Avertissement au peuple russe : « Ne répétez pas la terrible tragédie de l’Ukraine »

Alors que les soutiens de Navalny appellent à mener des manifestations non autorisées un peu partout en Russie, en essayant de dévoyer des jeunes mineurs (allant même jusqu’à leur donner des astuces pour tromper la police), l’ancien député ukrainien Alexeï Jouravko a lancé un appel au peuple russe, l’enjoignant à ne pas se laisser avoir par les mêmes sirènes qui ont entraîné l’Ukraine dans la terrible tragédie du Maïdan.

Chers amis ! Russes ! Mères, pères !

Surtout les Moscovites !

Le 23 janvier, les forces pseudo-démocratiques pro-occidentales veulent organiser un sabbat dans les rues de Moscou, en disant qu’il n’y a pas de « démocratie » en Russie ! Toute puissance en Russie est prétendument criminelle ! Et Poutine serait une sorte de voleur et un tyran !

J’ai regardé attentivement le film de Navalny, pré-filmé dans les studios de cinéma occidentaux à la veille de son arrivée à Moscou. Je ne veux pas faire de publicité pour cette merde et son titre.

Je me souviens juste d’il y a sept ans, en 2014. Le schéma de l’effondrement du pays n’a pas changé !

Je me souviens du « tyran » Viktor Fiodorovitch Ianoukovitch. Son « bâton d’or ». Sa « cuvette de toilettes dorée ». Comment les milliards qu’il a « volés » allaient être « rendus » à l’Ukraine. Et quel a été le résultat ?

Pas de milliards, pas de « toilettes dorées », pas de « bâton » ! En un mot – RIEN ! Mais les conséquences de cette « démocratie » imposée sont évidentes.

Le taux de mortalité est de plus de 600 000 personnes par an ! Le taux de natalité a baissé ! La guerre dans le Donbass ! Plus de 15 000 personnes tuées ! Plus de 200 enfants tués dans le seul Donbass. Des milliers de maisons détruites. Des millions de destins mutilés.

L’événement tragique d’Odessa le 2 mai 2014. La junte dirigée par Tourtchinov, Parubiy, avec la participation de politiciens corrompus comme Porochenko, a brûlé vif des gens grâce aux nazis. Le MH17 abattu au-dessus du Donbass, provoquant la mort de 298 personnes, dont des enfants et l’équipage. Et tout cela en peu de temps. Il y a beaucoup d’autres crimes à énumérer ! Ils sont sans fin et tragiques.

Le pays a été transformé en colonie nazie. Les relations internationales sont perturbées, et l’Ukraine est entourée « uniquement d’ennemis » qui étaient hier les meilleurs amis et voisins. L’économie, la production est tout simplement détruite ! Désindustrialisation totale ! La médecine est foutue ! Le coronavirus tue des milliers de personnes. Le soi-disant « gouvernement démocratique », en la personne de Zelensky a commis, au sens propre et au sens figuré, un génocide !

Les gens n’ont pas de quoi payer les services publics. Je ne parle même pas de la nourriture. Voici quelques exemples. Pensez-y ! À Lvov, un grand-père est mort de froid en attendant de la nourriture gratuite, et à Kherson, un homme de 38 ans s’est suicidé parce qu’il ne pouvait pas trouver de travail. Ses enfants et sa femme se retrouvent sans soutien de famille. Et à Odessa, un malade mental a poignardé à mort son père et un autre homme, a coupé la tête de l’un et l’estomac de l’autre. Après cela, il a pris la tête dans ses mains et a accroché les intestins autour de son cou, est sorti de la maison pour fumer sur le banc, où les passants l’ont remarqué. Lorsqu’un journaliste lui a demandé pourquoi il l’avait fait, il a simplement répondu : « Je voulais le faire, alors je l’ai fait ! »

Je ne parle même pas de la situation criminelle en Ukraine. Trafic de drogues, d’armes, d’explosifs. La traite d’êtres humains. Le vol. Voilà ce que nous avons reçu à la place des « toilettes » et des « bâtons » dorés qui n’ont jamais existé au départ. La corruption a dépassé les limites imaginables et inimaginables. Les gens sont simplement traités comme du bétail. Les États-Unis et leurs satellites européens ont transformé l’Ukraine en un véritable camp de concentration, une colonie, des esclaves sans cervelle et analphabètes. Ils détruisent l’histoire. Ils font des milices, des fascistes et toutes sortes de fléaux des héros, en leur faisant des monuments, et détruisent les vrais héros de la grande guerre patriotique. Ils se moquent des morts, font la guerre aux monuments. Et c’est terrifiant !

Et ce qui est encore plus effrayant, c’est lorsque des jeunes battent des retraités. C’est ce qui nous est arrivé en Ukraine ! Destruction, inhumanité, dégradation et indifférence absolue. Ils élèvent de la chair à canon. Il est effrayant qu’un frère tue son frère, qu’un parent maudisse son parent, que la conscience humaine et l’honneur disparaissent en Ukraine. Le fascisme renaît de ses cendres ! Une brume mortelle s’abat sur l’Ukraine ! Les villes des vivants se meurent. Les villes des morts grandissent et se multiplient. L’Ukraine est en train de s’effondrer. Et c’est le résultat du Maïdan. Le fruit s’est avéré être plein de poison, de mort. C’est le genre de gâteaux que Victoria Nuland distribuait sur le Maïdan à Kiev en 2014.

Russes !

Je suis moi-même un invalide du premier groupe, un député de la Verkhovna Rada d’Ukraine des 5e et 6e convocations. Je sais ce qu’ont été les années 1990. Je l’ai senti dans ma propre chair. Je sais ce que c’est que de vivre dans la pauvreté, dans le froid, d’avoir faim. Je sais ce qu’est la guerre dans le Donbass. Je suis allé là-bas. J’ai vu de mes propres yeux les maisons détruites, les personnes tuées par le régime ukrainien maudit de Porochenko. Croyez-moi, je ne veux pas que des mensonges et une telle « démocratie » viennent à vous ! Je demande à tous les parents de ne pas se laisser aller à cette fausse provocation ! Expliquez à chacun de vos adolescents de ne pas aller soutenir vos ennemis, et de ne pas picorer les graines empoisonnées du mensonge. Sinon, vous obtiendrez ce que l’Ukraine et les Ukrainiens ont aujourd’hui.

Soyez sages ! Ne répétez pas les erreurs des autres ! N’apprenez pas de vos propres erreurs ! Mais apprenez des erreurs des autres !

Réfléchissez ! Souvenez-vous du passé et tirez les bonnes conclusions. Je m’inquiète pour vous, les Russes ! Vous êtes des frères pour moi ! En tant qu’Ukrainien, j’ai le droit de dire cela, parce que j’ai moi-même vécu tout cela, ces choses terribles et horribles, non pas dans mes rêves, mais dans ma vie.

J’en appelle à tous les médias de la fédération de Russie, à tous les patriotes qui aiment leur pays – Répandez mon message à mon peuple frère bien-aimé, aux Russes autant que possible dans tous les blogs et sur tous les sites web !

Je vous demande également de publier ou d’afficher mon appel sur vos chaînes Telegram ! Je vous serai sincèrement reconnaissant pour votre soutien informationnel ! Je suis sûr que tout le monde va lire mon message et y réfléchir.

PS : Je ne veux pas aggraver la situation. Nos ennemis veulent ruiner la Russie, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Et c’est la guerre ! Nous devons défendre notre monde slave !

Avec tout mon respect,

Alexeï Jouravko

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider