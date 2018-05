Ce qui ne va pas avec les sanctions étasuniennes contre l’Iran

C’était une promesse de campagne de Donald Trump, qui a l’avantage de solidifier le clivage entre ses partisans et ses opposants, étant donné qu’Obama avait signé l’accord. Il ne faut sans doute pas voir plus loin les raisons pour lesquelles le locataire de la Maison Blanche a retiré son pays de l’accord. L’occasion de revenir sur bien des aspects néfastes de la diplomatie étasunienne.

Arbitraire défense de leurs propres intérêts

Il ne faut sans doute pas partir du principe qu’aucune sanction ne saurait être imposée à un Etat. Des circonstances qui le rendent nécessaires et un cadre qui les légitime peuvent, exceptionnellement, le permettre. Mais une prise de recul sur les pratiques étasuniennes amène à beaucoup de méfiance. Les sanctions contre Cuba étaient totalement injustifiées , et inhumaines par le dur poids qu’elles ont fait peser sur la population pendant des décennies. Idem sur la Russie de Poutine, dont on se demande bien pourquoi elle mériterait plus de sanctions que l’Arabie-Saoudite, en guerre au Yemen , et qui y utilise des bombres à fragmentation ou au phosphore interdites , en toute impunité.