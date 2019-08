Comment l’Iran s’est trompé

La stratégie actuelle des mollahs, c’est de gagner le plus de temps possible, de manière à pouvoir faire tourner les centrifugeuses et produire la divine surprise d’une bombe atomique que ces imbéciles, évidemment, n’hésiteraient pas un seul instant à utiliser.

Leur chance est d’avoir en face d’eux, en Europe, des cons parfaits qui acceptent d’être dupes et collaborent sans vergogne avec un état terroriste dont le programme explicite n’est pas seulement de dominer le Moyen-Orient, mais même le monde entier (relire le Petit livre vert de Khomeiny !). Ca rappelle un certain Reich qui devait durer mille ans.

Après ce qui vient de se passer au G7, les Français munis d’un cerveau peuvent désormais précipiter leur Macron, émule du général Aoun, dans la même poubelle où a déjà pourri leur Maréchal des années 40. Le reste de la population française est tellement décérébré qu’il faudrait, comme l’avait déjà remarqué Netanyahou, qu’un missile iranien lui tombe sur la gueule pour qu’il commence à prendre conscience du danger.



Israël n’acceptera jamais que l’Iran devienne une puissance nucléaire. Or, les mollahs vont essayer de faire traîner les choses le plus possible. L’urgence d’une solution militaire devient de plus en plus évidente. Israël s’en chargera nécessairement, mais il serait indigne que les autres puissances se contentent d’attendre que ce petit état ait fait tout seul un sale boulot dont dépend l’équilibre de l’ensemble du monde civilisé. Que Trump se soit, si peu que ce soit, prêté aux manoeuvres infâmes d’un Macron, c’est préoccupant.