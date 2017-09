Colombie : les FARC dans l’arène électorale

Pour les FARC, la lutte finale sera électorale ou ne sera pas. En décembre 2016, la plus ancienne guérilla marxiste au monde avait déposé les armes aux termes d'un accord conclu avec le gouvernement colombien de Juan Manuel Santos et ratifié par le Congrès. Les membres des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie ont progressivement désarmé et intégré la vie civile. Le mouvement politique s'est réuni pour son premier congrès le 27 août dernier afin de donner un nom, un emblème et une plate-forme programmatique à leur nouveau parti. La majorité des 1200 délégués présents a opté pour la « Force Active Révolutionnaire Commune », ce qui nous donne pour acronyme...la FARC . Nous n'épiloguerons pas davantage sur le nouvel emblème du mouvement, à savoir une rose !

Rodrigo Londoño dit « Timochenko » dirigeant historique des FARC et désigné président du nouveau parti le 1er septembre dernier

L'accord de La Havane prévoit de réserver 5 sièges de députés et de sénateurs au nouveau parti. A court terme, l'ambition de la FARC , qui conserve les orientations radicales de l'ex-guérilla, est de former une large coalition alternative en vue des élections présidentielles et législatives de 2018. Il est pratiquement exclu que les ex-guérilleros présentent leur propre candidat à la magistrature suprême, leur stratégie étant de soutenir l'aspirant le mieux placé désireux de conserver l'accord de paix. La FARC mise davantage sur les législatives mais là aussi la partie ne promet rien d'aisé car, sans parler du très fort rejet populaire des FARC, le créneau de la gauche colombienne est déjà pour le moins saturé et fragmenté.

Alors que l'opposition de droite brandit déjà le spectre du « castro-chavisme », les précédents historiques dans les pays voisins d'Amérique Centrale montrent que les anciens combattants de guérillas se sont généralement reconvertis dans ce qu'ils savaient faire : les sociétés de sécurité privées et le banditisme...

