Brasilia : selon Lula, des vandales fascistes !

@Mélusine ou la Robe de Saphir.

le transfert, la centralisation (à l’insee) et le comptage des votes lors des présidentielles, ont été modifiés à la dernière élection de macron (au premier tour) ;

çà a permis de faire voter à leurs insu, des non votants, des blancs et des nuls, en nombre suffisant au premier tour pour qu’il ne reste que les 2 derniers dont on sait que l’une était sûre de perdre ;

confère élection de biden, au détriment de trump, par logiciel « dominion interposé)

confère également dans certains pays occidentaux dont notamment la fronce

est-ce assez clair pour toi ?

une inversion s’est passée dans le monde et tu ne l’as pas remarquée : les supposés démocrates de gôgôche étazuniens sont devenus des fachos satanistes et les républicains sont plutôt des »nationaux" plus ou moins anti-mondialistes

est-ce assez clair pour toi ? pour que tu cesses enfin de prendre ta vessie pour une lanterne