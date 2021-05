De nouvelles informations publiées par le KGB biélorusse montrent que la compagne de Roman Protassevitch, Sofia Sapega, travaille pour la chaîne Telegram « Livre noir de Biélorussie », où les données personnelles des policiers, mais aussi d’autres fonctionnaires, et de leurs familles (jusqu’aux enfants), sont publiées, façon Mirotvorets (site ukrainien où les données des « ennemis de l’Ukraine » sont publiées et utilisées ensuite par les néo-nazis pour s’en prendre aux personnes listées). Dans les discussions trouvées dans le téléphone de Sapega, on trouve une phrase venant du « curateur » de cette chaîne Telegram qui a de quoi glacer le sang : « Qu’ils aient peur pour la vie de leurs enfants ».

Après la divulgation du fait que Roman Protassevitch a combattu dans les rangs du bataillon néo-nazi Azov, on découvre que sa compagne, Sofia Sapega a la même idéologie que lui !

Deux jours après leur arrestation à Minsk, une vidéo a été publiée sur une chaîne Telegram proche du pouvoir biélorusse, dans laquelle Sofia Sapega avoue qu’elle travaille comme rédactrice pour la chaîne Telegram « Livre noir de Biélorussie », où les données personnelles des policiers, juges, procureurs, d’autres fonctionnaires, et mêmes de certains employés du privé, et de leurs familles ont été publiées afin de faciliter leur exécution une fois les opposants à Loukachenko au pouvoir.

Cette chaîne est l’équivalent sur Telegram du sinistre site néo-nazi ukrainien Mirotvorets, et rappelle à certains en Biélorussie les méthodes des collaborateurs des nazis pendant la Grande Guerre Patriotique.

« Avant de les brûler, la police compilait, pour la « commodité » des SS, une « liste d’exécution », nom par nom, de chaque famille, des enfants aux personnes âgées. « Par pitié », ils tiraient sur ceux qu’ils connaissaient pour ne pas les brûler vifs », écrit la chaîne Telegram « Prune Jaune ».

Le post continue en expliquant ce que contient la chaîne Telegram « Livre noir de Biélorussie »

« Le « Livre noir de Biélorussie » de Sophia Sapega est un avant-goût des représailles contre les dissidents [c’est-à-dire les fidèles à Loukachenko, une fois celui-ci déchu – NDLR]. La compassion lui est également étrangère. Dans les commentaires (épigraphes) des lecteurs « incroyants », c’est l’enfer : « vous brûlerez avec vos enfants », « nous vous enterrerons vivants », « nous vous violerons et vous tuerons »…

Le « Livre noir de Biélorussie » ne comprend pas seulement des responsables des forces de l’ordre (policiers, juges, procureurs). Il y a aussi des enseignants, des médecins et des employés (pas des fonctionnaires) – employés des services publics, des centres d’appel …

Le « Livre noir de Biélorussie » comprend non seulement des hommes forts et courageux, mais aussi de vieux retraités, des mères et des enfants. Comme dans les listes des policiers punitifs – liste par famille, avec les adresses exactes, maisons, appartements, chalets d’été.

Nous ne donnerons pas les noms de ceux qui ont été inclus dans le « Livre noir de Biélorussie ». Nous ne voulons pas les faire souffrir. Mais ils savent qu’ils ont été inclus dans la « liste d’exécution » avec leurs familles. Ils vivent avec.

Le « Livre noir de Biélorussie » contient des centaines de photos, des milliers d’adresses où les bourreaux devaient se rendre sur l’ordre de Sapega. Dieu merci, ça n’est pas arrivé. Mais l’atrocité de Sapega, qui ne connaît aucune compassion, n’a pas cessé d’être un crime contre l’humanité, contre les valeurs chrétiennes, » écrit la chaîne.

Et pour ceux qui douteraient des intentions de ceux qui gèrent la chaîne Telegram « Livre noir de Biélorussie », le KGB a fait fuiter sur les réseaux sociaux des morceaux de discussion entre les gestionnaires de la chaîne, trouvés sur le téléphone même de Sapega. Âmes sensibles s’abstenir.

Traduction :

Curateur

OK LNB (Livre Noir de Biélorussie)

Ceux qui ont des contacts avec les informateurs

Envoyez-moi combien d’informateurs et à quel point ils ont aidé

Jugez objectivement

De 1 à 10

De préférence en messagerie privée

Iassia

Ok

S.A. (Sofia Sapega)

DK – Tu connais Gomel ?

Revenge

Parmi ceux qui sont étroitement associés à nous ? Ou tous ?

Curateur

Ceux avec qui nous sommes en partenariat

Je vais les mettre sur la liste pour les paiements

Vous aurez votre paye bientôt

Et cela veut dire pour eux aussi

Envoie-moi ton porte-feuille électronique

J’ai encore une heure devant moi

Je vais m’asseoir et faire la table de calcul

Pour que je ne sois pas distrait quand j’aurai beaucoup de choses à faire

Je vais transférer les fonds pour le paiement

Curateur

Les forces de l’ordre qui travaillent lors des manifestations, nous donnons les informations avec les enfants

Je propose même de passer en revue les anciennes entrées

Et d’y ajouter

Femmes, enfants, parents

Putain

Qu’ils aillent se faire foutre

Qu’ils craignent pour la vie de leurs enfants

Peut-être qu’il faudrait même envoyer les adresses des maisons des flics

Iassia

[portrait d’Hitler]

OK

Si on trouve quelque chose on fait une mise à jour ?

Curateur

Complétez les posts

Iassia

Hmmmm

Curateur

Nous ajouterons plus tard sur les sites

Lan, nous avons déjà convenu avec Nexta [chaîne Telegram basée et financée par la Pologne qui coordonnait les manifestations anti-Loukachenko – NDLR]

Il faut qu’on balance ça là-bas

Curateur

Bref

Il y a une réunion au quartier général en ce moment

Le mot LNB a été entendu 30 fois

Grande demande de personnes pouvant aider

Nous postons sur les recteurs et les doyens

Nous devons être plus actifs avec les idéologues

Les idéologues sont l’ennemi

Iassia

OK, on va se mettre au travail

Gardien de la gare

Et si nous écrivions un post de demande dans les chaînes régionales à ce sujet ?

Demandons à nos abonnés de nous les signaler

Curateur

Nous allons écrire sur les chaînes principales

Gardien de la gare

C’est encore mieux

Curateur

Super

Il y a toute une réunion en cours ici à propos de LNB

Revenge

Merde, j’étais perdu dans mes pensées et je suis allé dans l’autre sens dans le métro

S. A. (Sofia Sapega)

[smiley qui sourit]

Curateur

Putain de merde

Envoyons-lui le bonus après

S. A. (Sofia Sapega)

Pas le centre, je vous l’ai dit

Revenge

Mais s’il travaille pour nous, alors c’est nécessaire ?

Curateur

Alors, qu’est-ce qu’on lui dit ?

Je ne lui donnerais pas l’argent personnellement

Mais s’il est bon pour divulguer des informations

Sur les flics

Nous pouvons ajouter 200 euros

S. A. (Sofia Sapega)

Rien, il ne connaît même pas notre sexe

C’est tout

I Hate Omon

Le principal s’il vous plaît c’est de ne pas balancer cette capture d’écran n’importe où

Curateur

Le principal est de ne pas ouvrir les fichiers et les liens

Gardien de la gare

Il est déjà tard

S. A. (Sofia Sapega)

Oui, d’ailleurs, ne touchez pas aux captures d’écran, il l’a fermement demandé

Voilà qui sont ceux qui sont censés, d’après la propagande de l’Union Européenne et des États-Unis, apporter la démocratie en Biélorussie !!! Protassevitch et sa copine, Sofia Sapega, et toute l’équipe derrière la tentative de coup d’État en Biélorussie n’est qu’une bande de néo-nazis qui appliquent à la lettre les méthodes de leurs ancêtres idéologiques en traquant non seulement ceux qui s’opposent à eux (policiers, juges, procureurs, etc), mais aussi leurs familles, allant jusqu’à menacer des enfants (sans parler du portrait d’Adolphe Hitler au milieu de la discussion) !

Si c’est là la vision de la démocratie promue par l’Union Européenne, je pense qu’il est temps pour les peuples en Europe de se poser de sérieuses questions. Voilà qui sont les gens dont l’Union Européenne exige la libération, et dont elle veut placarder les portraits dans tous les aéroports d’Europe !

Voilà qui l’Union Européenne et les États-Unis promeuvent comme « héros de la démocratie » ! Des gens comme Protassevitch et sa compagne, qui adhèrent à l’idéologie néo-nazie et à ses méthodes ! Des gens qui payent leurs concitoyens (jusqu’à 200 euros) pour qu’ils trahissent et mettent en danger leurs voisins, leurs connaissances, leurs amis, et leurs enfants avec ! Je n’ai plus de mots pour qualifier l’abjection de Roman Protassevitch, le soldat néo-nazi qui a participé aux crimes de guerre du bataillon Azov dans le Donbass, et de sa compagne Sofia Sapega, qui gère une chaîne Telegram dont le but est d’exterminer tous ceux qui s’opposent à eux, enfants compris.

Et pour ceux qui viennent dire que cela ne justifie pas qu’ils soient torturés par les autorités biélorusses, ils ne le sont pas. L’avocat de Sapega a vu sa cliente et a témoigné à la BBC qu’elle n’a subi aucune violence physique, et qu’elle est en bonne santé. Ce qui veut dire que les forces de l’ordre biélorusses font preuve envers elle de bien plus de compassion et d’égard qu’elle n’en a eu pour leurs enfants.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider