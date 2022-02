Bombardements et attentats terroristes menés par l’Ukraine se poursuivent après la reconnaissance de la RPD et de la RPL par la Russie

Malgré la reconnaissance de la RPD et de la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) par la Russie le 21 février 2022 au soir, et la signature d’un accord d’amitié et de coopération entre Moscou, Donetsk et Lougansk, l’Ukraine continue de mener des bombardements et des attentats terroristes contre les deux républiques du Donbass, faisant de nouvelles victimes civiles.

Photo : Représentation de la RPD au sein du CCCC

Après le début de journée sanglant, marqué par le bombardement de plusieurs écoles, et la mort d’un civil en RPD, l’après-midi dans le Donbass fut une longue attente à l’écoute de la réunion du Conseil de Sécurité de la fédération de Russie sur le fait de savoir s’il fallait ou non reconnaître la RPD et la RPL. Un par un les membres du Conseil de Sécurité se sont prononcés de manière quasi unanime pour la reconnaissance des deux républiques du Donbass. Vladimir Poutine a alors annoncé que la décision serait prise le jour-même.

Pendant tout le temps de la diffusion publique sur Internet de cette réunion, les bombardements de l’Ukraine contre la RPD et la RPL se sont poursuivis. Et l’attente de l’annonce officielle de la dite décision de Vladimir Poutine s’est alors transformée en suspense insoutenable.

Vers 20 h, l’armée ukrainienne a bombardé le district de Kirovski à Donetsk, à coup d’artillerie lourde de 122 mm, endommageant 10 habitations.

Photos fournies par la représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) :

Puis, tard dans la soirée, le Président russe a finalement annoncé, après un long discours visant à expliquer sa décision, la reconnaissance de la RPD et de la RPL par la Russie, avant de signer devant les caméras le décret officialisant cette reconnaissance ainsi que les accords d’amitié et de coopération, avec les chefs des deux républiques du Donbass, Denis Pouchiline, et Léonid Passetchnik, qui étaient présents à Moscou pour cet événement historique.

Ces décrets de reconnaissance contiennent les points suivants :

1. Compte tenu de la volonté du peuple de la République Populaire de Donetsk/Lougansk et du refus de l’Ukraine de résoudre pacifiquement le conflit conformément aux accords de Minsk, reconnaître la République Populaire de Donetsk/Lougansk comme un État souverain et indépendant.

2. Le ministère des Affaires étrangères de la fédération de Russie mènera des négociations avec Donetsk/Lougansk sur l’établissement de relations diplomatiques et formalise l’accord par des documents correspondants.

3. Charger le ministère des Affaires étrangères de la fédération de Russie, avec la participation des organes exécutifs fédéraux intéressés, de mener des négociations avec Donetsk/Lougansk afin de préparer un projet de traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle et de soumettre une proposition pour sa signature conformément à la procédure établie.

4. Dans le cadre de la demande du chef de la République Populaire de Donetsk/Lougansk, le ministère de la Défense de la fédération de Russie veillera à ce que les forces armées de la fédération de Russie exercent des fonctions de maintien de la paix sur le territoire de la République Populaire de Donetsk/Lougansk jusqu’à la conclusion du traité mentionné au paragraphe 3 du présent décret.

La question de savoir si la Russie reconnaissait la RPD et la RPL dans leurs frontières actuelles ou celles des anciens oblasts de Donetsk et de Lougansk a fait l’objet de nombreuses spéculations, et a été clarifiée aujourd’hui par Vladimir Poutine lui-même : Moscou reconnaît les deux républiques dans les frontières définies par leur constitution, c’est-à-dire celles des deux anciennes régions.

Il a précisé que la question des frontières devrait idéalement se régler par la diplomatie. Malheureusement dans la situation actuelle, il semble qu’il faudra régler cela militairement. Il a aussi précisé que cette reconnaissance signifiait la fin des accords de Minsk.

En effet, pendant tout le temps du discours de Vladimir Poutine et de la signature des documents, les bombardements se sont arrêtés en RPD et en RPL, comme si l’armée et les autorités ukrainiennes étaient suspendues à leur téléviseur, dans l’attente de l’annonce officielle.

Dans les deux républiques, les habitants ont laissé éclater leur joie. Sur la place Lénine de Donetsk, musique, drapeaux russes et feu d’artifice ont célébré l’annonce de la reconnaissance de la RPD et de la RPL par la Russie.

Voir la vidéo de War Gonzo prise sur place :

Mais le répit et la joie furent de courte durée. Juste avant l’annonce officielle de la décision du Président russe, un attentat terroriste visant le chef de la représentation de la RPL au sein du CCCC, Ivan Filiponenko, a eu lieu en plein centre de Lougansk. Une voiture garée non loin de la sienne a explosé, blessant Filiponenko et son chauffeur.

L’analyse du véhicule a révélé que celui-ci contenait entre 10 et 15 kg d’explosifs. Pour le ministère de l’Intérieur de la RPL, le but était de tuer Filiponenko et d’empêcher ainsi la représentation de la république au sein du CCCC de pouvoir continuer son travail d’enregistrement des bombardements de l’armée ukrainienne, et de leurs conséquences pour les civils.

Puis, moins d’une heure après l’annonce de la reconnaissance des deux républiques, l’armée ukrainienne a recommencé à bombarder la RPD à coup d’obus de mortier de 120 mm et 82 mm. Comme si les soldats ukrainiens étaient soudain sortis de la torpeur provoquée par l’annonce de la décision russe. Puis pendant une bonne partie de la nuit et de la matinée, ce fut la RPL, qui fut intensivement bombardée par l’armée ukrainienne.

Résultat du 21 au 22 février 2022, l’armé ukrainienne a violé 55 fois le cessez-le-feu en RPD, tirant 667 munitions, dont 77 obus d’artillerie de 122 mm, 5 obus de chars d’assaut, et 424 obus de mortier de 120 mm et 82 mm.

Évolution du nombre de bombardements de l’armée ukrainienne contre la RPD

En RPL, sur la même période, l’armée ukrainienne a violé 65 fois le cessez-le-feu et tiré 457 munitions dont 134 obus d’artillerie et 323 obus de mortier. Ces tirs ont endommagé douze habitations.

Et les attentats terroristes aussi se sont poursuivis. Ainsi en pleine nuit, des engins explosifs, placés par un groupe de sabotage-reconnaissance ukrainien sur l’autoroute reliant Yassinovataya à Gorlovka (la ligne de front passe tout près de cette route), ont explosé lors du passage de deux voitures.

Les trois civils qui se trouvaient à bord de la deuxième voiture sont morts sur le coup.

Les journalistes qui se sont rendus sur place ont d’ailleurs été pris sous les tirs de lance-roquette antichar de l’armée ukrainienne, ce qui les a obligé à trouver refuge dans une ancienne tranchée. Par chance aucun n’a été blessé.

Et le 22 février 2022 dans l’après-midi, c’est l’ancien ministre de la Défense de la RPD, Vladimir Kononov, qui a été visé par un attentat terroriste dans le district de Kalininski à Donetsk. Un civil qui passait près de l’endroit où a eu lieu l’explosion a été blessé. Konovov est quant à lui sain et sauf.

Moins d’une heure avant, l’armée ukrainienne a réutilisé pour la première fois depuis 2018 des lance-roquettes multiples Grad contre le territoire de la RPD. Vers 15 h 10, l’armée ukrainienne a en effet tiré 16 roquettes de Grad de 122 mm sur le district de Kievski à Donetsk, endommageant un bâtiment administratif.

Des tirs d’artillerie lourde de l’armée ukrainienne ont aussi endommagé une importante conduite d’eau, réduisant de 80 % l’approvisionnement de plusieurs districts de Donetsk.

Alors que la Douma et le Conseil fédéral russe ont validé les accords signés hier soir par Vladimir Poutine, Léonid Passetchnik et Denis Pouchiline, la situation militaire sur le front du Donbass ne laisse pas d’autre choix à la Russie que d’intervenir militairement, comme le prévoient les documents sus-mentionnés.

Suite à l’appel du Vice-ministre russe de la Défense à prendre la RPD et la RPL sous la protection de la Russie, Vladimir Poutine a obtenu l’autorisation du Conseil fédéral de pouvoir déployer l’armée russe à l’étranger, ouvrant la voie à une intervention militaire de Moscou pour faire cesser les bombardements ukrainiens. Dans la foulée, Moscou a annoncé évacuer bientôt la totalité de son personnel diplomatique se trouvant en Ukraine. Il semble que l’armée ukrainienne va finalement devoir affronter l’armée russe pour de bon, faute pour Kiev d’avoir entendu les appels de Moscou à cesser les hostilités.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider