Ces feux de forêt qui confortent Trump ou l’histoire de l’arbre qui gâche la forêt

Trump n’est à son premier coup. La Californie qui vote de plus en plus démocrate et qui selon le très conservateur chef de la Maison Blanche serait Sodome et Gomorrhe des temps modernes est dans son viseur.

Toujours dans le feu de l'action

Lorsqu’au nom de son slogan « L'Amérique d'abord », Donald Trump a annoncé, le 1er juin 2017, que son pays « n'honorerait pas l'accord de Paris sur le climat », ce qui lui valut une réaction de son homologue Emmanuel Macron qui lui répondit du tac au tac que le retrait étasunien de la Cop 21 était « une faute pour l'avenir de la planète », le locataire de la Maison Blanche le plus controversé de l’histoire des Etats-Unis ne parlait pas en l’air. « Les Etats-Unis vont se retirer de l'accord de Paris sur le climat », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il ne « voulait rien qui puisse se mettre en travers » de son action pour redresser l'économie américaine. « J'ai été élu pour représenter les habitants de Pittsburgh, pas de Paris », a encore martelé le président républicain. Il faut dire que Trump avait sa petite idée sur le sujet, mais il peinait à donner des exemples concrets pour étayer ses choix bruts et brutaux, jugés anti-écologiques pour l’ensemble de la planète. Plus maintenant. Le brasier californien qui dure depuis plusieurs jours est venu le conforter dans son climato-scepticisme. Du pain bénit pour un Donald Trump qui ne cesse de répéter que la théorie du réchauffement climatique est une invention des Chinois pour nuire à l'Occident en le poussant à réduire son activité industrielle alors que la leur continue de carburer à plein régime. Quand des milliers de pompiers continuent de lutter contre des flammes impressionnantes, les plus meurtrières de l'histoire de la Californie (d’après un dernier bilan Comment ça marche ? établi ce dimanche, « 76 personnes sont mortes » et le nombre de disparus, « incluant possiblement des personnes qui ont échappé aux flammes et ignorent qu'elles sont depuis portées manquantes », est passé de 631 jeudi à 1011), Trump, comme à son habitude, choisit sans hésiter de se jeter dans le feu de l'action avec un tweet.

L’ARBRE QUI GÂCHE LA FORÊT

Depuis Paris où il s’était déplacé pour le centenaire de l’armistice du 11 Novembre, Donald Trump a donc décidé de s'exprimer sur ces incendies qui ravagent la Californie. Sans empathie aucune, il a choisi de tacler les responsables de la gestion forestière de l’Etat le plus peuplé des Etats-Unis, menaçant même de les priver des financements fédéraux ! « There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments ! » Traduction approximative : « Il n'y a aucune raison à ces incendies de forêt massifs, meurtriers et coûteux en Californie, si ce n'est que la gestion des forêts est si mauvaise. Des milliards de dollars sont donnés chaque année, avec tant de vies perdues, le tout en raison de la mauvaise gestion des forêts. Remède maintenant, ou plus de paiements de la Fed ! » Trump n’en est pas à son premier coup. La Californie, qui vote de plus en plus démocrate et qui selon le très conservateur chef de la Maison Blanche serait Sodome et Gomorrhe des temps modernes, est dans son viseur. Lundi 6 août dernier, il a publié un tweet dénonçant l’influence néfaste des lois sur l’environnement, antérieures à son arrivée à la Maison Blanche : en clair, Trump pense que trop d’arbres augmentent le risque d’incendie et l’amplifient, exactement ce que disaient les « dendrophobes » en France qui considèrent que le fait de planter des arbres sur les bords des routes est responsable de la mort d’automobilistes qui les heurtent. « Les feux de forêt en Californie sont amplifiés et aggravés par les mauvaises lois environnementales qui ne permettent pas d’utiliser correctement des quantités massives d’eau facilement accessibles », assure l’ex acteur de téléréalité. Ainsi va Trump. Chaque occasion, heureuse ou malheureuse, est bonne à saisir pour que triomphe son slogan et surtout pour épater ses troupes. Un drone de l’US Navy pris entre les pales d’une éolienne pour décrier les énergies renouvelables est peut-être le prochain épisode.

http://chankou.over-blog.com/2018/11/ces-feux-de-foret-qui-confortent-trump-ou-l-histoire-de-l-arbre-qui-gache-la-foret.html