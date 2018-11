Chine, la recherche scientifique au service de quoi ?

La Chine attire de plus en plus les regards sur le bienfondé de ses recherches scientifiques. Notamment en matière de recherche marine.

Des scientifiques chinois veulent mener des recherches dans les eaux américaines - Washington devrait-il les laisser faire ?

Ces dernières années, des scientifiques chinois - et les agences gouvernementales qui les soutiennent - ont fixé leur regard sur les eaux américaines, en particulier celles situées près du territoire américain de Guam. Cela a soulevé des questions sur la capacité de la politique actuelle à protéger de manière adéquate les intérêts des États-Unis.

La marine de l’Armée de libération du peuple (PLAN) n’est pas le seul élément de la puissance maritime chinoise exploitant les grandes voies navigables du monde. Aujourd'hui, les navires de recherche océanographique chinois opèrent couramment dans des zones d'importance stratégique de la région indo-pacifique. Depuis les plateformes de la grande flotte de navires de recherche chinois, les scientifiques chinois poursuivent leurs programmes de recherche dans de nouveaux lieux exotiques : Madagascar, la Micronésie, Benham Rise dans la mer des Philippines, la Mer d'Arabie et la zone de fracture Clarion-Clipperton (française) au sud de Hawaii.

L’expansion rapide des activités de recherche océanographique en Chine hors de la région - ou « océan lointain » - soulève d’importantes questions pour les pays indo-pacifiques. De nombreux lieux d’intérêt pour les océanographes chinois se situent dans la zone économique exclusive de deux cents milles marins d’autres pays. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) habilite les États côtiers à décider d'autoriser ou non la recherche scientifique marine (RSM) dans leurs zones économiques exclusives. Devraient-ils approuver la RSM chinoise ? Si oui, dans quelles conditions ? Et si les scientifiques chinois ne font pas ce qu'ils disent faire ? Quels sont les risques de l'ignorance ?

Pays indo-pacifique et État doté de la plus grande zone économique exclusive au monde, les États-Unis sont confrontés aux mêmes questions. Ces dernières années, des scientifiques chinois - et les agences gouvernementales qui les soutiennent - ont fixé leur regard sur les eaux américaines, en particulier celles situées près du territoire américain de Guam. Cela a soulevé des questions sur la capacité de la politique actuelle à protéger de manière adéquate les intérêts des États-Unis.

La politique américaine consiste depuis longtemps à ouvrir les eaux de la zone économique exclusive des États-Unis aux activités des scientifiques étrangers. Dans de nombreux cas, il n’exige même pas de permis ou de préavis pour entreprendre une RSM. Bien que cette politique soit admirable pour son engagement ferme en faveur de la liberté maritime, cette approche expose les États-Unis à l’exploitation par la République populaire de Chine (RPC), un concurrent stratégique au programme océanique très différent de celui américain.

La RSM de l'océan lointain chinoise sert directement les intérêts de l'État, y compris les intérêts de la sécurité. Nombre de ces opérations s'apparentent davantage à des "enquêtes militaires", similaires aux travaux effectués par les navires de mission spéciale de la marine américaine tels que le USNS Bowditch. Bien que les enquêtes militaires ne soient pas illégales, le fait que la Chine les dissimule sous le costume de RSM nuit aux intérêts des États-Unis d’au moins deux manières. Cela empêche les États-Unis d’évaluer avec précision l’échelle et le contenu des efforts de collecte de données chinois. En outre, cela porte atteinte aux intérêts des États-Unis pour la liberté maritime en permettant à la Chine de poursuivre des objectifs militaires sans rendre ces libertés réciproques aux États-Unis et aux autres États-nations. Pour contrer ces possibles effets néfastes, Washington envisage de faire valoir avec plus de vigueur ses droits aux États côtiers en vertu de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer.