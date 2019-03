Suite aux atteintes flagrantes à la liberté d’expression en Ukraine, plusieurs journalistes travaillant en République Populaire de Donetsk (RPD) ont lancé un appel aux organisations internationales et de défense des droits de l’homme, ainsi qu’aux associations de journalistes.

Mesdames et messieurs !

Les représentants du Service de Sécurité Ukrainien (SBU) agissent illégalement contre les journalistes étrangers. La détention de Kirill Vychinsky, depuis plus de 300 jours, sous l’accusation de trahison, et l’interdiction d’entrer en Ukraine pour Christian Wehrschütz, journaliste de la chaîne de télévision et de radio autrichienne ORF, en sont des exemples frappants.

Le 7 mars, Christian Wehrschütz a été informé qu’on lui refusait l’entrée en Ukraine pour une période d’un an. Le Service de Sécurité Ukrainien a d’abord justifié cette interdiction par le fait que Christian Wehrschütz serait entré illégalement en Crimée et aurait fait de la propagande anti-ukrainienne, puis a affirmé que cela visait à assurer la sécurité du journaliste.

Le ministère autrichien des Affaires étrangères a déjà accusé l’Ukraine de censure. C’est ce qu’a déclaré le 7 mars la ministre autrichienne des Affaires étrangères Karin Kneissl.

Le journaliste autrichien Christian Wehrschütz a travaillé à plusieurs reprises sur le territoire de la République Populaire de Donetsk, couvrant le conflit dans le Donbass depuis le tout début.

L’interdiction faite à Wehrschütz, comme à tout autre journaliste, d’entrer en Ukraine porte gravement atteinte à la liberté des médias.

Mais nous espérons qu’après les élections en Ukraine, la situation de la liberté d’expression s’améliorera.

Nous appelons la communauté internationale, la mission de l’OSCE et les autres organisations internationales et de défense des droits de l’homme à exercer une influence décisive et ferme sur les autorités ukrainiennes afin de résoudre cette situation et de prévenir les actes de censure et les restrictions à la liberté des médias en faveur des intérêts politiques des autorités de Kiev.

Appel de Christelle Néant :

