Les systèmes antichars Javelin que les États-Unis vont fournir à l’Ukraine n’aideront en rien Kiev à gagner une campagne militaire dans le Donbass.

C’est ce qui a été déclaré par le commandant de la brigade internationale Piatnachka, Akhra Avidzba (surnommé « Abkhaze »), au vidéo blogueur ukrainien et ancien participant de la prétendue OAT, Alexandre Medinskyi.

« Que peuvent-ils faire ? Vont-ils me tirer dessus avec des Javelin, par un soldat d’infanterie ? Les tankistes des deux côtés savent que si l’infanterie n’y va pas, alors les chars d’assaut, non plus n’avanceront pas. Combien de Javelin il y aurait, ils ne l’ont pas spécifié, cela donnera simplement une autre raison à l’Ossétie [du Sud], qui a reconnu la RPD, ou à mon Abkhazie [le commandant est originaire de là-bas], d’amener ici des trophées que nous avons pris aux Géorgiens, et de demander un corridor à la Russie. La Russie, en tant que partenaire stratégique, ne pourra pas nous refuser cela. Je pense qu’il serait mieux que personne n’en ai, car la Géorgie a été bien fournie à une époque, et les entrepôts sont toujours pleins à craquer. »

Avidzba a aussi attiré l’attention sur le fait que les armes américaines nécessitent des soins particuliers, et que les soldats ukrainiens n’avaient pas l’expérience requise.

« Ils ont juste fait une jolie publicité, un emballage, mais cela n’a pas aidé Daech, à qui ils en ont fourni. Ce n’est pas une aide, mais un mauvais service. Ils envoient de l’argent à l’Ukraine et disent : achetez l’équipement retiré du service. Pourquoi ne pas investir dans l’usine de chars d’assaut de Kharkov, et ce sera une réelle aide pour les gens, ils pourront gagner de l’argent. En Ukraine, il y a des installations de réparation, etc.. Donc ce n’est pas de l’aide, » a souligné le commandant de la RPD.

Source : Politnavigator

Traduction : Christelle Néant