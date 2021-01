Capitole : Trump et la dictature du moi.

Quelque soit votre hypocrisie ou votre stupidité, Trump a écrit son nom dans les livres d histoire. Et pas seulement ceux des USA, mais ceux de la planète :

Donald Trump est le DERNIER président des USA, et probablement aussi d’occident, voire de la planète, a avoir été ÉLU DÉMOCRATIQUEMENT. J entends par là : « élu », parce qu il avait obtenu plus de voix que ces concurrents, dans une élection, où c est la population qui vote, et non pas des machines préprogrammées pour désigner celui qui rapporte le plus au concepteur de la machine.

Le fait, que depuis le 6 janvier 2021, les Etats Unis d’Amérique, s appellent dorénavant : « Les États DÉMOCRATIQUES d’Amérique, c’est à dire qu ils sont devenus OFFICIELLEMENT une DICTATURE, comme TOUS les pays qui dans l histoire ont choisi de mettre le mot »démocratique" dans leur nom, que ce fait soit totalement ignoré des médias, comme un non-événement, est pour le moins curieux, et surement révélateur.

Parler du nombril de Trump, qui a fait quelque chose de sa vie, et ignorer celui d un Obama, ou d une Clinton, qui n ont jamais eut aucune activité professionnelle, mais qui sont régulièrement désignés par les médias comme des DIVINITÉS, est tout autant révélateur, non pas d un aveuglement, mais d une volonté de ne pas voir.