CHINE : Xi Jingping vers un 3ème mandat malgré les Oïghours et Taïwan : POURQUOI ?

Après avoir obtenu le vote lui permettant de dépasser la limite de 2 mandats Xi Jingping était sur la sellette car après le retour forcé de Hong Kong dans le giron de la mère patrie son maintien semblait être lié au retour rapide de Taïwan, vieille possession japonnaise, dans l'empire du Milieu. Poutine, son compère en coups tordus, récupèrerait l'Ukraine, à la barbe des occidentaux avachis et décadents, et Xi deviendrait le nouvel empereur chinois en récupérant, sans coup férir, Taïwan ! La réalité n'a pas suivi les prédictions ou les prévisions : et Xi va être à nouveau confirmé au poste suprême : quelles sont les raisons cachées ?

Les raisons cachées de l'inaction de Xi :

Le premier point est lié aux élections récentes à Taïwan : en affirmant que les partisants de la réunification pacifique avec soumission induite au pouvoir central de Pékin, allaient gagner les élections, les Taïwanais ont réagi en donnant le pouvoir au parti indépendantiste : c'est un camouflet pour le retors Xi, aimable manipulateur !

La second point c'est l'effondrement de l'armée russe en Ukraine : certes l'armée russe s'est révélée en piètre état, mais les soldats russes ne comprennaient pas la nécessité de tuer leurs frères ukrainiens, ni celle de se faire tuer ! Les Taîwanais sont considérés, selon la propagande chinoise, comme de vrais chinois : alors la destruction de Taîwan et le massacre de ses habitants, avec le risque d'une résistance patriotique locale comme en Ukraine, devient inconcevavle pour la grande masse des chinois !

Les raisons du maintien de Xi :

A- L'intégratio/assimilation des diverses minorités ethniques (une bonne dizaine) est un impératif pour la stabilité de l'empire communiste.

- au Tibet, après une longue période de mise au pas par la force et par l'immigration massive de population Han, le Tibet ne pose plus de problème majeur, les religieux étant réduits à des minorités "folfloriques".

- beaucoup de petites minorités ont disparus sous la masse des hans : ils ne subsitent que dans des spectacles folkloriques ;

- les Mandchous et les Mongols de Mongolie intérieure sont caressés dans le sens du poil : ils ont aussi construit la Chine, dans le passé, lors de certaines conquêtes et se sont alors fondus dans le grand empire.

- enfin, les Oïghours et quelques petites minorités, tous de confession musulmane sans liens ethniques avec les hans, et de langue et de culture dites "turkophones" proches des kazakhs, posent de graves provblèmes d'intégration dans le moule "han" communiste, et sont considérés comme une base potentielle du monde islamiste à la conquête de la planète ! Alors, d'une part les manifestations d'autonomie culturelle, éducative, religieuse sont fermement réprimées par le pouvoir central et d'autre part ce même pouvoir mène une politique ferme d'éradicationn/soumission ! Le XinJiiang, région classée "autonome" de la Chine, peuplée d'une dizaine de millions de oüighours, renferment des ressources fossiles importantes : il faut donc contrôler et dominer cette région. Pour cela Xi a maintenu et renforcé les plans d'intégation forcée et d'éradication de la culture et religion musulmane sans la moindre condamnation d'envergure des grands pays islamistes et des pays occidentaux (Russie incluse). Les principales mesures appliquées avec force et détermination sont :

+ pas d'accès aux études supérieures pour les minorités ouighoures non "converties" à l'assimilation han : les cadres des mouvements de contestation sont formés dans les universités des pays musulmans voisins.

+ les postes administratifs sont réservés aux hans immigrés au XinJiang, (administrations et enseignement),

+ les manifestants sont arrêtés et emprisonnés et parfois torturés selon les circonstances,

+ les femmes ouïghours sont stérilisées, pas encore dans leur totalité : les dociles pour les mariages mixtes sont félicitées.

+ enfin un grand programme d'éducation/formation professionnelle, regroupe (dans des "centres spécialisés") environ un million de gens pour un reformatage culturel, politique (hors de la religion islamique), et professionnel. Ce dernier point permet dans des usines centres de formation de faire fabriquer, à moindre coût, des produits destinés en partie à l'exportation, en particulier des vêtements qui n'exigent qu'une faible durée de formation, alors que la durée de séjour est de l'ordre de plusieurs mois si ce n'est une année ! Les ONG moralistes des pays occidentaux manifestent. Certains politiques suivent mollement, surtout en terres islamistes, et les industriels/commerçants sont aux abonnés absents (pour ceux qui sont mis en cause !). Le programme de Xi est une réussite à son actif !

B- Le contrôle étatique des 1400 millions de Chinois, ayant une tendance naturelle à prendre quelques petites libertés individuelles dans leurs comportements, a été systématiquement mis en place (le plus gros est réalisé dans les villes et agglomérations) et peut être mis au crédit du Président Xi.

- La démonstration en a été faite et/ou expérimentée lors des divers confinements liés à la Covid-19, avec des villes jusqu'à plus de 20 millions d'habitants totalement sous cloche, avec quelques manquements des dispositifs d'alimentation des habitants : certains se sont révoltés, d'autres, privés de nourriture se sont même défenestrés, mais globalement "BigBrother" chinois (et les cellules stériles d'approvisionnement et de surveillance) a été à la hauteur !

- Toutes les caméras (des centaines de millions) destinées à "fluidiser" le comportement des chinois, sont très bien intégrées dans les ordinateurs du BigBrother : les programmes répressifs (parfois de récompense) touchent chaque chinois dans sa vie quotidienne, dans ses mouvements extérieurs. De même dans le suivi de ses communications sur ses mobiles ou sur ses ordinateurs personnels ou d'entreprises : les petits écarts (tels traverser la rue hors des passages protégés ou au rouge) sont sanctionnés par des privations sur les possibles délpacements ou par des prélèvements sur le compte bancaire. En cas d'utilisation de mots "interdits" (liberté, démocratie,...) les sanctions pénales suivent rapidement !

- Le Président Xi, dans ce domaine fondamental pour la survie du régime communiste spécifique à la Chine Populaire s'est montré efficace dans l'empire chinois, surtout sans s'attirer les condamnations ou les remarques des pays occidentaux, clients indispensables au bon bonctionnement de l'économie chinoise : en cas de forte crise économique la sabilité chinoise n'est pas certaine, ce qui impose une certaine souplesse dans les relations internationnales, telle que la modération dans le conflit ukrainien !

Alors tout baigne pour le Président Xi JingPing pour briguer avec succès un troisième mandat !