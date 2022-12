Chine : pourquoi le peuple est-il en pleine révolte ?

Oh là là là là la Chine

.

Le conte de fée dont sont à nouveau bercées les populations d’occident, choyées par toutes les attentions de la propagande bienveillante chargée de les mettre en garde tout en leur distribuant des pilules d’oublis concernant tout ce qui contrarie leurs intérêts. Et qui pourrait troubler l’hypnose collective espérée.

Il y a de nouveau l’empire du mal et l’empire du bien et il faut choisir son camp si on est quelqu’un de bien. Dit comme cela qui va choisir l’empire du mal risquant sa réputation, sa carrière et se faire renvoyer dans des coulisses obscures ?

Les déclarations moralisatrices et leurs répétitions sont bien suffisantes pour les temps de cerveaux disponibles déjà fortement sollicités que nous sommes. Pas besoin donc ici de journalistes ou savants indépendants donnant leurs sources et les moyens d’y accéder. Ce serait superflu et assurément du temps perdu. Personnellement je ne sais pas grand-chose sur ces sujets et je suis surpris de l’insistance et de l’empressement de ceux qui disent ou croient savoir.





Pas de questions à se poser quand l’inspirateur du conte dont la vocation est de nous protéger contre nous-mêmes comme il se doit , surveille les téléphones de nos dirigeants ou confisque la vente entre autres de beaux sous-marins dont nous sommes à juste raison bien fiers. Si les chinois l’avaient fait, au moins la foudre et l’excommunication eussent été brandies et le tonnerre résonnerait encore. Je connais bien des journalistes et des politiciens qui auraient été consumés par l’indignation. Pauvres d’eux. C’est cela l’intérêt des contes, dire où est le bien et le mal sans que cela ne se discute.

S’il s’agissait de nous informer et nous faire réfléchir sérieusement sur tous ces sujets et bien d’autres, alors toute une partie des propagandes serait obsolète et bien des gens devraient se recycler pour pouvoir continuer de travailler.

C’est drôle cela ressemble à la morale d’une fable, presque un conte.

L’Europe n’a pas besoin pour exister et déployer toutes les composantes de sa souveraineté d’un ennemi dans et hors de son espace géographique, suscité et acculé par une puissance mondiale extérieure qui a déjà fort à faire pour régler ses propres problèmes.

A l’évidence le monde est déjà multipolaire. Construisons une confédération européenne des états-nations qui sera le partenaire souverain et sans naïveté de tous les autres travaillant dans des rapports réciproques équilibrés et complémentaires. Donnons-nous les moyens de notre souveraineté en respectant celle des autres. Œuvrons à une diplomatie des peuples et nations non alignés.





C’est à notre portée, sinon notre ami si pressant ne se donnerait pas tout ce mal.Il s’agit juste de sortir de l’impasse dans laquelle nous ont mis la 1ère et la seconde guerre mondiale.Il serait temps.