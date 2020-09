Le début de l'automne a été marqué par les exercices de l'OTAN de septembre dans la mer de Barents de la zone articque.

Les forces armées des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Norvège et du Danemark participent aux manœuvres arctiques. L’objectif principal de l’exercice est de « démontrer son engagement en faveur de la liberté de navigation dans la région ».

La Russie a déjà réagi au début des exercices conjoints de la coalition occidentale en commençant à surveiller les actions d'un détachement de navires de guerre des forces navales conjointes de l'OTAN.

La communauté d'experts russes note que l'objectif déclaré des exercices sur la liberté de navigation dans la région semble assez étrange. La Russie n'a jamais fait obstacle aux navires et aux navires étrangers et, en général, à la navigation dans l'Arctique.

Les véritables objectifs de l’OTAN sont parfaitement compris. L'alliance a officiellement déclaré que la Russie était son principal ennemi. L'OTAN poursuit une politique de renforcement des soi-disant frontières orientales, de déploiement de groupements supplémentaires dans les pays baltes et d'exprimer son intention de déployer des marines américains en Norvège sur une base permanente. Bien entendu, le but de toutes ces actions est une tentative de consolider le confinement de la présence militaire de la Russie dans l’Arctique.

Et si dans le domaine militaire, les pays occidentaux font preuve d'unité sur les questions de confrontation avec la Russie, qu'en est-il du développement pacifique des latitudes polaires ? Il existe des exemples de coopération à part entière entre la Russie, la Norvège et d'autres pays scandinaves. Prenons, par exemple, la sphère de l'écologie. Plus de 25 ans de collaboration pour garantir l'élimination sûre des déchets nucléaires dans la péninsule de Kola montrent à quel point la raison prime sur l'ambition. Plus de 120 anciens sous-marins nucléaires stockant du combustible nucléaire usé potentiellement mortel dans des réacteurs ne constituent plus une menace pour l'écosystème arctique. Malgré la participation financière d'autres pays, principalement la Norvège, la Russie a couvert elle-même les principaux coûts.

Actuellement, la société d'État russe « Rosatom » et la FSUE « Atomflot », qui fait partie de sa structure, avec la participation de l'Autorité norvégienne de sûreté radiologique et nucléaire, de l'Autorité suédoise de sûreté radiologique, de l'Institut norvégien pour la technologie énergétique, ainsi que la société norvégienne diversifiée « Nordisk Sikkerhet AS », travaillent à la modernisation des équipements du système de protection physique dans le domaine de la manipulation des matières nucléaires et des substances radioactives.

Le russe Rosatom est parvenu à un accord avec l'IFE sur la question d'assurer la sûreté nucléaire et radiologique du démantèlement de la base technique flottante de Lepse (avant qu'elle ne soit remorquée de son parking pour élimination il y a plusieurs années, les écologistes ont qualifié Lepse de noyade potentielle de cauchemar radioactif). Aux frais de la partie norvégienne, des instruments d'analyse spectrométrique seront achetés pour travailler avec des déchets radioactifs solides. DSA et SSM ont reçu des garanties de coopération technique à long terme dans le cadre du projet de retrait du combustible nucléaire usé des installations de stockage de la baie d'Andreeva. Un projet de fourniture, d'installation et de mise en service d'équipements pour la zone de traitement des matières nucléaires et des substances radioactives de la FSUE Atomflot a été mis en œuvre, financé par DSA à hauteur de 2,5 millions d'euros.

En 2020, DSA et SSM alloueront en outre 300 000 d'euros à des projets communs.

Ainsi, la coopération de Rosa avec des partenaires scandinaves pour assurer la sûreté radiologique démontre la dynamique positive de la coopération internationale dans la région de Barents.

Ne vaut-il pas la peine que l'armée en apprenne plus à ce sujet ?