Lors d’une interview accordée à Govorit Moskva (« Moscou parle »), l’ancien premier-ministre ukrainien, Nikolaï Azarov, a confirmé qu’en avril de cette année, Volodymyr Zelensky avait prévu de laisser les néo-nazis ukrainiens attaquer la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk), et que ce plan fut annulé suite aux exercices de la Russie à sa frontière.

Au mois de mars de cette année, l’intensification des bombardements de l’armée ukrainienne contre la RPD et la RPL et la préparation médiatique qui avait été lancée en Ukraine laissait craindre le lancement d’une offensive contre les deux républiques du Donbass. Nikolaï Azarov, l’ancien Premier-ministre ukrainien a confirmé la réalité de ces plans d’offensive contre le Donbass et expliqué pourquoi elle n’a pas eu lieu.

« Zelensky avait des projets [d’offensive – NDLR] et il y avait des têtes brûlées qui voulaient les mettre en œuvre. Il y avait même des plans, ils avaient planifié des attaques dans trois directions distinctes pour atteindre la frontière, etc, » a déclaré l’ancien premier-ministre ukrainien.

D’après Nikolaï Azarov, ce sont les néo-nazis ukrainiens qui devaient se charger de régler le problème du Donbass (plus précisément anéantir la RPD et la RPL) pour Zelensky.

« Ils ont concentré un groupe de 136 000 soldats sur la ligne de démarcation, plus de 500 chars, des systèmes de missiles et ainsi de suite. Donc l’état-major… Eh bien, l’état-major n’est pas composé d’imbéciles en Ukraine. En supposant que toutes les informations fournies par les services de renseignement permettent d’effectuer trois frappes simultanément, dans un laps de temps très court, afin que la Russie n’ait pas le temps de fournir une assistance, d’atteindre la frontière, puis d’annoncer au monde entier que nous avons, pour ainsi dire, rétabli l’intégrité territoriale de l’Ukraine. C’était le plan », a-t-il ajouté.

Mais les autorités ukrainiennes, Zelensky en tête avaient semble-t-il sous-estimé la réaction russe face à un tel plan d’attaque de la RPD et de la RPL.

« Les manœuvres effectuées par la fédération de Russie, notamment le débarquement d’importantes forces, les ont fait dégriser. Bien sûr, ils auraient également dû comprendre et prévoir cela. Ils auraient dû le comprendre, bien sûr, ils auraient dû le voir venir. Bien sûr, les cris ont continué, pour ainsi dire. Vous vous souvenez de l’hystérie qui a entouré ces manœuvres. Mais il s’agit néanmoins d’un pas en avant de la Russie qui a refroidi les têtes brûlées. […] C’est pourquoi la Russie a organisé des manœuvres et montré ce qui se passerait en cas de conflit. Dans ce cas, il est nécessaire de noter que, de manière générale, c’est cette démarche qui a garanti la sécurité [de la RPD et de la RPL – NDLR], » a conclu Nikolaï Azarov.

Ces informations confirment celle que le média ukrainien Strana avait publié sur les plans d’offensive de l’armée ukrainienne dans le Donbass, et le fait qu’elle devrait y renoncer si la Russie intervenait.

Christelle Néant

