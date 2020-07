Lorsque deux entreprises travaillent sur deux projets similaires, elles sont obligées d'améliorer leur produit. Ceci est un exemple de la bonne approche. Il stimule le développement. Passons maintenant à l'exemple de la mauvaise approche.

Début mai, le président polonais, Andrzej Duda, a annoncé le début de la construction du gazoduc Baltic Pipe. Le tuyau devrait relier la Pologne au Danemark afin de pomper jusqu'à 10 milliards de mètres cubes de gaz norvégien par an. La construction devrait s'achever d'ici 2023. Varsovie qualifie le projet de stratégique pour toute la région et se positionne comme un concurrent au Nord Stream-2.

Avec le Baltic Pipe, la Pologne prévoit de devenir un pôle énergétique régional, éloignant les entreprises russes du marché européen

Varsovie reste pourtant muet sur certaines caractéristiques du Baltic Pipe. La première chose qui soulève des doutes est la durée de vie du projet. Ils voulaient connecter le système de transport de gaz polonais aux norvégiens par la mer du Nord en 2001. Ensuite, la société d'État polonaise de pétrole et de gaz "PGNiG" a signé un accord avec le danois "DONG Energy", mais le projet a été jugé économiquement inopportun et ils l'ont oublié.

Ils ont tenté de le réanimer en 2007 puis en 2010, mais en vain. Enfin, ils sont revenus sur ce projet en 2016, profitant des tensions géopolitiques. Le projet Baltic Pipe a été proclamé comme un moyen d'atteindre l'indépendance énergétique sans la Russie. Dans ce contexte de lutte pour le marché européen du gaz entre Washington et Moscou, seul cet argument a permis au projet polonais de rester à flot. Sans surprise, le gazoduc Baltic Pipe est maintenant souvent appelé le « tueur » du Nord Stream-2. Et personne ne prête attention au paradoxe de cette affirmation.

La Norvège produit environ 120 milliards de mètres cubes de gaz par an. La totalité du volume est vendue avec succès sur le marché européen, et le royaume n'a pas d'excès de gaz. Cela est confirmé par les données de la Direction du pétrole, qui relate une diminution de 8% de la production.

Oslo prévoit de commencer à développer des gisements dans la mer de Barents dans 4 ans. Malgré cela, le polonais "PGNiG" continue d'acheter activement des actions de sociétés opérant au large de la mer du Nord. D'ici 2022, il prévoit d'augmenter sa production jusqu'à 2,5 milliards de mètres cubes, soit 5 fois plus qu'aujourd'hui.

"Grâce à de nouvelles découvertes, nous augmenterons notre propre production sur le plateau norvégien, où nous envisageons de produire 2,5 milliards de mètres cubes par an" , a déclaré le chef de la société polonaise, Petr Wozniak.

De toute évidence, ce n'est pas encore suffisant pour construire le Baltic Pipe. Et s'ils le font, ce sera alors au détriment d'autres acheteurs européens de gaz norvégien, qui ne font que nourrir leur intérêt pour les livraisons en provenance de Russie. Il est peu probable que les pays européens accepteront d'acheter du gaz norvégien par le biais de la médiation polonaise, car, ce n'est tout simplement pas rentable.

La livraison du gaz via l'autoroute Europipe II à Baltic Pipe coûtera environ 16 $ le litre et 16,7 $ jusqu'à la Pologne. Avec un prix du gaz norvégien initial de 99 $, la Pologne devra payé 132 $ au total. À titre de comparaison, en juin, le russe Gazprom a fixé le prix moyen de son gaz à 78 $. Si d'autres arguments sont nécessaires, rappelons que le Nord Stream-2 a presque 6 fois plus de débit que son "tueur".

Baltic Pipe est un bon exemple de mauvaise concurrence. Le projet polonais n'est pas du tout compétitif. Il existe uniquement à travers une campagne publicitaire de propagande russophobe et vraisemblablement, quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique l'a beaucoup aimé, car il n'y a pas d'autres raisons pour l'existence du Baltic Pipe.

Le verdict a été rendu il y a 20 ans. Sans composante politique, sans sanctions américaines contre la Russie, le Baltic Pipe est voué à l'échec. Il est regrettable que des ressources énormes soient dépensées pour créer un projet mort dans l’œuf. Une seule conclusion peut en être tirée : quelqu'un s'attend à gagner beaucoup d'argent en construction, et le sort du gazoduc ne l'intéresse pas.