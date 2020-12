Bolsonaro : « Le vaccin contre le coronavirus pourrait transformer les humains en… alligators »

@bouffon(s) du roi



Contrairement à beaucoup d’intervenants sur les forum et réseaux dits sociaux, je ne me suis pas transformé en quelques semaines en un spécialiste des virus et pandémies. Je suis resté un simple ingénieur qui a l’habitude d’examiner les faits à l’aide de ce que lui apprennent les sciences dites exactes.

En ce qui concerne l’immunité collective je note deux exemples :

1) En 1965, aux États-Unis, les complications vaccinales font débat.

Les tenants de l’immunité naturelle et du nihilisme thérapeutique en profitent pour faire entendre leur voix. Une épidémie de rubéole éclate.

Le Time Magazine relaie les antivax et partisans de l’immunité naturelle en prônant les « rubéoles-parties » : garçons et filles s’embrassent, tout le monde est infecté, it’s fun !

Résultat : 50 000 femmes enceintes infectées, 5000 avortements (pas des IVG, des avortements non voulus), 10 000 fausses couches et 25 000 bébés nés avec des malformations.

2) Plus récent, la « stratégie » suédoise et le covid19. Ce pays a misé, lors de la première vague sur l’immunité collective en ne prenant pratiquement aucune mesure. Résultat : 789** morts par million d’habitants* et une deuxième vague catastrophique. Catastrophe à un point tel que le roi, qui ne prend pourtant jamais la parole sur des sujets politiques s’est exprimé lors d’une intervention télévisée : « Je crois que nous avons échoué. Beaucoup de gens sont morts, et c’est terrible. C’est quelque chose qui nous fait tous souffrir ».

Cette pandémie a mis en avant l’incroyable pauvreté des connaissances scientifiques d’une large partie de la population française et, plus dramatique, cette pauvreté de connaissances devient une quasi ignorance de la part de la majorité du personnel politique français. Ignorance qui a pour corollaire des mesures absconses, stupides, prises à contre-temps, avec pour résultat un chiffre de 927** morts par million d’habitants.

Peut-être le résultat de ne considérer comme cultivés que les « lettreux », « philosophes » et autre « psy » qui se retrouvent aux leviers de commande.

Il est vrai, que l’on ne peut pas, « en même temps », s’instruire et magouiller dans le marécage politique.

.



* Pays voisins ayant même densité de population et mêmes conditions climatique, qui ont pris des mesures de confinement et de port du masque :

Finlande : 91** morts par million d’habitants

Norvège : 74** morts par million d’habitants

** Chiffres worldometer 21/12/22020 à 12 h.