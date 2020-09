Komsomolskaya Pravda a divulgué de nouveaux faits concernant la provocation au cours de laquelle des citoyens russes ont été détenus en Biélorussie avant les élections, et surtout les noms des principaux participants de l’opération, qui n’impliquait pas seulement le SBU, mais aussi la CIA. Voici la traduction complète de l’article de KP. Les paragraphes commençant par des tirets sont les échanges entre Alexandre Kots (en gras) et sa source au sein des services secrets russes. Les autres paragraphes sont des commentaires ou résumés du journaliste.

« Ce n’est pas nous, c’est une provocation du FSB », ont déclaré officiellement les services de renseignements ukrainiens à l’issue de leur opération, qui s’est soldée par un échec à Minsk. KP a raconté en détail comment 33 Russes, dont la plupart ont combattu dans le Donbass, ont été attirés en Biélorussie. On leur a promis qu’ils allaient prendre un avion à Minsk, destination le Venezuela – sous contrat – pour protéger les installations de Rosneft dans ce pays d’Amérique latine.

Les forces de sécurité ukrainiennes ont dit à leurs collègues biélorusses qu’ils sont des employés de la Société de Sécurité Privée (SSP) Wagner, venus « déstabiliser la situation » en période préélectorale. Les Russes à Minsk ont été arrêtés et accusés d’abord de terrorisme, puis de préparer des émeutes de masse. Kiev a envoyé une demande d’extradition pour ceux qui ont combattu les troupes ukrainiennes dans le Donbass… On ne sait pas comment cela se serait terminé si les autorités russes compétentes n’avaient pas dévoilé tout le plan des services secrets ukrainiens. Mais ils n’ont pas donné tous les détails à Minsk.

Lettre du MAE ukrainien

Avant que nos citoyens ne soient renvoyés dans leur pays, le fils aîné d’Alexandre Loukachenko, Viktor, leur a présenté des excuses. Les journalistes ukrainiens ont claironné que l’opération avait été compromise par la trahison de certains fonctionnaires. La Verkhovna Rada a lancé la création d’une commission temporaire d’enquête, qui doit déterminer qui est le traître.

Entre-temps, il s’avère que derrière toute cette opération se cachent certains employés de la CIA basés à Kiev. Une source des services secrets russes a donné des détails au correspondant spécial de KP.

Les Ukrainiens ont laissé des traces

– Avez-vous une vue d’ensemble de cette provocation aujourd’hui ?

– Les autorités compétentes ont fait la lumière dessus il y a longtemps – lorsque nos citoyens étaient détenus à Minsk. Il a déjà été établi que les services secrets ukrainiens étaient derrière les événements, ce qui a été annoncé le 7 août. Il a été prouvé à 100 % que les billets d’avion du groupe ont été achetés par des personnes se trouvant en Ukraine, tandis que de faux numéros de téléphone ont été achetés « à distance » à Kiev.

Selon mon interlocuteur, au cours du mois dernier, de nouvelles données sont apparues indiquant la participation de l’Ukraine à cette opération spéciale. Par exemple, une annonce concernant le recrutement d’agents de sécurité pour le compte de Rosneft a été publiée le 25 septembre 2019, en utilisant l’adresse IP de la société russe Rekonn, qui a été louée par Alexeï Koutsyne, un citoyen ukrainien, qui vit à Kharkov.

Annonces sur le service « Avito ».

Critiques virulentes sous l’annonce.

Passeport d’Alexeï Koutsyne.

« Il est bien connu au sein du SBU, par exemple, d’un employé nommé Borissenko », a déclaré notre source dans les services secrets. « Un autre lien est le fait que le paiement pour l’utilisation du nom de domaine, qui est lié à une fausse adresse électronique utilisée dans la correspondance avec les Russes, a été fait depuis une adresse IP canadienne par le système de paiement de la banque ukrainienne JSC Universal Bank. »

En outre, les enquêteurs russes ont découvert que l’assurance des Russes se rendant à Minsk avait été délivrée par la compagnie d’assurance moscovite « Arsenal » au nom d’un des membres du groupe en utilisant une adresse IP située à Kiev. Mais il ne pouvait pas se trouver à Kiev. De plus les gens basés à Moscou et Saint-Pétersbourg qui transféraient de l’argent au chef du groupe des « Wagnériens » ont été identifiés. Ils ont réussi à dévoiler toute la chaîne des personnes impliquées dans le transfert d’argent en Turquie et en Ukraine.

Police d’assurance pour 10 personnes.

La liste des assurés.

– La future commission d’enquête intérimaire de la Verkhovna Rada, que l’administration Zelensky ne permet pas de créer, ainsi que des journalistes « indépendants » comme Gordon, Arestovitch, Boutoussov, par exemple, devraient se tourner vers Gueorgui Lortkipanidze, un ancien conseiller de l’ancien chef du SBU Vassily Gritsak, qui vit à Kiev et qui expliquera qui a donné les instructions pour le transfert d’argent à Daniil Albert et Akhmadov Khasmagomed de Tchétchénie, également cachés à Kiev, dit mon interlocuteur. Ils nous diront qui leur a demandé de faire en sorte que le fils de Guennady Koumpane, Vladislav, reçoive de l’argent à Minsk. Le premier, je vous le rappelle, a rencontré un groupe de nos citoyens en Biélorussie. Vous pouvez également trouver à Odessa l’escroc Konstantin Tikhomirov, qui s’est échappé de Saint-Pétersbourg en 2018, et lui demander qui lui a demandé de transférer de l’argent en Biélorussie pour le chef du groupe de nos citoyens grâce à ses relations à Saint-Pétersbourg. Afin de trouver Tikhomirov plus rapidement, nous vous recommandons de trouver un habitant de Verbitski Vadim à Odessa – il vous le dira.

Chef de la police de la région d’Odessa, Gueorgui Lortkipanidze, 2016. Photo : Archip Verechtchagine/TASS

Le passeport de Daniil Albert.

Khasmagomed Akhmadov.

Konstantin Tikhomirov.

Transfert d’argent venant de Tikhomirov.

D’ailleurs, immédiatement après la détention de nos citoyens, l’ambassadeur d’Ukraine à Minsk a été le premier informé, comme en témoigne son rapport à Kiev le 30 juillet. Selon notre source, s’il n’y avait pas eu d’implication de la partie ukrainienne dans cette provocation, il est peu probable que le chef de la mission diplomatique ukrainienne l’aurait appris aussi rapidement.

Implication du bureau de la CIA à Kiev dans l’opération du SBU en Biélorussie

– Dans le même temps, le SBU et le service de renseignement extérieur de l’Ukraine ont tous deux nié leur participation à cette opération. Le nouveau chef de la direction principale du renseignement du ministère de la défense, Kirill Boudanov, a déclaré qu’il s’agissait d’une provocation du FSB. Dans le même temps, le journaliste ukrainien Gordon s’est vanté que même son interview de Loukachenko faisait partie de l’opération spéciale.

– Eh bien, qui aime admettre son échec. On veut avoir l’air d’un gagnant. D’où les déclarations et les actions contradictoires, les fuites volontaires et involontaires vers les médias ukrainiens et sur Internet. Ajoutez à cela l’énorme choc des autorités ukrainiennes en réalisant que leurs sales intentions d’utiliser « dans l’ombre » un pays publiquement ami ont été révélées. Et la CIA va devoir maintenant s’expliquer.

– Savons-nous précisément qui a été impliqué dans les préparatifs de cette provocation ?

– Nous le savons, oui. Et nous recommandons à la future commission d’enquête temporaire de la Verkhovna Rada ou aux journalistes indépendants, de se rendre à la maison 5/7 de la rue Patorjinski à Kiev, où se trouve la 5e direction du département de contre-espionnage du SBU, de monter au 3e étage, d’ouvrir les portes des bureaux 309, 314, 315, 316, ou mieux encore du bureau 317, d’y trouver par exemple un employé du 2e département de la 5e direction, Vladislav Dolgozviaga et de lui demander de faire sortir du coffre-fort ce qui intéresse tout le monde. Au cas où le coffre-fort serait vide, nous transmettons la liste des employés de la 1ère et de la 2e division de la 5e direction, qui ont travaillé sur ce sujet à différents moments et sous différentes formes.

1ère division de la 5e direction

Levtchenko Pavel Guennadievitch

Makarenko Valentin Nikolaïevitch

Mazourtchouk Pavel Vassilievitch

Vachtchenko Sergueï Petrovitch

Mikhalitski Andreï Mikolaïovitch

Bazeliouk Viktor Viktorovitch

Maglovany Sergueï Petrovitch

Gladichev Viktor Volodimirovitch

Parkhomenko Sergueï Vassilievitch

Lachtch Maxime Ivanovitch

Korolov Sergueï Igorovitch

Sidorenko Vladislav Iourevitch

Kokarev Olexandre Viktorovitch

Kozlovski Dmitro Iourevitch

Karpatchov Pavel Sergueïevitch

Kalko Maxime Volodimirovitch

Korneyev Konstantin Andreïevitch

Savitski Sergueï Volodimirovitch

2e division de la 5e direction

Romanov Konstantin Anatolievitch

Vintonenko Valery Viktorovitch

Litovtchenko Viktor Volodimirovitch

Onichtchouk Ivan Vassilievitch

Zaiats Viktor Mikolaïovitch

Levichtchenko Olexandre Olexandrovitch

Strouk Oleg Volodimirovitch

Kortchoun Mikola Olegovitch

Roubets Maxime Olegovitch

Markov Ivan Ivanovitch

Zagola Taras Mikolaïovitch

Piddiatchi Dmitro Sergueïevitch

Dolgozbiaga Vladislav Volodimirovitch

Bondar Bogdan Sergueïevitch

Gavrik Alexeï Viktorovitch

Gavrilenko Sergueï Olexandrovitch

Goloubinka Iouri Andreïevitch

Demianovitch Olexandre Volodimirovitch

Zaïvy Anton Valerievitch

Mikhaïlenko Andreï Andreïevitch

Mouchta Andreï Anatolievitch

Pavliatenko Bogdan Volodimirovitch

Vous pouvez également demander au chef du département de la 3e direction du contre-espionnage du SBU des régions de Donetsk et de Lougansk, Alexeï Zagaïnov et son adjoint, Dmitri Tourevitch, comment ils ont passé leurs vacances après le « travail des justes » – ces employés savent aussi quelque chose sur la préparation de l’opération.

L’aspect juridique de l’affaire peut être clarifié par l’enquêteur principal pour les affaires spéciales de la 2e division du 1er département d’enquête préliminaire du département d’enquête principal du SBU, le lieutenant-colonel de justice Alexandre Stanislavovitch Tomoussiak.

– Vous avez mentionné la CIA. Quel est son rôle dans cette histoire ?

– Parmi les fuites involontaires et délibérées susmentionnées, l’une d’entre elles concernait un employé « bien connu dans les milieux des services secrets ukrainiens » du bureau « T » de la CIA en Ukraine, qui était au courant de l’opération (en Biélorussie – NDLR) et a participé à l’ajustement du plan (du SBU – NDLR). Ceux qui le souhaitent peuvent rendre visite à l’ambassade américaine à Kiev au porte-parole de la CIA Timothy James Skovin ou à son premier adjoint Brian Thomas O’Bern, et s’ils le souhaitent, ils raconteront beaucoup de choses intéressantes.

Brian Thomas O’Bern

Timothy James Skovin

Le plan de base du SBU

– Quel a été l’ajustement du plan ?

– Le plan initial consistait à piéger les citoyens russes qui intéressaient les services secrets ukrainiens. Au stade final, un objectif stratégique plus global – amener une rupture dans les relations russo-biélorusses – a émergé de la proposition américaine. C’est dans ce but que les services secrets ukrainiens ont amené le groupe à Minsk et ont créé les conditions pour qu’il ne se rende pas à Istanbul.

– Entre-temps, les médias ukrainiens ont cité anonymement des employés du SBU qui ont déclaré que l’avion transportant les Russes était censé atterrir après sur un des aérodromes ukrainiens. Les versions des journalistes divergeaient – l’agent ukrainien dans l’avion était censé prétendre être soit un malade qui se sentait mal, soit un terroriste. Cependant, mon interlocuteur est sceptique quant à cette version.

– Ces options ont été discutées au sein des bureaux du SBU, mais seulement au stade initial. Au printemps 2020, il a été décidé de traîner un groupe de « Wagnériens » à Minsk et de les faire arrêter par les services secrets de Biélorussie. Je rappelle qu’au moment du passage de la frontière avec la Biélorussie, tard dans la nuit du 24 juillet, les billets des 33 citoyens russes avec la date initiale de départ le matin du 25 juillet de Minsk étaient annulés, ce dont les membres du groupe n’avaient pas connaissance.

– En Ukraine, certains ont tendance à croire que l’opération a échoué à cause d’une trahison. Apparemment, lors d’une réunion avec Zelensky le 24 juillet, il a été décidé de reporter l’opération, qui a finalement échoué…

– Peut-être que le 24 juillet, Zelensky a eu une sorte de réunion. Peut-être même sur ce sujet. Juste pour vous rappeler que la réservation des billets pour le voyage Minsk – Istanbul pour les 33 Russes avec une date de départ du 25 juillet a été annulée depuis Kiev le 20 juillet ! C’est-à-dire que quatre jours avant le 24, les organisateurs de l’action sont partis du fait que tous les citoyens russes resteront en Biélorussie, puis seront en Ukraine.

Le résultat au tableau d’affichage

– Cependant, malgré l’échec évident de cette action, les enthousiastes en Ukraine continuent de la qualifier d’unique et d’inimitable. « Et vous, comment l’évaluez-vous ? », ai-je demandé aux autorités russes compétentes.

– Cette opération n’a été largement connue qu’en raison de son échec retentissant et, pour ainsi dire, de sa nature aventureuse à l’échelle internationale. Entre-temps, des tentatives ont déjà été faites pour attirer les personnes qui intéressent les services secrets ukrainiens de cette manière. Par exemple, en 2018-2019, selon le même schéma – publication d’annonces de recrutement pour le travail dans les SSP russes – des groupes de travail temporaires du SBU dans le Donbass ont placé de telles annonces sur Internet. Par ailleurs, les agences de sécurité de la RPD et de la RPL ont informé en temps utile les résidents des républiques. Donc rien de nouveau. Et en général : les opérations de renseignement et de contre-espionnage ne sont pas du patinage artistique ou de la gymnastique rythmique, où l’on évalue la performance de figures compliquées. Ici, le succès ou l’échec est évalué en fonction du résultat final. Il faut regarder le tableau d’affichage, comme au hockey. Et on y voit aujourd’hui que les citoyens russes sont dans leur patrie. Les autorités de Kiev, y compris les services secrets ukrainiens, ne savent pas comment rétablir la confiance avec le pays voisin. En Ukraine même, ils « reniflent » le président Zelensky. Tout le monde a vu comment les services secrets ukrainiens peuvent mentir. La CIA a surestimé le degré de confiance qu’elle pouvait accorder à ses collègues de Kiev. Qu’est-ce que c’est, sinon un échec ? Nous ne savons pas comment le SBU et le GUR ont appelé cette opération, mais le nom de Boomerang lui convient parfaitement : comme lui elle a été lancée et est revenue dans la figure du lanceur.

– Néanmoins, pouvez-vous nous dire quand la partie russe a eu connaissance de cette opération ?

– À un stade bien précis, qui a permis à nos citoyens de rentrer chez eux sains et saufs et de résoudre un certain nombre d’autres problèmes sans compromettre la sécurité de notre pays.

Interview menée par Alexandre Kots

Source : Komsomolskaya Pravda

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider