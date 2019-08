Brèves : Géopolitique, Amours coupables et Incestes nécessaires entre cousins

Géopolitique : une introduction nourrie

Le philosophe Alain de Benoist anime une émission sur TVLibertés, introduction nourrie à la géopolitique, en compagnie de trois géopoliticiens contemporains : Pascal Gauchon, Hervé Juvin et Gérard Dussouy. On y voit à l’œuvre un réalisme politique, une Realpolitik, un machiavélianisme.

Pour être clair, à 24:50, Pascal Gauchon : "On oublie parfois que les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts, et en fonction de ses intérêts des alliés plus ou moins durables ou provisoires, c'est la première chose qu'on apprend. De ce point de vue toute une partie du discours des dirigeants, européens notamment, qui semblent inspirés par les meilleurs sentiments, est peut-être inspiré des meilleurs sentiments, mais aussi des plus mauvaises pensées. On doit réapprendre cela."



Alain de Benoist définit la géopolitique, accrédité par les trois autres, pour commencer à 4:10, comme "l'influence que peuvent avoir les facteurs de la géographie physique sur l'Histoire et sur la politique, c'est-à-dire les rapports entre l'espace et la puissance - définition canonique qui reste un peu floue." Pascal Gauchon d'ajouter : "La géopolitique est l'étude des rapports de force dans l'espace, dans les territoires. Après on peut approfondir, de quels types de rapports s'agit-il : économique, politique, culturel ... L'espace : est-ce que c'est local, est-ce que c'est mondial ... et on peut penser entre autres à l'hyperespace." Ainsi Gérard Dussouy de corroborer, en évoquant "l'espace des représentations, notamment de soi, le champ symbolique, comme quoi on n'a pas affaire au réel mais aux représentations qu'on s'en fait". Hervé Juvin termine cette présentation en évoquant l'ouvrage Prisoners of Geography de Tim Marshall, comme quoi toutefois les peuplements sont quand même largement déterminés par leurs habitats, sans rémission véritable en dehors des privilégiés.



La géopolitique, c'est un peu la psychanalyse de la Terre ...

Amours coupables en matières culturelles ?

il y a beaucoup plus de fans de J.R.R. Tolkien (le Seigneur des Anneaux) ou G.R.R. Martin (Game of Thrones), notamment grâce à leurs adaptations audiovisuelles évidemment, que de fans d'Histoire, bizarrement - même si ces oeuvres s'inspirent d'une féodalité merveilleuse ! ...

Dans la vie courante, cette "tectonique des peuples" est largement perçu comme populiste ou nationaliste par le monde média-culturel. Bref, amours coupables ? ... Ce qui nous entraîne dans la fantasy, on le honnit dans la sphère médiatico-politique, idéaliste en politique !. Est-ce à dire qu'au fond, nous nous laissons tous entraîner par le patriotisme, voire le communautarisme et même le racisme, par exemple entre un elfe et un nain ! un hobbit (semi-homme) et un homme ! un Rohirim et un Gondoréen ! etc. ?



Il faut croire, parce que même si c'est mis en scène, joué et pris à la légère, ça nous entraîne, mais si ça se passait entre des personnages noirs, bruns, basanés et blancs, tout de suite ce serait le tollé ! ... Faut-il interdire la fantasy pour autant ? Je ne crois pas.



Songeons au philosophe Georges Bataille, la Littérature et le mal. C'est que "les gens heureux n'ont pas d'histoire", donc la littérature a besoin du mal, pour être littéraire, sinon fin de l'histoire ! ... Aussi, l'auteur et le lecteur ont besoin de ce que Georges Bataille appelle une hypermorale.



Et ainsi de suite de toutes les autres représentations artistiques, notamment quand elles choisissent des thèmes sordides, etc. or il y en a plein, carrément indécents pour nos jours progressisto-universalistes (du moins au plan socio-politico-médiatique), telle que la série des Saw, y compris Saw 6.

L'espèce humaine a survécu grâce au cousinage sexuel et marital

L'endogamie (sexe intra-familial, consanguin) n'est pas rentable pour le groupe. Il faut lire Georges Bataille (l’Érotisme) à ce sujet, qui suppose que l'échange des filles/épouses entre tribus, clans, noblesses, est avant tout un principe altruiste, plutôt que de se les réserver égoïstement (sans compter la dégénérescence génétique empiriquement innée, si des gènes parentaux sont maladifs, ils risquent de se déclencher plus facilement).



En fait, même si sur Internet il y a un mème contre Christine Boutin qui s'est mariée à son cousin, il semblerait que les lignées les plus robustes soient entre cousins ! Voyez vous-mêmes :

Or le fait est que, l'humanité n'ayant pas dépassé le milliard sur Terre avant 1800 voilà deux siècles seulement, alors qu'homo sapiens a de 50 à 500.000 ans, si nous sommes là aujourd'hui pour en parler, c'est incontestablement que nos ancêtres s'accouplèrent entre cousins, par régions relativement isolées, avant le développement des technologies du déplacement. En fait, depuis 1800 surtout. Encore voilà un siècle, les mariages entre cousins ne dérangeaient personne. Et on entend toujours régulièrement des histoires de touche-pipi entre cousins, c'est même un peu comme ça, en jouant au docteur, qu'on découvre en partie la sexualité, avec des cousins ou des copains de cour de récré. Donc bon.

___________________________________________