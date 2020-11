Aux USA, assistons-nous à une tentative de Cyber-Coup d’Etat ?

Depuis deux décennies environ, nous sommes entrés dans la révolution numérique mais celle-ci ne ressemble en rien à celles que nous avons connues depuis le début du 20ème siécle. Par nature contraire à nos ressentis humains puisque cette technologie dématérialise nos contenus, le digital insidieux, progressif et invasif bouleverse nos vies durablement sans retour possible apparemment.

Pourtant nous nous livrons avec bienveillance, joie voire hystérie à ce monde du virtuel. Nous avons abreuvé les réseaux sociaux sans chercher à savoir la nature réelle de nos gestes. Nous avons accepté de posséder des ordinateurs, des tablettes, des smartphones sans trop nous inquiéter de ce que la position ultra-dominante d'un Bill Gates était susceptible de générer sur les sphères si sensibles que sont nos vies privées et professionnelles. Nous avons pardonné sans cesse les multiples bugs et mises à jour des logiciels Microsoft sans nous soucier si ces logiciels n'entraient pas dans nos maisons sans en avoir reçu la moindre invitation.

Et voilà que cette digitalisation n'en finit pas, qu'elle n'a pas de frontières bien sûr mais également en théorie aucune limite. Les avancées se font toujours selon la même méthode de la bienveillance, de la simplification et de la puissance promise en un clic. Des entreprises américaines décidèrent ainsi qu'il fallait aider les pays aux démocraties fragiles ou parodiques à sécuriser leurs processus électoraux au même titre qu'un Bill Gates se fait le chantre de la vaccination mondiale. Parmi la petite dizaine de sociétés, une émergea à partir de 2008. Elle a pour nom Dominion Voting Systems. Aidée par une disposition anti-trust décidée par Barack Obama, cette entreprise obtint tout à coup plus de 30% du marché Américain signant de confortables contrats avec un grand nombre d'Etats. Bien évidemment elle s'exporta participant ou facilitant entre autres des élections au Vénézuela, aux Philippines, en Serbie.

C'est ainsi qu'en novembre 2020, les machines à voter de Dominion Voting Systems entrèrent en action pour l'élection du Président des Etats-Unis. Il est à noter qu'auparavant elles auraient fait leur oeuvre d'après ce que l'on peut en savoir en provoquant au dernier moment dans le camp démocrate la défaite du très populaire Bernie Sanders. Au lendemain du 4, les courbes traçant en temps réel les recueils de voix firent apparaître toujours tard dans la nuit (entre 3 et 4h du matin) des anomalies du côté Biden avec des montées en flèche instantanées comptabilisant des dizaines voire des centaines de milliers de voix. Il s'en suivit très vite dans le camp Trump des requêtes pour tenter d'analyser ces dysfonctionnements.

Or vous devez apprendre que les machines à voter de Dominion Voting Systems sont fabriquées par le sous-traitant mondial US Flextronics dans une de ses usines en Chine ne permettant pas un contrôle absolu de certains composants, que les logiciels sont en grande partie codés chez un prestataire Serbe établi à Belgrade par les soins de Joe Biden en 2009 ne conduisant pas là encore à une capacité de vérification logiquement requise pour ce type d'application(1). A cela, si on relie les événements constatés sur le terrain, c'est à dire des mises à jour la veille des machines par de simples opérateurs, des difficultés au niveau des scanners pour authentifier et valider les bulletins et des calculs de voix possiblement soumis à des routines programmées intégrant des coefficient multiplicateur sur option, nous sommes abasourdis de comprendre qu'un Cyber-Coup d'Etat aurait pu ainsi se jouer aux Etats-Unis .

Quelle que soit l'issue, nous devons bien comprendre que cette élection a mis en lumière une situation des plus complexes vis-à-vis de l'homogénéité et de la sécurité du parc des machines de vote aux Etats-Unis. Mais au pays du "business", il n'est pas surprenant que de mulltiples ramifications avec les actionnaires et dirigeants de la société Dominion Voting Systems auraient entraîné tous les constituants nécessaires à ce genre d'opération trouble.

