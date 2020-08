Il existe maintenant un équilibre délicat en Biélorussie : ni Loukachenko ni l’opposition ne peuvent atteindre leurs objectifs. Cependant, il n’est plus possible de ramener le pays à l’état « pré-électoral », nous avons besoin de changements qualitatifs, disent les experts politiques.

Le dimanche 23 août, des manifestations massives contre les résultats des élections présidentielles ont de nouveau eu lieu en Biélorussie. Les manifestants portaient des drapeaux blanc-rouge-blanc et criaient des slogans déjà devenus traditionnels : « Vive le Bélarus », « Pars ! » et autres.

Les principaux événements se sont déroulés à Minsk, où des manifestants ont tenté de s’approcher du Palais de l’Indépendance, où se situe la résidence du président Alexandre Loukachenko.

Selon divers rapports, il y aurait eu entre 50 et 200 000 manifestants. Les manifestants se sont approchés de la résidence de Loukachenko et ont été accueillis par des agents des forces de l’ordre qui ont rapidement apporté des canons à eau et d’autres équipements spéciaux. Les manifestants n’ont mené aucune action, tout comme leurs opposants. Après une heure d’attente, les manifestants ont commencé à se disperser.

Les manifestations se sont déroulées sans violence, bien qu’elles aient été encadrées non seulement par la police mais aussi par l’armée.

Il est à noter que dans la soirée du 23 août, la chaîne Telegram « Pool du premier », proche des autorités biélorusses, a publié une vidéo : Loukachenko sort de l’hélicoptère en portant un uniforme noir, un gilet pare-balles et un fusil mitrailleur. Il est vrai, sans le magasin.

Apparemment, la vidéo publiée avait pour but de montrer aux partisans et aux opposants de Loukachenko qu’il n’allait pas abandonner.

Dans l’ensemble, la situation en Biélorussie reste imprévisible. Y aura-t-il de nouvelles manifestations ? Comment les manifestants, Loukachenko, l’Occident et la Russie vont-ils se comporter ? Des experts politiques ont répondu à ces questions pour Ukraina.ru.

Équilibre fragile en Biélorussie entre Loukachenko et l’opposition

Il y a maintenant un certain équilibre des forces en Biélorussie alors qu’aucune des deux parties ne peut pleinement atteindre ses objectifs, a déclaré Andreï Zolotariov, directeur du Centre d’analyse du secteur tertiaire en Ukraine.

« Un autre élément, c’est que le temps joue en faveur de Loukachenko. Nous nous souvenons des événements de 2013-14, où il y a eu trois mois de Maïdan, jusqu’à ce que des tireurs d’élite apparaissent et que le sang d’une victime sacrificielle soit versé. Étant donné que ce chacal de Belzébuth, Bernard-Henri Lévy, a commencé à tourner autour de Tikhanovskaya, les services spéciaux de Biélorussie devraient être prêts à tout, même à des victimes sacrificielles et des tireurs d’élite inconnus qui apparaissent, quoi qu’il arrive qui détruira ce fragile équilibre », a déclaré l’analyste politique.

Si tout se passe selon le scénario de l’inertie, ce sera certainement en faveur de Loukachenko, puisque l’intensité des manifestation va diminuer, a expliqué l’expert.

Des leçons pour Loukachenko

Loukachenko a montré à ses adversaires que quoi qu’il arrive, il n’a l’intention d’aller nulle part et se défendra jusqu’au bout, a déclaré l’analyste politique russe Alexeï Kotchetkov.

Dans le même temps, l’expert souligne que « les problèmes accumulés par la faute d’Alexandre Grigorievitch ne peuvent être résolus ».

« Il pense qu’il va faire peur à tout le monde, les disperser, renforcer son pouvoir, et puis quoi ? Quelles conclusions tirera-t-il de ce qui s’est passé en Biélorussie ces dernières semaines ? Il va mettre ses ennemis sous le banc pendant un certain temps. Dans quelle mesure sa politique va-t-elle changer ? Après tout, à en juger par les nominations de personnel qui ont eu lieu après les élections présidentielles, ou plutôt par l’absence de tout changement de personnel aux postes clés, il est trop tôt pour se réjouir », a déclaré M. Kotchetkov.

L’expert s’inquiète de l’attitude de Loukachenko vis-à-vis de la partie de la société biélorusse qui veut s’intégrer à la Russie et créer non pas un simulacre mais un véritable État d’Union.

« Le sort de Loukachenko lui-même dépendra du dialogue avec ces forces. L’absence de dialogue conduira au fait que tôt ou tard, une explosion sociale se produira et alors aucun fusil mitrailleur n’aidera Loukachenko », est convaincu le politologue.

Il faut un dialogue, pas un nouveau « serrage de vis »

Maintenant, souligne Kotchetkov, il est nécessaire d’entamer un dialogue intra-biélorusse, car il est impossible de revenir à l’état précédent, « comme c’était du temps de grand-mère ».

« C’est-à-dire que les manifestations ont diminué, mais si aucune mesure adéquate n’est prise, et surtout concernant l’intégration avec la Russie, car sans intégration avec la Russie, l’économie de la Biélorussie ne pourra pas sortir de la crise, il n’y a pas d’autres méthodes. C’est pourquoi l’aggravation de la situation économique à l’intérieur du pays provoquera un nouveau mécontentement, et tout cela entraînera tôt ou tard de nouvelles manifestations. Par conséquent, la balle est du côté de Loukachenko et de son équipe. Pour autant qu’ils évaluent réellement la situation dans la république et qu’ils soient critiques à l’égard de leur politique étrangère », a déclaré le politologue.

Il prédit que Loukachenko va probablement commencer à « serrer la vis » dans le pays dans un avenir proche, ce qui est « la plus mauvaise chose qu’on puisse imaginer ».

La nature multi-vectorielle de la Biélorussie ne se justifiait pas

Les manifestations en Biélorussie restent pacifiques : il n’y a eu aucune tentative de prise de pouvoir par les manifestants dans des bâtiments emblématiques tels que le Palais de l’indépendance, a déclaré l’analyste politique biélorusse Alexeï Dzermant.

D’une part, les autorités ont montré leur détermination à empêcher cela, tandis que d’autre part, les manifestants continuent de montrer qu’ils ont toujours une stratégie de pression en face. Mais il n’y a pas eu d’escalade jusqu’à présent. C’est important, et il y a de l’espoir que cela n’arrivera pas, a déclaré le politologue.

Dzermant a également déclaré qu’en général, la Biélorussie multi-vectorielle telle que nous la connaissions « ne se justifiait pas, puisqu’elle a été menée en tenant compte du fait que l’Occident ne prendrait pas une participation aussi destructrice dans la campagne électorale ».

« On voit que cette espèce de vaudeville avec l’Occident n’a pas fonctionné pour nous. Nous n’avons qu’une seule possibilité de préserver un système politique gérable, en renforçant les relations entre alliés », a déclaré l’expert.

Loukachenko s’impose à la société

La protestation en Biélorussie reste purement pacifique, il n’y a pas d’opposition à la police de la part des manifestants, déclare Bogdan Bezpalko, membre du Conseil sur les relations interethniques auprès du président russe. C’est la preuve que la majorité de la population de Biélorussie ne veut pas voir Loukachenko au pouvoir, le voir comme leur président, estime l’expert.

« Au lieu d’engager un dialogue avec les gens, il [Loukachenko] vole en hélicoptère et en ressort avec un fusil mitrailleur à la main. Le président se comporte comme un frimeur effronté, alors que les gens veulent protester contre les élections inéquitables et le fait qu’il s’est imposé pour la sixième fois », a déclaré M. Bezpalko.

Il a rappelé que Loukachenko est au pouvoir depuis 26 ans, « il s’impose à la société, car le pouvoir pour lui et sa famille est une question d’existence ».

Bezpalko a également commenté la comparaison fréquente de Loukachenko avec Viktor Ianoukovitch, qui a fui l’Ukraine en 2014 et a perdu le pouvoir.

« La seule chose qui fait qu’ils se ressemblent, c’est qu’ils ont essayé de s’asseoir sur deux chaises, en essayant de flirter avec les nationalistes. Ianoukovitch avec les Ukrainiens et Loukachenko avec les Biélorusses. Tous deux ont tenté de mener une politique de russophobie douce, de nationalisme doux. Les deux ont mal fini », a déclaré l’expert.

Dans la situation actuelle, selon Bezpalko, la Russie devrait travailler activement en direction de la Biélorussie, plutôt que de s’asseoir et d’attendre que « les Biélorusses, comme un fruit mûr, tombent entre les mains de ceux qui les satureront de leurs slogans, de leurs messages et même de leurs symboles ».

Andreï Anochine, Kirill Kourbatov, Denis Roudometov

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider