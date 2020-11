Ce soir, 9 novembre 2020, l’Azerbaïdjan a reconnu être à l’origine du tir de missile anti-aérien portatif qui a abattu un hélicoptère de l’armée russe dans le ciel de l’Arménie, près de la frontière entre les deux pays, mais loin de la zone de conflit du Haut-Karabakh. Même si Bakou s’excuse pour l’incident, il risque fort d’y avoir des conséquences, car deux membres d’équipage ont trouvé la mort, et un autre est blessé.

Un hélicoptère russe abattu en Arménie

Les premières nouvelles ont été transmises par le ministère russe de la Défense qui a indiqué ce soir qu’un de ses hélicoptères, un Mi-24 avait été abattu dans l’espace aérien de l’Arménie près de la localité d’Eraskh, qui se trouve à la frontière avec la République du Nakhitchevan (qui fait partie de l’Azerbaïdjan), mais loin du Haut-Karabakh (c’est une enclave azerbaïdjanaise entre l’Arménie et l’Iran au sud-est).

« Le 9 novembre vers 17 h 30, heure de Moscou, alors qu’il escortait un convoi de la 102e base militaire russe sur le territoire de la République d’Arménie dans l’espace aérien près de la localité arménienne d’Eraskh, près de la frontière de la République autonome du Nakhitchevan (République d’Azerbaïdjan), un hélicoptère russe Mi-24 a été exposé à des tirs depuis le sol provenant de systèmes de défense anti-aérienne portatifs. Suite à l’impact du missile, l’hélicoptère a perdu le contrôle et est tombé dans les montagnes du territoire arménien », a déclaré le département militaire russe.

« Deux membres d’équipage ont été tués, un a été évacué avec des blessures de gravité moyenne vers l’aérodrome de la base », a ajouté le ministère de la Défense.

Comme l’a précisé le ministère russe de la Défense et comme on peut le voir sur la carte, la localité où l’hélicoptère a été abattu se trouve très loin de la zone de conflit dans le Haut-Karabakh.

Des photos et vidéos sont très vite apparus sur les réseaux sociaux, montrant la zone du crash, mais aussi le moment où le missile a touché l’hélicoptère.

L’Azerbaïdjan admet être responsable de l’incident, et parle d’erreur

Le ministère russe de la Défense a à peine eu le temps de dire qu’il allait lancer une enquête pour déterminer qui a tiré, que l’Azerbaïdjan a publiquement admis avoir abattu « par erreur » l’hélicoptère, et présenté ses excuses. C’est le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères qui a fait cette déclaration.

« L’hélicoptère volait à proximité de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, alors que les hostilités actives se poursuivent dans la zone de conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Il volait dans l’obscurité, à basse altitude, en dehors de la zone de détection des radars de la défense aérienne. Les hélicoptères de l’armée de l’air russe n’ont jamais été vus dans cette zone auparavant », a déclaré le ministère des affaires étrangères pour justifier la catastrophe.

« Dans le contexte des facteurs susmentionnés et à la lumière de la situation tendue dans la région et de la préparation accrue au combat en relation avec d’éventuelles provocations de la partie arménienne, il a été décidé d’ouvrir le feu pour l’abattre. La partie azerbaïdjanaise présente ses excuses à la partie russe pour ce tragique incident, qui est accidentel et n’était pas dirigé contre la partie russe. La partie azerbaïdjanaise exprime ses sincères condoléances aux familles des membres d’équipage décédés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La partie azerbaïdjanaise se déclare prête à payer une compensation appropriée », a ajouté le ministère.

Sauf qu’il y a plusieurs problèmes dans les « excuses » de Bakou.

Le premier c’est que l’endroit où l’hélicoptère russe a été abattu se situe dans l’espace aérien de l’Arménie, très loin de la zone de combat. Il n’y avait aucune justification pour tirer sans sommation sur un hélicoptère (fut-il même arménien !!), sur le territoire arménien ! La zone n’est pas du tout proche du Haut-Karabakh, où se déroule actuellement le conflit. L’hélicoptère ne tirait pas sur le territoire de la République du Nakhitchevan, et ne menaçait donc en rien l’Azerbaïdjan.

De deux, Bakou ne peut pas ignorer que la Russie a une base militaire en Arménie, et qu’en frappant le territoire arménien, l’Azerbaïdjan prenait le risque de toucher des soldats russes.

Si la Russie n’a pas encore commenté la déclaration de l’Azerbaïdjan, le secrétaire de presse de l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC), à laquelle appartiennent la Russie et l’Arménie, a exprimé son inquiétude suite à cet incident tragique.

« Nous regrettons infiniment que l’aggravation du conflit (dans le Haut-Karabakh) ait mené à de telles conséquences », a ainsi déclaré Vladimir Zaïnetdinov.

De leur côté plusieurs personnalités médiatiques comme colonel Cassad appellent à une réaction ferme de la Russie suite à cet incident, considérant qu’accepter de simples excuses et de l’argent en compensation serait une marque de faiblesse. Reste à voir si les autorités russes suivront cette logique ou pas.

Christelle Néant

