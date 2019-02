Chine, nouveau centre mondial de l’espionnage de masse (Partie 1 - Politique étrangère)

​Pendant longtemps, les Chinois se sont intéressés de près à l’industrie, aux infrastructures, aux évolutions scientifiques, aux brevets, au monde universitaire et au milieu dirigeant français. De nos jours, le(agence de sécurité et de renseignement civil de la République Populaire de Chine) a clairement accru ses prérogatives politiques et géopolitiques. Le service a la particularité de traiter ses sous-traitants régulièrement depuis des pays tiers et non sur le territoire national comme le font d’autres grandes puissances. L’état des lieux qui suit nous permettra de mieux rebondir sur le modèle de cybersurveillance sophistiqué chinois dans notre prochain numéro. Place aux récentes affaires d’espionnage de la Chine à l’étranger.En France, deux anciens agents de la) ont été mis en examen et écroués en décembre 2017. Ils sont soupçonnés d’avoir transmis des informations sensibles sur les méthodes de travail du service de renseignement extérieur français au). Si l’Élysée est toujours en alerte face aux espionnages chinois et encore récemment russe , les gouvernements successifs communiquent peu sur la surveillance de masse de laou alors avec des pincettes stériles.Fin 2017, le parlementaire travailliste australien Sam Dastyaria a dû démissionner après avoir exprimé à un homme d’affaires chinois qu’il était dans la ligne de mire des services de renseignement de son pays. Il y a deux ans déjà, les services de renseignement d’Australie avaient alerté en vain des membres dirigeants duetà propos de dons de deux milliardaires liés à Pékin. Une investigation a finalement été initiée en juin 2017 à l’initiative du Premier ministre Malcolm Turnbull. La loi réglementant l’espionnage et les dons venant de l’étranger devient de plus en plus rigide en Australie pour lutter contre les risques de vols d’informations.Les États-Unis sont naturellement à l’affût de toute ingérence chinoise et n’hésitent pas à le faire savoir en médiatisant les espions de l’empire du Milieu pris la main dans le sac. Dès 2012, leaurait découvert dans le bagage de Jerry Chun Shing Lee, un citoyen naturalisé américain et ex-agent de la, des carnets avec des indications sur des employés et informateurs de ce service de renseignement civil américain. Six ans plus tard, en janvier 2018, le concerné est officiellement arrêté pour espionnage au profit de la Chine . En mai dernier, un autre ancien agent de las’est fait pincer en train de rassembler des informations secrètes afin de les transmettre au PCC . Un mois plus tard, Kevin Mallory, également ex-employé de laet de la(service de renseignement militaire), a été reconnu coupable d’espionnage par un jury fédéral de l’État de Virginie pour avoir transmis des documents confidentiels au gouvernement chinois. Mallory avait été contacté sur le réseau social professionnel LinkedIn pour se rendre plusieurs fois à Shanghai par la suite.Ron Rockwell Hansen, encore un ex-officier de l’agence américaine de renseignement militaire, avait été arrêté un peu avant pour des accusations d’espionnage au service des mêmes Asiatiques. Pékin a nié en bloc communiste. Il y a peu, Ji Chaoqun, un jeune Chinois de 27 ans arrivé aux USA avec un visa d’étudiant, a été accusé d’être un sous-traitant du gouvernement chinois. Arrêté le 26 septembre 2018 à Chicago, il aurait essayé de débaucher des scientifiques et ingénieurs américains après avoir réussi à intégrer l’armée de réserve US. Il est précisément soupçonné de collecte de données biographiques de huit citoyens, dont certains liés à la Défense étasunienne, au profit de Pékin. Un des officiers traitants de Ji Chaoqun a reconnu son activité d’espion lors de sa détention.

Ces précarités africaines ont donné les moyens à Huawei de dominer le secteur téléphonique sur le continent, avec ses réseaux 3G/4G, des fibres télécoms et des téléphones portables, dont il possède 15 % du marché. Dans le domaine de l’intelligence artificielle,, acteur chinois majeur du secteur, s’est lié contractuellement avec le gouvernement du Zimbabwe pour mettre en place une reconnaissance faciale des individus aux aéroports et aux frontières. Un système qui sera élargi à grande échelle. Des programmes pilotes vont être lancés dans l’objectif de faire de ce pays une « Silicon Valley africaine » avec des technologies chinoises. Fausse bonne idée. L’année dernière déjà, le chinoisavait obtenu un marché pour la commercialisation de caméras de surveillance au Zimbabwe.En Belgique, la(service de renseignement civil) a expulsé en 2018 un Chinois travaillant depuis plusieurs années à l’) de Louvain. Il serait un collaborateur de l’État chinois chargé de récolter des connaissances scientifiques et technologiques, ce qu’il a démenti. Dehors quand même. Un autre ressortissant du pays asiatique de 37 ans a été arrêté à Bruxelles en avril dernier pour soupçon d’espionnage industriel . On l’accuse d’avoir soudoyé un ingénieur de l’américainafin de soutirer des informations sur un nouvel alliage entrant dans la fabrication de turbines de réacteurs d’avion. Les USA ont demandé son extradition. Lors de l’interpellation, l’intéressé était accompagné d’un de ses compatriotes qui détenait 6 000 $ et 6 000 € euros en liquide. Ce dernier, qui n’a pu indiquer la provenance des fonds, a été relâché, mais inculpé pour blanchiment d’argent.Ishiang Shih, un chercheur de l’à Montréal (Canada), a été soupçonné cette année d’être un acteur d’un vol de technologie américaine sensible au profit de la Chine. Il aurait utilisé son laboratoire de recherche pour analyser un échantillon de circuits électroniques MMIC (circuit intégré monolithique hyperfréquence), particulièrement utilisés dans les équipements radars de l’armée US. Une belle histoire de famille, car son frère, Yi-Chi Shih, a également été épinglé par lela semaine d’avant, soupçonné de vouloir obtenir cette fameuse technologie, dont une partie aurait déjà été envoyée, illégalement bien sûr, en Chine.Christopher Wray, directeur du, juge à ce propos que la menace la plus importante dans le domaine de l’espionnage économique provient de l’empire du Milieu. Selon lui, aucun secteur n’est épargné , « des graines de maïs de l’Iowa aux éoliennes du Massachusetts » (Radio Japon international, le 20/07/18). Le spécialiste chinois de l’éoliena été condamné par la justice US en janvier 2018 pour hold-up de propriété intellectuel le à l’Américain. Client majeur de ce dernier, la compagnie chinoise leur a spolié la technologie de pointe pour produire ses propres turbines améliorées. Le dédommagement totalise 800 M $ à payer pour. Un cas similaire de vol de brevet avait déjà eu lieu en octobre 2011, lorsque la société énergétiqueavait porté plainte contre le chinois. Plus subtilement, la Chine tenterait d’ accéder à la technologie et à la propriété intellectuelle américaines par l’entremise d’académiciens et de coentreprises (joint-ventures).Les géants chinois du secteur de la vidéosurveillance, Hikvision (18 000 employés, coté à plus de 20 Mds $ en Bourse et implanté dans 17 pays) et Dahua Technology (22 bureaux à l’international et des ventes dans plus de 180 pays) sont respectivement numéro 1 et 2 mondiaux dans ces équipements. Hikvision a pour principal actionnaire la société publique, China Electronics Technology Group Corporation (fondée en 2002 par le gouvernement). Les USA sont également assez inquiets des failles, accidentelles ou intentionnelles, de ce genre d’équipements. Hikvision a donc été rayée de la liste des fournisseurs agréés pour équiper les organismes gouvernementaux US. Les caméras de la firme étaient par exemple utilisées par la police de Memphis (Tennessee) ou plus dangereux encore dans une base militaire du Missouri.En s’appuyant sur 17 sources proches du renseignement et des entreprises, Bloomberg Businessweek a annoncé le 4 octobre 2018 que des espions chinois auraient infiltré la chaîne logistique de(entreprise de matériel informatique). Des puces installées par une unité de l’seraient donc présentes dans du matériel utilisé par une trentaine d’entreprises et des agences fédérales américaines. Les concernés nient ou ne préfèrent pas commenter pour le moment.[cf. notre dossier sur l’entreprise ] a admis avoir partagé les données de ses utilisateurs avec les Chinoisou encore. Les accords depassés avec les sociétés chinoises permettaient à ces dernières d’obtenir des éléments détaillés sur les utilisateurs de leurs appareils , comme des informations sur leurs proches, leurs études, leur parcours professionnel, leur situation de famille, leurs centres d’intérêt… Des clauses similaires avaient été passées avec le Canadien de la téléphonieà l’époque.Les États-Unis, de même que l’, ont particulièrement en ligne de mire les géants de la téléphonieet, deux des plus grandes firmes chinoises du secteur des télécoms. Et c’est compréhensible : Huawei (troisième plus gros vendeur de smartphones au monde, présent dans 170 pays) traîne une réputation d’espion industriel et de pompeurs de données des pays et consommateurs auxquels il vend ses routeurs (Diplomatie les grands dossiers n° 44, avril-mai 2018, p.31). Le fondateur et patron de, Ren Zhengfei, est d’ailleurs un ancien ingénieur et officier de l’. Un C.V. qui, en soi, fait frissonner tout républicain américain qui se respecte.