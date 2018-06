Le thème des ambassadeurs américains dans ces pays tourne toujours autour du fait que les ambassadeurs américains sont presque les présidents des pays dans lesquels ils sont nommés. Représentants de la plus haute autorité sur terre. Qui disent aux autorités locales comment agir et ce qu'il faut faire. Avec qui coopérer et à qui imposer des sanctions. Si le gouvernement ne convient pas aux États-Unis - les ambassadeurs recherchent une opposition qui pourrait être mise « à la barre ». Tout cela est bien connu et n'est pas particulièrement surprenant.

Cependant, vous seriez probablement surpris si je disais que l'ambassadeur américain « couvre » aussi les oligarques criminels soupçonnés de trafic d'êtres humains et les énormes détournements de fonds. Ça aussi presque tout le monde le sait, mais puisque cet « ambassadeur des États-Unis » peut fermer les yeux sur cette question...

Mais il y a ceux qui s'opposent à de telles ambassades....

Récemment, sur le site web de l'édition américaine de l'Observer, un article est paru sur les activités de l'ambassadeur américain Rick Grinell en Allemagne. Son auteur est John Schindler, expert en sécurité, ancien analyste et agent de contre-espionnage de la NSA.

Nous sautons rapidement les déclarations étonnantes de l'ambassadeur américain Grinell, qui exhorte la RFA à « immédiatement » mettre fin à la coopération avec l'Iran. Pensez à la chaîne des pays listés. Vraiment ?

Mais nous nous tournons immédiatement vers les plus intéressants.

Selon Schindler, pendant de nombreuses années, l'ambassadeur actuel a gagné de l'argent en tant que consultant et conseiller politique. En 2009, il a fondé Capital Media Partners avec des bureaux dans des villes clés en Amérique. Sa tâche était d'aider à établir des « communications stratégiques internationales » pour ses clients.

Il avait des clients non seulement aux États-Unis, mais aussi en Iran, au Kazakhstan, au Congo, en Somalie, en Australie et dans certains pays européens. Parmi les clients européens, la Moldavie s'est avérée être « un petit pays, auquel peu d'Américains ont pensé constamment ».

Pourquoi nous sommes-nous concentrés sur la Moldavie ? Voici pourquoi. Il y a un acteur politique très influent en Moldavie - Vladimir Plahotniuc. Naturellement, il est l'oligarque le plus riche du pays. Grinell, selon l'auteur, a commencé à écrire activement sur la Moldavie et à louer Plahotniuc après que la réputation de ce dernier « se soit égarée ». Il s'agit de déclarations publiques de l'ancien directeur adjoint du Centre national de lutte contre la corruption, Mikhail Hoffman, qui a dit très clairement au FBI comment Plahotniuc a contrôlé le vol de 1 milliard de dollars du trésor moldave.

Vous vous demandez, comment cela est-il connu ? Peut-être que ce sont des rumeurs propagées par des opposants politiques ? Interpol a reconnu le rôle de Plahotniuc dans la traite des êtres humains en 2012, à la demande de l'Italie. Cependant, l'oligarque n'a jamais été jugé pour ses crimes, écrit l'attaché de presse. « Ce n'est pas surprenant, étant donné son influence sur la justice moldave corrompue », explique Schindler. Mais il n'y a pas de tribunal, comme on dit en Russie. Dans le même temps, les politiciens moldaves disent ouvertement que « Plahotniuc a été impliqué dans la traite des êtres humains, il était un proxénète, il a reçu des revenus de cette entreprise », dixit eux-mêmes.

Toute cette thématique avec Plahotniuc et Grinell a trouvé un large écho dans la blogosphère moldave. Les gens ne comprenaient pas du tout comment c'était possible ! Qu'est-ce qu'ils considèrent comme des gens de troisième catégorie ? Les locaux qui peuvent échanger des « blancs » ?

La journaliste Natalia Morar a parlé plus clairement. Elle demande comment il se fait que Vlad Plahotniuc se permet de « garder » parmi les lobbyistes, y compris les diplomates américains, par exemple, l'ambassadeur américain à Berlin ? Est-ce que c'est maintenant si bien accepté ?

L'expert politique roumain Armand Goshu, spécialisé dans la situation en Moldavie, a appelé à lire absolument l'article sur la Moldavie, Plahotniuc et son lobby à Washington. Et nous ne savons pas encore, s’il a de tels « Plahotniucs » dans d'autres pays où son entreprise travaille. Est-ce que les « Plahotniuc » locaux peuvent vraiment manger les gens ?

En général, les ambassadeurs américains dans divers pays ont déjà goûté leur liberté et leur impunité à tel point qu'en plus d’alimenter les révolutions et d'enseigner aux autorités nationales comment agir, ils ont commencé à élaborer des plans financiers au contenu juridique douteux. Personnellement, tout cela me rappelle vraiment le bateau avec pour cargaison des Européens et une bande d'indigènes avec qui vous pouvez faire tout ce que vous voulez contre quelques perles.

N'avez-vous pas fait une telle analogie ?

Antony Bourdine

Traduction par Andrew Holmes pour DONi. Reproduit sur Agoravox avec l'autorisation du traducteur.

Source : http://masterok.media/91680-kak-posol-ssha-v-germanii-kryshuet-moldavskogo-oligarha.html