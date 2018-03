BMW, multi-nationale maître du monde

Ce sont deux articles de la presse professionnelle automobile qui resteront probablement des détails dans le flux des nouvelles médiatiques : les dernières annonces de BMW sur ses projets dans la voiture autonome, et les commentaires du même constructeur sur l’évolution des négociations sur le Brexit. Pourtant, ces deux papiers sont extraordinairement révélateurs de l’évolution de notre monde.

Ce que multi-nationale veut…

BMW est revenu sur l’accident d’une voiture autonome Uber qui a fait un mort, et l’impact sur ses plans. Après avoir annoncé 250 millions de kilomètres de test (dont seulement 20 en conditions réelles), un dirigeant de l’entreprise a carrément demandé des routes dédiées clôturées qui « rendent plus facile d’anticiper ce que les autres véhicules et le trafic feront (…) ce qui rend plus facile de programmer les réactions des véhicules et permettrait d’avoir moins de capteurs et de puissance de calcul qu’un véhicule qui a besoin de naviguer dans un trafic normal avec des choses comme des personnes sur un vélo » ! Bref, les villes doivent s’adapter pour diminuer les coûts de production !