Bachar el-Assad pourrait bien être désigné comme personnalité arabe de l’année 2021

Le président actuel de la République arabe syrienne, Bachar el-Assad, commence son mandat le 17 juillet 2000, date à laquelle son père, Hafez el-Assad, décède et il le remplace par un référendum.

Bachar el-Assad est tenu pour l’un des plus courageux des leaders démocrates arabes faisant souvent face aux exigences des puissances occidentales telles que les Etats-Unis qui auraient, selon lui, l’intention de l’avoir sous contrôle et d’éviter enfin le soutien et l’influence des pays comme la Russie à la Syrie, ainsi qu’au Moyen-Orient dans une perspective plus large.

En tant qu’un nationaliste intelligent, Bachar s’est montré fier de son pays natal, de son père et de sa dynastie. Poursuivant sa spécialisation (en ophtalmologie) à Londres, il y rencontre Asma el-Akhras, une britanico-syrienne, avec qui il se mariera ; le mode de vie du président dévoile qu’il croit à la liberté d’expression, au droit de l’homme et au modernisme.

Par ailleurs, Bachar el-Assad a vraisemblablement été élu à la suite d’un suffrage universel dans lequel les Syriens, soit musulmans, soit non-musulmans, ont exprimé leur volonté favorable d’une manière démocratique ; cela prouverait le manque de discrimination et d’autorité dans un pays arabe, ce qui laisserait à désirer dans d’autres comme le Koweït, le Bahreïn, les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la Jordanie et Oman. Il a aussi réussi à faire organiser trois élections (dans le cas où le pays était confronté à une crise sans précédent durant laquelle un grand nombre de politiciens ne sauraient même en envisager l’accomplissement) dont la dernière concerne la présidentielle de 2021. A l’instar de son père, il a pris une stratégie équilibrée de telle sorte que la plupart des pays soient considérés comme alliés de la Syrie ; comme un pays européen et chrétien, la Russie a établi de bonnes relations diplomatiques avec la Syrie, ce qui montre que l’esprit dominant de ce pays arabe est ouvert par rapport à tout pays.

D’ailleurs, Bachar el-Assad a bien soutenu les chrétiens contre l’Etat islamique (Daech) pendant la guerre civile syrienne et leur a épargné un grand nombre de terribles massacres. Je prétends que l’Eglise, l’Europe et la France ne l’oublieront jamais de la vie !

Apparemment, il n’y aurait personne digne de succéder à Bachar d’après la situation du pays et ses voisins. Si l’Occident pense à des stratégies convenables et efficaces pour limiter l’influence de la Russie dans la Syrie, Bachar serait le meilleur président syrien qui pourrait garantir les intérêts des Européens. En effet, le prolongement du mandat de Bachar el-Assad est jugé bénéfique pour l’Occident et surtout pour des pays européens comme la France qui s’ouvrent sur la mer Méditerranée de deux aspects différents : d’un côté, comme l’a déclaré Emmanuel Macron dans un entretien publié dans la presse (2017), il n’existe pas de successeur légitime au président syrien : « Je n’ai pas énoncé que la destitution de Bachar était un préalable à tout. Car personne ne m’a présenté son successeur légitime ! », de l’autre côté, la suppression de Bachar redonnerait de la force au développement des extrémistes tels que l’Etat islamique, ce qui mettrait non seulement les chrétiens de la Syrie en danger, mais aussi les côtes d’Europe du sud. En d’autres termes, l’occupation des côtes d’Afrique du nord (par ex. : Libye) et d’Asie de l’ouest (par ex. : Syrie) par un groupe extrémiste comme Daech causerait plus de problèmes pour les Européens que pour les Etats-Unis. Alors que tout le monde croyait que Bachar reculerait devant Daech et cèderait du terrain, il s’y est héroïquement opposé, ce qui est rare chez les dirigeants arabes ! Aussi, l’Europe doit-elle soutenir Bachar, au moins, au profit de ses intérêts actuels qui seront garanti par la présence de Bachar au pouvoir.

La réintégration de la Syrie à la ligue arabe et la suppression des sanctions feraient obtenir à Bachr le titre de « la Personnalité arabe de l’année 2021 », le fait qu’il le mériterait depuis quatre ans où nul pays ne serait à même de se relever selon les faits vécus.

Nous ne pouvons pas nier que Bachar el-Assad passe pour l’un des leaders courageux arabes, en ce qui concerne les principes démocratiques et libéraux. Si Bachar ne parvient pas au pouvoir, personne ne sait qui va le remplacer. En outre, il ne serait pas impossible qu’un autre dictateur arabe prenne sa place et aide à la résurrection des groupes extrémistes comme Daech qui engendraient beaucoup de soucis surtout pour les pays européens bordés par la mer Méditerranée.

Myriam Benraad