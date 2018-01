Catalogne : Tentative de coup d’état en cours !

Le tribunal constitutionnel espagnol s'était réuni samedi pour examiner une demande émanant du gouvernement central visant à interdire la candidature de Carles Puigdemont à la présidence de la Généralitat de Catalogne.

En effet celui-ci s'est réfugié en Belgique avec une partie de l'ancien gouvernement régional depuis fin octobre pour échapper aux pousuites de la justice espagnole qui lui reproche d'avoir enfreint la légalité, en organisant un référendum d'auto-détermination interdit par la constitution espagnole et dont l'interdiction a été confirmée par le tribunal constitutionnel espagnol. Elle lui reproche aussi d'avoir utilisé illégalement de l'argent public pour organiser cette consultation et faire de la propagande pour que le résultat soit positif. Elle lui reproche enfin d'avoir par la suite proclamé l'indépendance de la communauté autonome. Carles Puigdemont et ses conseillers sont donc poursuivis pour les délits de Rébellion, Sedition et prévarication. Les membres du bureau du parlement et une autre partie de l'ancien gouvernement régional qui étaient aussi poursuivis pour les mêmes délits ont par contre choisi de se présenter devant la justice et ont tous été mis en prison préventive. La plupart ont été libérés depuis seul l'ancien vice-président de la generalitat a été maintenu en prison, car contrairement aux autres il a jusqu'à présent refusé de s'engager à renoncer à la voie illégale pour obtenir l'indépendance de la communauté autonome.

Toutes les personalités politiques poursuivies qu'elles soient en prison en Espagne ou exilées en Belgique ont été autorisées à participer aux élections du 21 décembre 2017 prévues par le gouvernement central suite à la dissolution du parlement. La majorité indépendantiste élue le 21 décembre a donc désigné le nouveau président du parlement ainsi que le candidat au poste de président de la Generalitat, il s'agit de Carles Puigdemont et il est le seul candidat.

Donc samedi le TC a rejeté la demande du gouvernement central visant à interdir à Mr Puidgemont d'etre candidat, par contre il a exigé que le candidat soit présent lors du débat d'investiture et qu'il demande pour cela une autorisation spéciale au tribunal suprême qui instruit les poursuites dont il est l'objet pour pouvoir comparaitre devant la chambre en vue de son investiture.

Après avoir hésité Carles Puigdemont a renoncé à cette demande et a répété son intention de faire voter le parlement en son absence avec un débat à distance depuis la Belgique, c'est d'ailleurs ce qui avait provoqué la plainte du gouvernement central devant le tribunal constitutionnel.

Le nouveau président du parlement catalan avait le choix entre passer outre aux injonction du TC et organiser l'investiture quand même, présenter un autre candidat ou suspendre la réunion jusqu'à que le problème juridique soit règlé.

Il est resté dans la légalité en choisissant la troisième solution.

L'investiture devant avoir lieu mardi 30, AM les indépendantistes avaient prévu une manifestation devant le parlement, ils devaient etre maintenus derrière les portes fermées du jardin de la citadella qui entoure le parlement.

Malgré la suspension de la séance d'investiture décidée par le président du parlement, ils ont décidé de maintenir, la manifestation.

C'est alors que vers 16h15 des groupes de manifestants ont franchi les barrières de sécurité, bousculé les cordons de la police catalane ont envahi le parc avec l'intention d'envahir le parlement et de l'occuper !

Les principaux organisateurs ont annoncé alors qu'ils voulaient maintenir le caractère pacifique qui a caractèrisé le mouvement jusqu'à présent, se sont désoladirisés des violences et ont demandé aux manifestants de rentrer chez eux.

Les députés sont alors sortis du parlement les uns pour approuver les manifestants (indépendantistes) quant aux autres ils ont été copieusement insultés, menacés et traités de "fascistes" notamment Inès Arimadas la leader de Ciudadanos, arrivés en tête de tous les partis le 21 décembre, meme Domenech le leader local de podemos a subi le meme sort !

On ne fait plus de quartier, tout ce qui ne soutient pas l'ex président repris de justice et putchiste est considéré comme ennemi et doit quitter la Catalogne !

En fait on pense que ce coup est l'oeuvre d'une alliance formée entre les jusqu'au boutistes anarchistes de la cup et des éléments fascisants du parti démocrates catalans proches de l'extrème-droite flamande !

Bel exemple de ce que peut donner une alliance Rouge/Bruns, les extrèmes se rejoignent pour precher la haine détruire l'état de droit et la démocratie !

A l'heure actuelle la situation est confuse autour du parlement de Barcelone, on ne sait si des émeutiers ne sont parvenus à entrer à l'intérieur du batiment. En tout cas des individus ont déplié des tentes dans le jardin et s'apprètent à y passer la nuit preuve si besoin est que l'opération était préméditée !

Les Mossos police catalane ont reconstitué des barrages pour empêcher la foule de s'agglutiner dans les jardins mais n'ont pas pour l'instant chassés ceux qui y sont !

Ils affirment controler la situation et etre en mesure de protéger le batiment mais cela reste encore à démontrer !

Une nuit d'incertitude s'annonce, le mouvement catalan prend en tout cas un tournant beaucoup moins débonnaire, la division incontestable des indépendantistes provoque la radicalisation à l'extrème des plus virilents !

Jusquà présent la population catalane a refusé de s'engager dans l'aventure, jusqu'à quand ?

Malheureusement l'entêtement des indépendantistes qui renoncent à vouloir maintenir unalatéralement l'indépendance risque de faire basculer ce pays dans la guerre civile et détruire les richesses accumulées en Catalogne depuis 40 ans, cela alors qu'ils sont à tout casser deux millions et demies sur 40 millions d'espagnols dont 5 millions d'électeurs catalans !