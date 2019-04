Ces universités étasuniennes, triplement oligarchiques

Certains ne retiennent que leur renommée et leurs classements internationaux souvent flatteurs. Pour qui creuse un peu, leur prix totalement extravagant, qui barre la route des études supérieures aux classes populaires, en fait un obstacle majeur à la mobilité sociale. Le récent scandale sur l’achat de places dans les meilleures universités en révèle d’autres aspects oligarchiques.

Un mur d’argent qui devient corrupteur

En clair, ces universités qui font rêver sont triplement oligarchiques : non seulement leur coût exorbitant en prive de la possibilité d’accès à beaucoup d’étudiants issus des classes populaires , mais leurs procédures d’admission byzantines semblent favoriser trop fortement la reproduction sociale, avec une chance de réussite trois fois plus importante pour les enfants d’anciens élèves à niveau équivalent. Et pour couronner le tout, dans le passé, il a été possible pour les plus riches de littéralement acheter des places pour leurs rejetons, comme le montre le récent scandale . Bref, avec leur système universitaire, les Etats-Unis ont un triple mécanisme oligarchique qui efface le rêve étasunien.