La résolution du conflit ukrainien peut sembler insaisissable à première vue, mais ses dimensions sous-jacentes apparaissent progressivement. Pour les observateurs, il devient clair que le problème va au-delà de l’obstination russe et de la détermination ukrainienne, comme certains pourraient le croire. Une tierce partie s’emploie activement à promouvoir ses propres objectifs, qui divergent sensiblement des slogans défendus par les dirigeants et les responsables occidentaux.

Un signal remarquable qui a attiré mon attention en suivant ces événements est un article rédigé par le chroniqueur américain Ted Snider, publié sur le site web The American Conservative. Dans cet article, Snider met en lumière trois tentatives de négociation distinctes entre la Russie et l’Ukraine, au cours desquelles les deux parties ont fait des concessions raisonnables. Notamment, l’une de ces négociations, qui s’est tenue à Istanbul, a failli aboutir à une résolution pacifique entre les parties en conflit. Cependant, les États-Unis sont intervenus, ce qui a entraîné la suspension des trois tentatives de négociation.

Les trois cycles de négociations, comme le mentionne l’auteur, ont commencé le 25 février 2022, environ quatre jours après le début de l’opération militaire en Ukraine. Au cours de ces pourparlers, le président Vladimir Zelensky a exprimé sa volonté de renoncer à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. En outre, il s’est déclaré ouvert à des négociations sur les thèmes de la neutralité et des garanties de sécurité avec Moscou.

Cette concession a marqué la première indication que la Russie et l’Ukraine pouvaient atteindre leurs objectifs et éventuellement mettre fin au conflit par des moyens diplomatiques.

À l’époque, Zelensky a déclaré : « Nous n’avons pas peur de parler à la Russie. Nous n’avons pas peur de dire tout ce qui concerne les garanties de sécurité pour notre État. Nous n’avons pas peur de parler de statut de neutralité. Nous ne faisons pas partie de l’OTAN aujourd’hui... Nous devons parler de la fin de cette invasion. Nous devons parler d’un cessez-le-feu ». Son conseiller, Mykhailo Podolyak, a également déclaré : « L’Ukraine veut la paix et est prête à discuter avec la Russie, y compris sur le statut de neutralité vis-à-vis de l’OTAN ».

L’auteur souligne que malgré la volonté de l’Ukraine d’entamer des discussions sur la neutralité et la cessation des opérations militaires, les Etats-Unis n’étaient pas préparés à de tels dialogues.

Le deuxième cycle de négociations a été facilité par l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui a mené des discussions intensives et rapides avec toutes les parties, avec l’approbation du président Poutine. Poutine lui a dit : « Nous pouvons parvenir à un cessez-le-feu », mais une fois de plus, les États-Unis et les puissances occidentales ont fait obstacle à la perspective d’une résolution. Selon M. Bennett, M. Poutine a fait « d’énormes concessions », notamment en renonçant à la demande russe de « désarmement de l’Ukraine », tandis que M. Zelensky a abandonné l’idée d’une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

Le troisième cycle de négociations, révélé par Snider, s’est déroulé à Istanbul en avril 2022 et a abouti à un accord « provisoire ». Au cours de ce processus, Zelensky s’est engagé à ne pas chercher à adhérer à l’OTAN, et Poutine a récemment fourni des détails supplémentaires sur l’accord d’Istanbul, déclarant : « Nous sommes parvenus à un accord à Istanbul ». Il a souligné que l’accord préliminaire n’était pas simplement verbal, mais qu’il était officiellement documenté dans un accord signé par les deux parties. Interrogé sur la question de savoir si M. Zelensky était « ouvert à une solution diplomatique », le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a répondu : « Il s’agit d’une guerre qui, à bien des égards, dépasse la Russie et l’Ukraine ». Si ne serait-ce qu’une fraction des informations présentées dans cet article se vérifie, le monde est confronté à une situation exceptionnellement importante et potentiellement transformatrice. En tant que chercheur, je soutiens que de nombreuses nations à travers le monde, dans leur quête de neutralité, ne devraient pas rester inconscientes des développements en coulisses. Il semble qu’il y ait une position occidentale ferme, en particulier américaine, engagée dans la défaite stratégique de la Russie. En réalité, l’Occident pourrait se trouver dans l’embarras quant à la manière de gérer cette crise, en particulier en raison des développements à venir aux Etats-Unis. Avec les élections présidentielles qui se profilent à l’horizon, la perspective d’une réduction substantielle du soutien américain à l’Ukraine se profile à l’horizon.

Cette incertitude est encore aggravée par celle qui entoure les chances du président Biden d’obtenir un second mandat. La perplexité du monde occidental est évidente dans diverses discussions et peut-être même dans des fuites délibérées. Notamment, Stian Jenssen, chef de cabinet du secrétaire général de l’OTAN, a fait une déclaration suggérant que l’Ukraine pourrait éventuellement renoncer à une partie de son territoire en échange de son adhésion à l’OTAN et de la fin de la guerre, déclaration pour laquelle il a par la suite présenté des excuses.

L’idée sous-jacente est que l’Ukraine est actuellement confrontée à une situation stratégique exceptionnellement difficile. Initialement, le coût de la fin du conflit était simplement un engagement à ne pas chercher à adhérer à l’OTAN et, au contraire, à s’appuyer sur des garanties de sécurité. Cependant, la dynamique a changé et les conditions acceptables pour la Russie impliquent désormais de conserver une partie ou la totalité des territoires ukrainiens qu’elle a saisis au cours de l’opération militaire. L’idée de modifier l’équilibre des forces sur le terrain par une contre-offensive ukrainienne est devenue beaucoup moins réalisable. Il existe un certain degré de scepticisme russe, indiquant que l’idée d’échanger des territoires contre une adhésion à l’OTAN n’était pas simplement une erreur passagère, mais un ballon d’essai destiné à initier des négociations avec la Russie, à la recherche d’une solution qui préserve la dignité de toutes les parties impliquées.

De mon point de vue, l’Occident dispose de cartes influentes pour négocier avec la Russie, notamment la possibilité de lever les sanctions, une carte qu’il ne faut pas sous-estimer. Il semble que cette carte ait été stratégiquement placée à cette fin.

La situation difficile dans laquelle se trouve l’Occident tourne aujourd’hui autour de la réticence à fournir à l’armée ukrainienne ses dernières armes, alimentée par la crainte qu’elles ne tombent entre les mains des Russes, révélant potentiellement des secrets technologiques sensibles.

Néanmoins, un véritable défi persiste sur le champ de bataille, à savoir l’incapacité de l’armée ukrainienne à progresser et à remporter des victoires militaires, même au niveau tactique. Ce défi est d’autant plus important que l’aide militaire occidentale ne permet plus de renforcer de manière significative les capacités de combat de l’Ukraine. Par exemple, les chasseurs américains F-16 ne devraient pas être livrés avant 2024. Par conséquent, le soutien américain annoncé sert maintenant à soutenir la dynamique des combats ukrainiens, même en l’absence de progrès tangibles, afin de gagner du temps pour concevoir une stratégie de sortie appropriée de cette situation complexe.

La question qui se pose actuellement est de savoir si l’Occident sortira de ce conflit sans gains tangibles. La réponse est sans équivoque : non. En effet, l’Occident a réussi à isoler la Russie sur la scène internationale et à lui infliger des dommages économiques importants.

Ces réalisations ont eu lieu dans le contexte de la diminution de la capacité de la Russie à forger une alliance avec la Chine dans le cadre de la concurrence mondiale féroce pour le leadership. Le conflit a indéniablement des implications stratégiques, et l’une de ses dimensions est liée aux événements qui se déroulent en Ukraine. Cela explique pourquoi nous avons commencé cet article en abordant les lacunes des trois cycles de négociation. Les États-Unis ont consolidé l’allégeance de l’Europe en encourageant l’antagonisme avec Moscou, en marginalisant effectivement la Russie de la sphère décisionnelle mondiale et en réduisant son influence sur les marchés mondiaux de l’énergie en détournant les marchés d’approvisionnement européens.