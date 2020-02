Le 18 février 2020 au matin, un groupe de soldats des Forces Armées Ukrainiennes (FAU) a tenté d’avancer vers les positions de la République Populaire de Lougansk (RPL), situées à proximité de Goloubovskoye. Après avoir subi des pertes à cause d’un champ de mines, l’armée ukrainienne a bombardé la zone afin d’évacuer les corps de ses soldats. Ces tirs et ceux qui ont suivi dans l’après-midi, ont blessé un civil et tué un soldat de la RPL.

Mardi 18 février 2020, à 6 h du matin, 10 soldats des FAU ont tenté de progresser vers les positions de la milice populaire de la RPL situées près de Goloubovskoye. Les soldats de la RPL ont repéré les soldats ukrainiens en mouvement et ont surveillé leur avancée.

Les soldats ukrainiens ont alors marché sur des mines. Au moins deux soldats sont morts et trois ont été blessés.

Pour couvrir l’évacuation des morts et des blessés, les FAU ont massivement bombardé plusieurs localités de la RPL proches de la zone où était menée la tentative de percée. Les soldats ukrainiens ont ainsi ouvert le feu à coup d’artillerie de 122 mm, ainsi qu’à coup de mortiers de 120 mm et 82 mm sur Goloubovskoye, Sokolniki, Donetski, et Smeloye. Au total, 24 obus d’artillerie de 122 mm, et 72 obus de mortier de 120 mm et 82 mm, ont été tirés par les FAU sur ces localités.

Ces tirs contre le territoire de la RPL ont été menés par la « fameuse » 93e brigade des FAU, dont la liste des crimes de guerre est longue comme un jour sans pain.

Ces tirs ont endommagé 12 habitations à Goloubovskoye, Kirovsk et Donetski, ainsi que des lignes électriques, privant une partie de Zolotoye d’électricité, et un gazoduc. Un civil a été blessé à Goloubovskoye, un homme de 55 ans, qui a été emmené à l’hôpital de Kirovsk pour y être soigné.

Voir le reportage (en russe) de la chaîne NKN :

Les tirs continus menés par les FAU ont empêché les secours d’arriver rapidement sur les lieux, et malgré ce bombardement massif, les soldats ukrainiens ont laissé un de leurs morts sur place, dont le corps a été récupéré par la milice populaire de la RPL près de ses positions (voir la vidéo ci-dessus).

Le corps a été identifié comme étant celui d’un jeune homme de 22 ans, Maxime Khimaïlov, venant de la région de Poltava, qui s’était engagé dans l’armée sous contrat pour gagner de l’argent. Sauf qu’au lieu de trouver la fortune, Maxime a trouvé la mort dans le Donbass.

Cette récupération a pu se faire grâce à l’association des vétérans d’Afghanistan de Lougansk et de la représentation de la RPL au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC), qui ont négocié une trêve avec l’armée ukrainienne pour aller récupérer le corps, qui sera remis à sa famille.

Mais cette trêve n’a pas duré bien longtemps. À 18 h 30, à peine les observateurs de l’OSCE étaient-ils partis, que la 72e brigade des FAU a tiré 6 obus de mortier de 120 mm sur les positions de la milice populaire de la RPL près de Berezovskoye, tuant un soldat de la milice populaire de la RPL (du bataillon Prizrak).

Ces provocations ont eu lieu le jour même où le Conseil de Sécurité de l’ONU doit évaluer la mise en œuvre des accords de Minsk, cinq ans après leur signature, et où la RPL célébrait les cinq ans de la fin de la bataille de Debaltsevo. Une bataille qui marqua la victoire de la RPD et de la RPL et la défaite cuisante de l’Ukraine.

Léonid Passetchnik, le chef de la RPL a souligné que ces bombardements montraient clairement que Zelensky n’a aucune intention d’appliquer les accords de Minsk, et a appelé l’OSCE et les pays garants de ces accords à faire pression sur l’Ukraine pour mettre fin à ces provocations sanglantes.

« Renonçant à tous les accords, tant ceux de Minsk que ceux conclus lors du sommet au Format Normandie à Paris, le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue de donner l’ordre de bombarder le territoire de la République Populaire de Lougansk. La position agressive des autorités de Kiev remet en question l’accord pour l’organisation de la prochaine réunion au Format Normandie. Je dois dire que rien n’a changé pour les habitants du Donbass. Volodymyr Zelensky poursuit la guerre fratricide commencée par son prédécesseur Petro Porochenko. J’appelle l’OSCE et les pays garants des accords de Minsk à influencer la partie ukrainienne afin de mettre un terme aux provocations sanglantes de Kiev », a déclaré le chef de l’État.

La RPL n’a pas été la seule à souffrir des bombardements de l’armée ukrainienne. En effet, ce matin les FAU ont aussi bombardé les villages de Zaïtsevo (8 obus de mortier de 82 mm) et Golmovski, au nord de Gorlovka, en République Populaire de Donetsk (RPD), endommageant cinq habitations.

Voir la vidéo faite par Ivan Prikhodko, le maire de Gorlovka, où on voit clairement qu’une des maisons a reçu un impact direct :

Un peu plus tard dans la matinée, c’est sur le village de Troudovski, en périphérie de Donetsk, que l’armée ukrainienne a tiré des obus de mortier de 82 mm.

Comme on peut le voir, l’Ukraine n’a toujours pas l’intention d’appliquer les accords de Minsk qu’elle a signé, et il est à craindre que cette provocation sanglante en RPL ne soit utilisée par Kiev pour détourner l’attention du Conseil de Sécurité de l’ONU de ses manquements concernant la mise en œuvre du plan de règlement pacifique du conflit dans le Donbass.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider