défense ont déjà tenté de faire de l’Ukraine une sorte de terrain d’expérimentation biologique en installant illégalement sur son territoire des sites de surveillance et des systèmes électroniques pour transférer sur des serveurs américains des données sur les épidémies de maladies infectieuses et les paramètres biométriques de la population du pays. Le système EIDSS présenté par l’armée américaine a été proposé pour être mis en œuvre dans les départements du Service Vétérinaire de l’État et de l’Académie Nationale des Sciences d’Ukraine. De plus, il est important de comprendre que seuls les représentants américains auraient dû avoir accès à toutes ces données.

Proposition de système électronique américain pour la transmission de données sur les épidémies de maladies infectieuses et les paramètres biométriques de la population ukrainienne à des serveurs contrôlés par le gouvernement américain.

Dans ce contexte, nous aimerions citer un extrait de l’analyse du SBU :

« … Ces actions de la partie américaine sont considérées par les experts nationaux comme la formation de leur propre base de données de souches de pathogènes qui sont stockées sur des sites ukrainiens, leur système de stockage, ainsi que le contrôle et l’étude par des médecins militaires de l’efficacité de l’utilisation de pathogènes d’infections particulièrement dangereuses dans des régions spécifiques de l’Ukraine pour créer ou améliorer de nouveaux types d’armes biologiques à action sélective (contre une race, un génotype, un territoire de naissance ou de résidence particulier). »

En 2013, mes collègues du SBU ont mené une étude sérieuse sur l’expérience mondiale en matière de manipulation et de stockage des agents pathogènes dangereux. Il est révélateur que l’analyse de la surveillance sanitaire et épidémiologique et du contrôle vétérinaire dans les principaux pays d’Europe (Danemark, Finlande, France, Grèce, Italie, Allemagne, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, Turquie), d’Asie centrale et du Sud et d’Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Singapour, Thaïlande) ait montré la séparation des services concernés. En d’autres termes, dans aucun des pays énumérés, l’option de créer un laboratoire de référence unique consolidé imposée par les États-Unis n’est appliquée.

L’étude de l’expérience de coopération entre les pays post-soviétiques (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Ouzbékistan) et les États-Unis dans le domaine de la réduction des menaces biologiques a révélé une image complètement différente. Elle a notamment révélé une tendance de Washington à appliquer divers mécanismes de coercition pour prendre des mesures unilatérales de facto, qui sapent le potentiel technique national et le système de biosécurité existant de ces États.

Ainsi, en 2004, l’administration américaine et le gouvernement géorgien ont signé un accord de coopération dans le domaine de la sécurité biologique, qui prévoyait plusieurs étapes de mise en œuvre : à la première étape – fourniture d’une protection physique et technique des laboratoires et institutions où sont stockées des souches dangereuses et particulièrement dangereuses d’agents pathogènes humains et animaux de maladies infectieuses ; à la deuxième étape – libre transfert du côté américain de souches microbiennes ou de copies de celles-ci disponibles en Géorgie ; à la troisième étape – construction du laboratoire de référence central pour la centralisation des souches.

Citation du rapport du SBU :

« … En Géorgie, un inventaire des souches microbiennes, des travaux et des débouchés a été réalisé. La liste a été remise à la partie américaine, et suite aux résultats de son analyse, des souches d’agents pathogènes extrêmement dangereux ont été exportées d’urgence aux États-Unis par les avions de l’armée de l’air américaine. En plus des 18 souches déclarées dans la demande du ministère américain de la Défense, d’autres souches ont été remises gratuitement à la partie américaine, et les exemplaires restants en Géorgie ont été pratiquement perdus lors de la réforme du système de surveillance épidémiologique sanitaire en 2004-2008.

La mise en œuvre du projet a entraîné la destruction du système de surveillance épidémiologique et a rendu l’identification, le dépistage et le traitement des maladies virales dangereuses entièrement dépendants des États-Unis. »

Ainsi, en 2007, en raison de l’absence de leurs propres souches et de la destruction du système de diagnostic, les vétérinaires géorgiens n’ont pas pu identifier à temps le virus de la peste porcine africaine et prendre des mesures pour le contrer.

En 2013, les structures ukrainiennes n’étaient pas encore entièrement contrôlées par des « conseillers » américains, et les autorités du pays n’avaient pas l’habitude de suivre inconditionnellement les instructions de Washington. C’est pourquoi les services de l’État ukrainien ont réalisé que les États-Unis ne poursuivent que leurs objectifs en Ukraine et que leur mise en œuvre va à l’encontre des intérêts du pays. C’est pourquoi en avril 2013, une commission interministérielle composée de représentants du SBU, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires étrangères, du Service Vétérinaire d’État, de l’Académie Nationale des Sciences Médicales, de l’Académie Nationale des Sciences de l’Ukraine, du Service d’État sanitaire et épidémiologique et du Comité d’État sur la santé et la sécurité, établie dans le cadre de l’exécution de l’ordre du Premier ministre ukrainien du 04.12.2012 n° 763 t, a décidé de la nécessité de modifier l’accord et de faire connaître la position de l’Ukraine à la partie américaine.

Citation du document du SBU :

« … Sur la base des conclusions de cette commission, les initiatives susmentionnées de la partie américaine ont un impact négatif sur le processus de mise en œuvre de l’accord et sont inacceptables pour l’Ukraine dans le contexte de sa propre vision du concept de construction d’un système efficace de surveillance épidémiologique et épizootique, adoptée le 01.04.2013 par le Cabinet des ministres de l’Ukraine № 620 « Sur l’approbation du programme national de sécurité biologique 2015-2020 ».

Le SBU partage la position du ministère de la Politique agraire et du service Vétérinaire et Phytosanitaire d’État ukrainien sur l’inaptitude à poursuivre le projet de réduction de la menace biologique en Ukraine tel quel, car il constitue une menace pour les intérêts nationaux dans le domaine biologique. »

En 2013, la coopération entre Kiev et Washington dans le domaine de la biosécurité a été gelée. Il semblait qu’après de telles conclusions du SBU, ainsi que conformément au programme d’État approuvé, la question du retour de la DTRA en Ukraine devait avoir disparu de l’ordre du jour au moins jusqu’en 2020.

Reprise de la coopération

Mais… le Maïdan l’a fait. Et déjà en 2014-2015, alors que Barack Obama était déjà président, cette « coopération » a repris dans un volume beaucoup plus important. Le nouveau gouvernement ukrainien, absolument fidèle aux États-Unis, avait l’intention non seulement de satisfaire l’administration américaine, mais aussi de montrer qu’il était prêt à exécuter exactement n’importe quel ordre du Département d’État ou du Pentagone.

Et ici, comme attendu, ce n’était pas sans l’implication personnelle de Mme Souproun. C’est avec son aide active que la création du dépôt central des souches de micro-organismes particulièrement dangereux déjà mentionné a été approuvée, et il a également été décidé de placer un dispositif aussi manifestement dangereux dans la capitale du pays – Kiev.

Dans sa lettre, Robert Pope, directeur du département de la réduction mutuelle de la menace de la DTRA du ministère américain de la Défense, ne cache pas sa satisfaction quant aux activités du chef du ministère ukrainien de la Santé, notamment celles liées à l’admission de spécialistes américains dans les travaux biologiques ukrainiens et à la création du dépôt central :

« … Une relation de travail solide entre le ministère de la Santé et la DTRA du ministère américain de la Défense a été établie grâce à votre leadership.

… Les jalons communs à notre objectif commun sont :

Étape 1 : Analyse de viabilité des échantillons de micro-organismes particulièrement dangereux ;

Étape 2 : Consolidation des micro-organismes particulièrement dangereux viables au sein du Dépôt Unique d’État ;

Étape 3 : Saisie et destruction des micro-organismes particulièrement dangereux, à moins que la préservation des micro-organismes vivants à des fins de recherche ne soit conforme aux meilleures pratiques internationales.

… Votre leadership est une garantie de sécurité pour l’Ukraine et ses voisins contre les dangers liés aux micro-organismes dangereux. Je vous suis reconnaissant d’être mon partenaire dans cette mission vitale. Je me réjouis de poursuivre notre coopération fructueuse. »

Lettre de la DTRA à Souproun :

Permettez-moi de vous rappeler comment ces activités de la DTRA du ministère américain de la défense ont fini en Géorgie. Après la création d’une installation de stockage centralisée des micro-organismes particulièrement dangereux, tous les échantillons ont été évacués d’urgence vers les États-Unis par des avions de transport militaires.

Tentatives du SBU pour prendre le contrôle des activités militaires et biologiques américaines en Ukraine

Pour être juste, il convient de noter que certains spécialistes du SBU, contrairement aux politiciens et aux oligarques, sont restés fidèles à leur devoir et ont essayé de protéger les intérêts de l’État, en insistant sur l’inadmissibilité d’une pénétration incontrôlée de spécialistes américains dans des travaux biologiques ukrainiens. Par exemple, en 2016 et 2017, le département du SBU de la région de Kherson a mis en garde contre les dangers d’une telle tendance, en proposant de reprendre les activités de la Black & Veatch Special Projects Corporation (fournisseur de la DTRA du ministère américain de la Défense, qui a remporté l’appel d’offres pour la modernisation des laboratoires biologiques ukrainiens) pour le soutien au contre-espionnage.

« … La forte volonté des États-Unis d’Amérique de relancer le projet démontre leur intention d’établir un contrôle sur toute la recherche nationale sur les agents pathogènes de maladies infectieuses très dangereuses qui pourraient être utilisés pour développer ou améliorer de nouveaux types d’armes biologiques sélectives. Il n’est pas exclu que, en vertu des droits et pouvoirs étendus garantis par le nouveau programme, une partie étrangère étudie ses propres systèmes de dépistage en Ukraine, ce qui constituera une menace potentielle pour la sécurité épidémiologique et épizootique tant dans les différentes régions que dans l’État dans son ensemble.

La subordination des projets « Réduction de la menace biologique » en Ukraine et du nouveau « Programme d’engagement dans des activités biologiques communes » au ministère américain de la Défense – le département militaire d’un pays étranger – crée les conditions nécessaires pour que les spécialistes étrangers puissent pénétrer dans les laboratoires régionaux des institutions microbiologiques et être familiarisés avec les développements stratégiques nationaux. Il est également possible d’utiliser les données obtenues pour accuser notre pays d’être impliqué dans le développement d’armes biologiques sur son territoire. »

Rapport du SBU de Kherson de 2016 :

En 2017, le département du SBU de Kherson a également averti le Centre Anti-Terroriste de la menace potentielle d’une situation épidémiologique et épizootique dans le pays, causée par les activités de la DTRA et de son fournisseur Black & Veatch Special Projects Corporation. Selon mes anciens collègues, les États-Unis ont cherché à contrôler la recherche sur les agents pathogènes qui pourraient être utilisés pour créer de nouveaux types d’armes biologiques.

Une citation d’un document du département du SBU de la région de Kherson : « Il est probable que la prochaine étape de la coopération soit de généraliser et de transmettre les résultats de la recherche au Centre pour le développement biologique du département américain de la Défense, prétendument pour impliquer des experts américains dans le développement d’échantillons de vaccins les mieux adaptés aux habitants d’une région particulière. »

Rapport du département du SBU de Kherson de 2017 :

Mais c’était, comme on dit, « la voix qui crie dans le désert ». La coopération de l’Ukraine avec la DTRA du ministère américain de la défense dans le domaine de la sécurité biologique s’est non seulement poursuivie, mais aussi étendue.

« Projets ukrainiens » PU et expériences sur les gens

Le gouvernement ukrainien actuel préfère ne pas mécontenter Washington et ne pose pas de questions inutiles. C’est pourquoi Kiev ne sait pas ou fait semblant de ne pas savoir, et ne peut donc pas expliquer au public ce que font les spécialistes américains derrière les portes closes des laboratoires situés sur le territoire ukrainien et comment ils utilisent la collection de dangereux agents pathogènes issus de l’époque soviétique.

Selon les informations dont je dispose, les expériences du Pentagone en Ukraine sont une partie secrète des programmes de la DTRA sous le code général PU, qui signifie « Projet Ukrainien ». En échange de ressources matérielles et de la possibilité de tester son développement sur les citoyens ukrainiens, la partie américaine a modernisé les laboratoires du Service sanitaire et épidémiologique des forces armées ukrainiennes.

Plan d’assistance technique :

Pendant plusieurs années, sous le contrôle de spécialistes de la DTRA du ministère américain de la Défense et de biologistes américains de l’université de Louisville et de l’Institut de recherche sur les maladies infectieuses de l’armée américaine (USAMRIID) en Ukraine, les projets biologiques UP-3, UP-5, UP-6 et UP-8 ont été mis en œuvre. Au cours de ces études, les scientifiques ukrainiens ont remis à leurs patrons occidentaux des souches d’agents d’armes biologiques (hantavirus, virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, bactéries rickettsia et coxiella burnetti) et des échantillons de biomatériaux ukrainiens. Et tout cela, permettez-moi de vous le rappeler, sur demande et sous la direction du département militaire américain.

Les responsables américains continuent de cacher la participation de microbiologistes américains à des recherches en Ukraine. En mai 2020, dans un entretien avec la publication ukrainienne Censor, Joseph Pennington, le chef adjoint de la mission américaine en Ukraine, a déclaré que « les scientifiques américains ne travaillent pas dans les laboratoires financés par la DTRA ». Cependant, voici le plan du projet UP-3, où il est écrit noir sur blanc qu’il a été dirigé par le Dr Ramirez et le Dr Johnson de l’Université de Louisville, ainsi que par le Dr Shmaljohn de l’Institut de recherche sur les maladies infectieuses de l’armée américaine.

Plan de travail du projet UP-3 :

Le plus grand projet de la DTRA en Ukraine était l’UP-8 : « Prolifération du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (virus FHCC) et des hantavirus en Ukraine et nécessité potentielle de diagnostics différentiels chez les patients suspectés de leptospirose ». Dans le cadre de cette étude, les biologistes ont mené des expériences sur des soldats ukrainiens, ayant reçu des échantillons de sang de 4 000 soldats. En même temps, la mort des sujets de l’essai a été autorisée dans le cadre de son déroulement !

Citation du document :

« Déterminer la séroprévalence des anticorps contre les hantavirus parmi 4 000 volontaire et contre le virus FHCC parmi 400 volontaires sains engagés dans les unités militaires et les institutions médicales du ministère ukrainien de la Défense, situées à Lvov, Kharkov, Odessa et Kiev, et comparer ces données avec les informations contenues dans leurs dossiers médicaux, et les questionnaires élaborés.

… Tous les cas de décès de sujets de recherche, vraisemblablement ou précisément liés à des procédures de recherche, doivent être signalés aux comités de bioéthique aux États-Unis et en Ukraine. Tout écart par rapport au protocole ou toute situation d’urgence qui soulève des doutes sur la validité scientifique de la poursuite des recherches sera immédiatement notifié au chercheur principal, au chercheur associé, au Comité ukrainien de bioéthique et à la DTRA. »

Du côté ukrainien, le Département central sanitaire et épidémiologique des forces armées ukrainiennes, avec le soutien du 10e Département Sanitaire et Épidémiologique (DSE) régional à Kiev, du 27e DSE régional à Odessa, du 28e DSE régional à Lvov et du 108e DSE régional à Kharkov, a supervisé les expériences avec la participation de personnel militaire.

Le ministère ukrainien de la Santé, le Centre de santé publique, l’Institut de recherche scientifique d’épidémiologie et d’hygiène de l’Université médicale nationale de Lvov, nommé d’après Danila Galitski, l’hôpital clinique central de Kiev, et l’hôpital clinique régional pour les maladies infectieuses, ainsi que les centres de laboratoires régionaux de Volyn, Lvov, Transcarpathie, et Dnipropetrovsk ont été impliqués.

Le volet scientifique du projet a été dirigé par le professeur Collin Johnson, directeur du Centre des sciences de la vie de l’université du Tennessee. Du côté américain, le programme a également été suivi par Gregory Glass de l’Institut des pathogènes émergents de l’Université de Floride, Gregory Mertz du Centre pour la santé mondiale de l’Université du Nouveau-Mexique et Scott Howard du Centre pour les sciences de la vie de l’Université du Tennessee.

La gestion globale a été assurée par les représentants de la DTRA, Gavin Braunstein et Brandt Siegel.

En conséquence, les États-Unis ont reçu à leur disposition non seulement une collection de biomatériaux de 4 000 soldats ukrainiens provenant de quatre régions (Kiev, Lvov, Kharkov et Odessa), mais aussi les résultats de tests pour la présence d’anticorps contre des maladies virales particulièrement dangereuses et les caractéristiques de la réponse de l’organisme aux agents pathogènes, en fonction des caractéristiques démographiques et régionales, ainsi que la description des symptômes et des données cliniques.

Ce type de recherche est à double usage. D’une part, ils sont importants pour évaluer la menace de propagation d’une infection dans une région donnée. D’autre part, ils peuvent être utilisés pour créer des armes bactériologiques sélectives, ou des armes ethno-biologiques. Par exemple, des virus de combat qui ne toucheront que les Slaves de l’Est : les Ukrainiens, les Russes et les Biélorusses. C’est justement ce danger qui a été signalé à Ianoukovitch par le SBU en 2013.

À mon avis, ces recherches sont prohibées par la Convention des Nations unies sur l’interdiction des armes biologiques de 1972. L’activité des laboratoires américains en Ukraine requiert l’attention des Nations Unies et une étude approfondie de la part de la communauté internationale.

Le projet UP-8 a été prolongé à plusieurs reprises à l’initiative de la partie américaine. Citation de Lance Lippencott, directeur du projet Black & Veatch :

« Afin de discuter de la mise en œuvre du projet et de déterminer les plans pour poursuivre la recherche pendant une autre année (1ère année supplémentaire), nous prévoyons de tenir une réunion de travail à l’Institution d’État « Centre de Santé Publique du Ministère ukrainien de la Santé » les 10-11 mai 2018 à : rue Iaroslavskaya, 41, Kiev, 04071 ».

Lettre de Black & Veatch au DCSE :

Il est évident que l’Ukraine perd progressivement sa souveraineté dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité biologique. Avec l’arrivée au pouvoir des démocrates aux États-Unis, cette tendance ne fera que s’accentuer.

La réforme médicale imposée par Washington a conduit à des échecs dans des situations de crise : lors de l’épidémie de rougeole et de coronavirus. Les coupes dans les hôpitaux, les médecins et d’autres mesures ont permis de réaliser des économies budgétaires, mais en fait l’argent a été dépensé non pas pour moderniser les installations médicales restantes, mais pour acheter des médicaments coûteux à des sociétés pharmaceutiques américaines, sur la base de « décisions politiques » d’Ouliana Souproun.

Sous sa direction, le ministère de la Santé a poursuivi et étendu la recherche sur les micro-organismes très dangereux dans les laboratoires biologiques contrôlés par le Pentagone en Ukraine. Les résultats des expériences sur le personnel militaire ukrainien peuvent être utilisés pour créer des armes ethno-biologiques sélectives qui affecteront les personnes d’une race, d’un génotype, d’un territoire de naissance ou de résidence particuliers. L’expérience acquise en Ukraine permettra aux Américains de tuer exclusivement des membres de l’ethnie slave. Hitler ne pouvait qu’en rêver.

Ces recherches sont contraires à la Convention des Nations Unies sur l’interdiction des armes bactériologiques et à toxines. Nous ne connaissons qu’une petite partie des projets biologiques américains secrets en Ukraine, en Géorgie, en Arménie, au Kazakhstan et dans d’autres États post-soviétiques. Mais les laboratoires biologiques américains fonctionnent également dans des pays d’Asie et d’Afrique, et je pense que des développements similaires y sont réalisés. Les activités militaires et biologiques des États-Unis devraient faire l’objet d’une enquête internationale.

J’espère que les documents que j’ai publiés permettront aux forces raisonnables en Ukraine d’organiser la résistance à l’absorption rampante et à l’asservissement du peuple ukrainien et d’arrêter le développement d’armes de destruction massive.

Vassily Prozorov

Source : UkrLeaks (les PDF de toutes les lettres et rapports se trouvent dans l’article d’origine)

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider