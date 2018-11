Cinq jours de tirs et de bombardements des FAU sur Sakhanka (RPD)

Du 25 au 30 octobre, nous nous sommes rendus à Sakhanka (dans le sud de la République Populaire de Donetsk), afin de mener une mission humanitaire puis d’évaluer l’évolution de la situation en termes de violations du cessez-le-feu par l’armée ukrainienne.

Arrivés le 25 octobre, nous sommes allés livrer des fruits (bananes et mandarines) aux 29 enfants de l’école du village (qui a déjà été prise pour cible plusieurs fois par l’armée ukrainienne). La vidéo complète de l’action humanitaire sera publiée sous peu.

Nous sommes ensuite restés cinq nuits sur place pour voir si les tirs et bombardements de l’armée ukrainienne se poursuivaient de manière régulière.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que le bilan en termes de tirs et de bombardements sur ces cinq jours n’est pas des plus brillants.

Si l’armée ukrainienne n’a heureusement pas tiré sur les zones résidentielles et s’est contentée de tirer sur les positions de la milice populaire de la RPD situées en dehors du village, les tirs ont été permanents.

Pendant cinq jours et cinq nuits, des tirs se sont fait entendre de manière régulière. Plus espacés en journée (et donc plus difficiles à filmer), et plus intensifs de nuit, ces tirs n’ont laissé aucun répit aux habitants et aux soldats.

Écouter un extrait de ces tirs filmés pendant ces cinq jours :

Au total sur ces cinq jours, la zone de Sakhanka a subi près d’un sixième des violations commises par l’armée ukrainienne sur l’ensemble de la ligne de front de la RPD, et a reçu un total de 151 munitions (d’un calibre supérieur à 12,7 mm) dont :

– 17 obus de char d’assaut de 125 mm ;

– 30 obus de mortier de 120 mm ;

– 22 obus de mortier de 82 mm ;

– 35 tirs de véhicule de combat d’infanterie (BMP-1) ;

– 29 tirs de lance-grenades automatique.

Il faut ajouter à cela tous les tirs de mitrailleuse lourde, de fusils de snipers et autres armes légères.

Ce total ne tient pas compte des tirs sur les positions situées près des villages environnants (Kominternovo, Leninskoye et Oktiabr).

Si on ajoute les munitions tirées par l’armée ukrainienne sur ces villages alentours, on atteint le chiffre de 404 munitions tirées sur cette petite zone située en face de Marioupol et Shirokino en cinq jours.

Le tout, alors qu’un cessez-le-feu est censé être en vigueur et que l’Ukraine et ses patrons occidentaux prétendent que Kiev respecte les accords de Minsk… De leur côté, les soldats de la RPD appliquent strictement les ordres qui sont de ne pas répondre à ces tirs de provocation.

Bien que ces tirs n’aient pas touché les zones résidentielles, l’usage intensif des chars d’assaut le soir du 28 octobre a marqué les habitants (audibles à partir de 4’14 dans la vidéo ci-dessus). Le lendemain lorsque nous avons croisé Lioudmilla (la femme que nous avions aidée il y a quelques mois en arrière), cette dernière m’a dit avoir été terrifiée par ces tirs et s’être réfugiée dans sa cave au cas où.

Durant ces cinq jours heureusement, aucun de ces tirs n’a atteint d’habitations ni de civils, évitant destructions et victimes. Mais aucune désescalade ne se profile à l’horizon alors que l’hiver s’installe, et rien ne garanti que les prochains bombardements de l’armée ukrainienne ne toucheront pas de nouveau les zones résidentielles.

Christelle Néant

