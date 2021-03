Biélorussie : Loukachenko appelle le peuple à la résistance et dénonce le projet européen contre son pays

S’exprimant devant l’Assemblée populaire de toute la Biélorussie, le président Alexandre Loukachenko, a déclaré que, son pays a bien résisté et, a évité l’instabilité et l’appauvrissement de la population comme c’est fut le cas dans de nombreux pays où les conséquences des « révolutions de couleur » ont même conduit jusqu’aux émeutes, ruinant ainsi les espoirs des peuples.

C’est incontestablement l’évènement politique de l’année en cours. Pour la sixième fois, l’Assemblée populaire biélorusse vient de se tenir à Minsk. Instituée en 1996, elle regroupe non seulement les représentants du gouvernement, les représentants des travailleurs, des scientifiques et d’autres branches de la société, mais également les délégués de toutes les régions de la Biélorussie.

Au cours de cette Assemblée qui se tient tous les cinq ans, les participants ont évalués l’action du gouvernement pendant cette période et se sont prononcés sur les principales orientations et autres paramètres du développement socio-économique du pays pour les cinq prochaines années.

L'un des sujets très attendu de cette réunion a été l'annonce de modifications de la Constitution du pays, dont les amendements seront soumis à un référendum républicain en 2022.

A l’ouverture des travaux qui, se sont déroulé sous le slogan : Unité, développement et indépendance, le président Alexandre Loukachenko, a souligné que, le pays traverse une période très grave et critique de son histoire. Contrairement à la première Assemblée tenue en 1996 où le désespoir était total – le chaos dans les esprits des populations à travers le pays était perceptible – cependant, le peuple était uni et a finalement survécu devant l’incertitude et de nombreux obstacles. Une période, a-t-il dit, est identique à celle que le pays traverse actuellement.

La période moderne, a rappelé, le Président Loukachenko peut être comparée à l'effondrement de l'Union soviétique et à ses conséquences. Car, a-t-il souligné, le pays a subi en 2020 une attaque brutale et sévère, une rébellion fomentée de l’extérieur. Le pays a bien résisté et a évité l’instabilité et l’appauvrissement de la population comme c’est fut le cas dans de nombreux pays où les conséquences des « révolutions de couleur » ont même conduit jusqu’aux émeutes, ruinant ainsi les espoirs des peuples.

Il a par ailleurs souligné, que … « Nous ne savons pas exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils feront. Mais, nous savons absolument sans ambiguïté et avec certitude qu’ils ne nous laisseront pas tranquille. Parce que des forces très puissantes sont impliquées, et qu'elles ne semblent pas pouvoir perdre dans cette guerre ».

Face à cette situation, Loukachenko a appelé le peuple à la résistance, car a-t-il précisé, l’année 2021, sera décisive. Le président biélorusse a dénoncé le projet européen pour son pays qui, selon lui se résume à la réalisation d’une privatisation générale et la liquidation des nombreuses entreprises ; l’interdiction de la vente des infrastructures biélorusses aux sociétés russes ; la vente des terres agricoles comme ça été le cas en Ukraine ; le retrait du pays de l’Union avec la Russie et d’autres organisations d’intégration ; le respect des critères d’adhésion à l’UE et à l’OTAN ; le retrait des installations militaires russes du territoire biélorusse…

Toutefois, en confirmant la Russie comme principal partenaire économique et allié stratégique de Minsk, le leader biélorusse a réaffirmé les objectifs de son pays, à s’avoir assurer la diversification des partenaires internationaux, soulignant par la même occasion sa volonté d’intensifier les relations avec l’Union européenne, avec laquelle la Biélorussie a une longue frontière et un degré élevé d’interdépendance économique, sociale, culturelle et politique.

Rappelant la vocation sociale de l’Etat, qui a prouvé sa viabilité malgré les sanctions internationales et la pression politique, Alexandre Loukachenko, a souligné que, son pays devance certains leaders mondiaux tels que, les Etats-Unis ou la Russie en matière de classement annuel de l’efficacité des systèmes de santé.

Avec un système de santé de qualité, Minsk exporte même son savoir-faire dans ce domaine. En dix ans, le nombre de médecins est en augmentation. Malgré les difficultés que traversent le pays, le nombre d’établissements médicaux a également augmenté.

A ce propos, pour les cinq prochaines années, la Biélorussie compte achever la modernisation de son système de santé. A cet effet, 12 centres médicaux inter-régionaux, 8 polycliniques et 11 hôpitaux sortiront de terre à travers le pays.