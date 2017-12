Ces partisans de l’ouverture fermés et totalitaires

Il y a un peu plus d’un an, après la déconvenue du Brexit, The Economist faisait un dossier positionnant le débat public comme un choix entre les « ouverts » et les « fermés ». Si, aux Etats-Unis, c’est le second camp qui a plutôt prévalu (encore qu’avec Trump, tout est relatif et superficiel), ce qui frappe depuis, c’est à quel point les dits partisans de l’ouverture sont fermés.

Des ayatollahs intolérants, méprisants, et antidémocratiques

Mais ce qui est frappant quand on prend un peu de recul, c’est le caractère profondément fermé de ces dits partisans de l’ouverture. N’y-a-t-il pas finalement plus fermé que Libération ou Le Monde sur bien des sujets , qui traitent tous les opposants à leurs idées comme des imbéciles, quand ils n’y voient pas des nazillons en herbe ? Cela rappelle le débat sur Maastricht, où Le Monde ne faisait pas dans la nuance dans le traitement du débat politique, avec un parti-pris digne des médias de régimes autocratiques , quand le Figaro avait une approche finalement beaucoup plus ouverte, ouvrant ses pages aux partisans comme aux opposants. Au final, Marine Le Pen n’est-elle pas plus ouverte d’esprit qu’eux ?