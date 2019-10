Arrêtez vos coquetteries : l’Ukraine ne récupérera pas le Donbass

L’Ukraine est allée trop loin et trop profondément dans son hystérie antirusse. Même des gens originaires du Donbass ont été zombifiés. Il est nécessaire d’abandonner les espoirs d’amélioration des relations avec la nouvelle élite ukrainienne. Le Donbass est en Ukraine seulement sur le plan formel.

Le fait que les accords de Minsk ne soient pas applicables et qu’il soit nécessaire d’organiser des voyages de presse en Crimée pour les journalistes et les hommes politiques ukrainiens afin de faire connaître la vérité à la société ukrainienne a été affirmé par Oleg Bondarenko, politologue bien connu, à Valentin Filippov de Politnavigator.

Valentin Filippov : Comment évaluez-vous la condition posée par Denis Pouchiline, disant que pour poursuivre les négociations au format de Minsk il faut que le quasi-État ukrainien soit dissout, que de nouvelles structures de gouvernance régionale soient créées et que les accords de Minsk ne pourront être mis en œuvre qu’ensuite. Ne serait-ce pas une raison pour que l’Ukraine se retire des accords de Minsk ?

Oleg Bondarenko : N’oublions pas pourquoi Denis Pouchiline l’a fait. Il l’a fait en réponse à une proposition similaire, en fait, de la partie ukrainienne, exprimée officiellement lors de la réunion à Minsk, selon laquelle nous appliquerions les accords de Minsk sur le plan politique, mais seulement si les Républiques Populaires de Donetsk et de Lugansk sont dissoutes.

Si elles sont dissoutes…

Et comment peuvent-elles se dissoudre si elles sont signataires des accords de Minsk ? Je voudrais parler, Valentin, plus, pour ainsi dire, sur les choses principales, qui, à mon avis, ne sont pas aussi visibles maintenant. Au contraire, l’humeur qui prévaut aujourd’hui parmi les élites en Russie, c’est qu’il est temps de commencer à construire des relations constructives normales avec l’Ukraine d’une manière ou d’une autre, de revenir sur notre histoire cinq ans an arrière et de repartir de zéro. Je voudrais mettre en garde tous ceux qui le pensent, et j’ai moi-même presque commencé à le penser avant-hier.

Oh, non, ce n’est pas possible…

Oui, oui. J’ai pensé qu’il serait peut-être réellement nécessaire de commencer à construire des relations avec de nouvelles personnes et, en règle générale, avec des personnes complètement inconnues. Voilà. Mais j’avais tort. Et ceux qui pensent cela, croyant naïvement que nous pouvons maintenant rendre le Donbass à l’Ukraine, ont tort de compter sur une coopération constructive. Non.

Tout d’abord, le Donbass ne doit pas être rendu à l’Ukraine. L’Ukraine fera exactement la même chose avec elle, et peut-être bien pire, je suppose que ce serait encore pire, que ce que la Croatie a fait avec la Krajina serbe. Si la Croatie a juste expulsé physiquement tous les Serbes et que ceux qu’elle n’a pas expulsés sont partis, l’Ukraine peut prendre des mesures encore plus radicales.

Donc, aujourd’hui, oui, du point de vue des accords de Minsk, le Donbass pourrait être réincorporé à l’Ukraine dans un certain avenir, mais mon opinion est la suivante : le Donbass ne peut être renvoyé en Ukraine. Premièrement, parce que l’Ukraine ne fera rien de bon en réponse à cette mesure. L’Ukraine est allée trop loin et trop profondément dans son hystérie antirusse, et cette hystérie ne s’est tout simplement pas résolue en un an.

Mais si les accords de Minsk sont appliqués, si la milice populaire demeure, si les forces de sécurité ukrainiennes sont empêchées d’entrer sur le territoire du Donbass, la même ligne de démarcation sera maintenue, qu’est-ce qui empêcherait le Donbass de redevenir légalement ukrainien tout en jouissant des droits liés à une existence en propre ?

Malheureusement, ce n’est pas possible.

Pourquoi ? Les points de contrôle resteront, ils ne passeront pas.

Parce que c’est impossible, Kiev n’acceptera pas. Au mieux, Kiev peut essayer de jouer selon ses propres règles d’une manière rusée, en fait, en trompant tout le monde. Nous devons donc comprendre que le régime ukrainien qui est maintenant au pouvoir, est dans l’exact prolongement des personnes qui sont venues au pouvoir à la suite du coup d’État. J’ai récemment parlé à un, pour ainsi dire, ancien résident de Donetsk, qui a déménagé à Kiev bien avant les événements.

Et je me suis rendu compte que, bien sûr, si l’Ukraine a fait cela [le convertir à ses idées NDLR] même avec des personnes, absolument culturellement russes, russophones, pendant ces cinq années, il est terrible d’imaginer ce qu’elle a fait aux autres. En un mot… Et le plus important, voyez-vous, c’est que l’Ukraine n’a pas besoin du Donbass.

Je sais cela.

L’Ukraine n’a pas besoin du Donbass. Ils ont besoin que ces territoires soient officiellement leurs, c’est ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de l’officialisation du territoire, qu’ils veulent « corriger » et ainsi prouver que, regardez, c’est le nôtre, vous ne pouvez pas venir chez nous.

J’aimerais dire deux choses, en fait. La première est le fait que le Donbass ne peut pas être renvoyé en Ukraine, parce qu’elle n’en a pas besoin, et qu’elle y fera un nettoyage [ethnique] encore pire que les Croates avec la Krajina serbe, bien pire.

Et le deuxième point, c’est que si quelqu’un pense encore que selon les accords de Minsk – que l’Ukraine viole à chaque étape, qu’à chaque étape on tente de le cacher – cela signifie que nous allons déclarer que les républiques populaires sont effacées, eh bien pour ceux qui pensent pouvoir le faire, proposons une chose à l’Ukraine maintenant.

Organisons maintenant des tournées de presse pour les Ukrainiens, diverses visites en Crimée. En Crimée. Et regardons la réaction. Parce que la Crimée a été la première, après tout, la Crimée a été le test décisif, et n’oublions pas ce qui a suivi. Si l’opinion publique ukrainienne peut reconnaître la Crimée comme une partie de la Russie perdue à jamais, alors nous pouvons parler d’un format qui convienne avec le Donbass.

Acheter la Crimée au détriment des habitants du Donbass ? Je suis contre.

Je parle d’autre chose maintenant – je dis qu’il n’y a pas de réponse claire à la question de savoir quoi faire de la mise en œuvre des accords de Minsk, quoi faire du sort du Donbass au cas où, même si j’y crois peu, au cas où le gouvernement ukrainien accepterait d’appliquer les accords de Minsk. Examinons maintenant l’attitude des autorités ukrainiennes à l’égard de la Crimée.

Essayons maintenant d’organiser un dialogue avec les autorités, non pas par des méthodes de guérilla, comme cela pourrait être fait, mais dans le cadre d’un dialogue avec les officiels de Kiev, pour organiser quelques visites de parlementaires, de leaders d’opinion et d’experts ukrainiens. Si ces gens en viennent à voir et à accepter que la Crimée est russe, alors nous pouvons parler des perspectives de mise en œuvre des accords de Minsk.

Oh. Eh bien, ils vont mentir. Ils viendront ici et diront une chose, et ils en diront une autre là-bas.

C’est mon opinion. Je lierais les perspectives de mise en œuvre pratique des accords de Minsk à la reconnaissance par Kiev de la Crimée en tant que partie de la Russie.

Zelensky dit donc que la question de la Crimée devrait être soulevée u Format Normandie et dans les accords de Minsk. Et vous dites que nous devrions soulever la question de la Crimée.

Parfait. Reprenons tout ça. Rappelons à cet égard que tant que le gouvernement ukrainien ne reconnaîtra pas la Crimée comme territoire russe, il ne pourra être question d’aucune application des accords de Minsk.

Eh bien, je ne sais pas. Selon les accords de Minsk, la milice populaire demeure, et il n’y a pas d’autres forces de l’ordre. Chaque mois, les habitants du Donbass reçoivent des passeports russes. Leur nombre augmente chaque mois. Bientôt, jusqu’à un million de citoyens russes résideront en permanence dans les Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk. Ils ont leur propre armée, leur propre police – la plupart du temps déjà citoyens de la fédération de Russie.

Si le Donbass dispose d’une large autonomie en Ukraine, que peut faire l’Ukraine ? Tout d’abord, ces personnes sont protégées par les lois russes, et les forces armées russes, si nécessaire. Deuxièmement, ils ne permettront tout simplement pas aux forces armées ukrainiennes d’utiliser des méthodes répressives.

Tout à fait d’accord, Valentin, tout à fait d’accord. Mais là, vous parlez d’autre chose. Vous dites « pourquoi les accords de Minsk ne peuvent pas être mis en œuvre »…

Pourquoi ? Ils peuvent être mis en œuvre.

En raison de la citoyenneté de la population locale.

Pourquoi ? Ils peuvent.

Aujourd’hui, même les experts de haut rang, du Kremlin, admettent ouvertement, non seulement les experts, mais aussi les fonctionnaires eux-mêmes, admettent qu’après la mise en œuvre des accords de Minsk, le Donbass ne peut être ukrainien que sur le plan formel.

Sur le plan formel, oui.

C’est de cela que nous pouvons parler à la suite de la mise en œuvre des accords de Minsk ? De rien d’autre. Bien que personnellement je ne crois pas en une telle perspective et, à mon avis, c’est la conclusion que j’ai tirée de ma communication, la dernière communication avec d’anciens natifs du Donbass, qui ont depuis longtemps déménagé à Kiev, qu’ils ont déjà une déformation de la conscience, qui est irréversible, qui a une forme irréversible. Par conséquent, nous devrions peut-être abandonner l’espoir d’essayer d’améliorer et de rétablir les relations avec l’Ukraine en rendant le Donbass. Il y a peut-être d’autres moyens ? Pourquoi pas ? Mais nous ne devrions pas parler du Donbass à cet égard.

Après la déclaration de Pouchiline sur la nécessité de dissoudre le quasi-État ukrainien, je me suis souvenu de feu Alexandre Zakhartchenko, qui disait en 2015 « je prendrai une ville par jour jusqu’à ce que Porochenko commence à mettre en œuvre [les accords de Minsk NDLR] ». Et puis Debaltsevo, Ouglegorsk, tous ces… et Porochenko s’est assis à la table des négociations et a signé tout ce qu’ils ont dit et pris ce qu’ils ont dit. Peut-être, je pense qu’il est possible d’établir des relations avec l’Ukraine, si nous prenons une ville par jour. N’est-ce pas ?

Mais, Valentin, vous riez en le disant…

Je ne ris pas. C’est juste un rire nerveux après six ans.

Ce n’est pas très, très gentil, c’est le moins qu’on puisse dire, mais des gens meurent là-bas. Et il ne faut pas…

Ils sont en train de mourir. Ils meurent encore. Si cela n’est pas fait, d’autres mourront.

Je ne suis pas d’accord avec vous. J’aimerais que ce soit la paix. Et je reviens sur le fait que… Eh bien, écoutez, pourquoi ces divagations ?

Oui.

Les accords de Minsk, c’est beau sur le papier. Qu’ils y restent. En pratique, ils ne sont pas réalisables. Et s’ils avaient au départ au moins une petite possibilité, une petite chance d’être mis en œuvre immédiatement après la signature, en 2016, aujourd’hui, fin 2019.…

En 2015…

En 2015. Oui. C’est beaucoup plus dur aujourd’hui, fin 2019. C’est beaucoup plus difficile. Et c’est pourquoi nous avons du mal à les mettre en œuvre. Par conséquent, le résumé général peut être le suivant. Il faut abandonner l’espoir d’améliorer les relations avec la nouvelle élite ukrainienne par la coquetterie autour du retour du Donbass. Arrêtez de flirter. Le Donbass ne peut pas être renvoyé en Ukraine. C’est tout. Sinon, ce sera l’enfer et la terre brûlée, avec un nettoyage ethnique plus intense que ce que les Croates ont fait dans la Krajina serbe.

Dans le même temps, je ne prétends pas qu’il ne soit pas nécessaire d’améliorer complètement les relations. Il est nécessaire d’établir des relations avec Kiev. Mais d’une toute autre façon. Vous savez, il y a beaucoup de précédents dans le monde lorsqu’il y a des points douloureux et qu’ils sont soigneusement contournés, cela construit une toute nouvelle façon de communiquer, de coopérer et de se concerter. Dans le domaine de l’écologie, là, par des programmes de coopération mondiale et régionale. Pour toutes les autres choses. Mais en évitant les points douloureux.

Je me souviens immédiatement d’une vieille blague ukrainienne sur l’environnement. Un bandériste se lève et dit : « L’environnement est détruit, les rivières sont abîmées, il n’y a pas d’arbres, on ne peut pas noyer un Moskal [mot péjoratif pour désigner les Russes], ni pendre un juif ».

Alors quoi ? Cela signifie-t-il que les républiques doivent s’engager dans la construction de l’État, coopérer avec la Russie et s’intégrer autant que possible dans le système économique de la Fédération de Russie, si je comprends bien ?

Bien sûr. Bien sûr.

Tout ce que je peux faire, c’est souhaiter aux républiques du Donbass de regagner leurs territoires. Et si elles se séparent, elles le feront complètement, avec la totalité de leurs territoires.

Source : PolitNavigator

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider