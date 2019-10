Chili : Le projet de Loi de Camila Vallejo et Karol Cariola approuvé !

Alors que le pays vit une crise sans précédent, la Chambre des députés a approuvé l’idée de réduire de 45h à 40h, les heures de travail au Chili. Par 88 voix pour, 24 contre et 27 abstentions, la Chambre approuve en général le projet de réduction de la journée de travail hebdomadaire. Ce projet de Loi fut porté par Camila Vallejo, ex-leader étudiante et députée de La Florida et Karol Cariola. Toutes deux reçurent des éloges de l'agence américaine Bloomberg les comparant à Alexandria Ocasio-Cortez.

« Il ne s'agit pas d'aller contre le gouvernement, mais d'aller en faveur des familles de travailleurs. » a immédiatement prévenu Camila Vallejo à l’annonce du résultat des votes. Dans l’un de ses tweets, l’ex-leader étudiante a déclaré : « Il a été approuvé en général # 40Horas !! Nous savons que cela ne suffit pas et que le vrai changement doit être accompagné par une # Assemblée constituante pour une # nouvelle constitution, mais nous sommes sur la voie de rendre justice aux travailleurs du Chili. » Dans son allocution au parlement, Camila Vallejo assura que « des études nationales et internationales montrent que ce projet n’affecte ni la productivité, ni l’emploi". Principale crainte du gouvernement conservateur de Sébastian Piñera. Vallejo a déclaré avoir en permanence invité le gouvernement à raisonner cette proposition, mais que celle-ci avait été systématiquement rejetée : « J'appelle à approuver ce projet pour la dignité humaine, mais aussi à approuver le début d'un processus constitutionnel » déclara-t-elle en défendant son projet de Loi tout en poursuivant : « Ce gouvernement ne comprend pas ce que les enfants ont compris : la solidarité. L'inquiétude de voir leurs parents submergés par le coût de la vie »

Le projet de Loi de Camila Vallejo a fait l’objet de divers reports, le gouvernement en place le jugeant inconstitutionnel et lui préférant une réduction à 41 heures. Hasard du calendrier, ce projet de Loi fut discuté ce jeudi 24 Octobre alors que le pays est en crise. Signe intéressant, à l’issue du vote, plusieurs députés de droite appartenant à la coalition politique ChileVamos ! de Sébastian Pinera ont félicité l’initiative de la jeune députée. La prouesse de celle-ci étant d’avoir réuni autour de son projet de Loi, à la fois des députés de droite et de gauche. Dans une interview, elle expliqua que : « Le projet est progressif pendant 1 an pour les grandes entreprises et 5 ans pour les PME. S'il est approuvé cette année, il entrera en vigueur en 2020, mais cela dépend du Sénat et du gouvernement. »

Dans l’hémicycle du Parlement chilien résonna le chant « Le Chili s’est réveillé ! » Sur les réseaux sociaux, les chiliens demandent d’autres réformes sociales et surtout, veulent que les politiciens dépassent le clivage gauche-droite afin de trouver une issue à la crise.

Un hashtag maudit

Le hashtag #EstoPasaEnChile devint viral. Impossible pour le gouvernement chilien de masquer ce qu’il se vit dans les rues du pays et celles de Santiago. Les chiliens sortent leur Smartphone filmant la réalité, et surtout l’horreur. Ce 24 Octobre, la Haut-Commissaire aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet a annoncé l’envoi d’une mission au Chili afin de vérifier les allégations concernant les violations des droits humains : "Après avoir suivi la crise au Chili depuis le début, j'ai décidé d'envoyer une mission de vérification pour examiner les allégations de violations des droits de l'Homme" formula-t-elle dans un tweet. Précisant que "les parlementaires et le gouvernement (chiliens) avaient tous exprimé le désir d'une mission des droits de l'Homme de l'ONU". Plutôt dans la journée, des parlementaires chiliens lui avaient envoyé une lettre lui demandant d'agir en ce sens.

Choqués, plusieurs invités à la COP25 se solidarisent avec les chiliens

Depuis leur bateau, l’équipe des européens naviguant en direction du Chili pour assister, avec Greta Thunberg, à la Cop25, prennent position. Ils se solidarisent avec le peuple chilien, mais pas seulement eux. Plusieurs politiciens étrangers également invités à la Cop25. Démontrant qu’ils ne sont pas dupes et suivent ce qu’il se passe sur place. Les deux journées de grève nationale convoquées par la Centrale Unitaire des Travailleurs (CUT) se déroulèrent dans le calme et la tranquilité. Circulent les premiers chiffres d'une participation de 6 millions de chiliens. Les manifestants avaient deux demandes principales : retrait des militaires des rues du Chili et plus de justice sociale. Les premiers sondages démontrent que 83,6% de la population soutient les manifestations. L'approbation du gouvernement de droite tombe lui à 13%.

